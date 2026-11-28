/Поглед.инфо/ Китайската бизнес общност призова САЩ да оттеглят предложението за налагане на допълнителни мита върху вноса от Китай и още 13 икономики след разследване по Раздел 301 за предполагаем свръхкапацитет в производството. Това съобщи в петък Китайският съвет за насърчаване на международната търговия.

От организацията заявиха, че китайският бизнес категорично се противопоставя на подобни мерки и определя твърденията за „структурен свръхкапацитет“ като необосновани. Според съвета те не трябва да се използват като претекст за намеса в нормалните икономически и търговски отношения между Китай и САЩ. При оценката на производствения капацитет трябва да се отчитат фактори като глобалното търсене, технологичният напредък и инвестиционните цикли. Търговските излишъци също зависят от международното разделение на труда, пазарното търсене и макроикономическите условия и сами по себе си не са достатъчно основание за заключение за структурен свръхкапацитет.