/Поглед.инфо/ Европейските лидери допускат стратегическа грешка, като отказват да обсъждат нова, всеобхватна архитектура за сигурност на континента и пренебрегват отдавнашните предупреждения на Москва. Американското издание The American Conservative припомня, че не Русия, а НАТО първа разруши следвоенния ред с бомбардировките над Югославия през 1999 година. Защо Брюксел се преструва на изненадан от исканията за неделима сигурност и как континентът се озова в геополитически капан?

По публикации в американското издание The American Conservative и дипломатически архиви. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Европейската амнезия като официална дипломация

В края на ноември 2026 година политическият елит в Брюксел, Париж и Берлин продължава да разиграва един и същ театрален етюд всеки път, когато в рамките на дискусиите за прекратяване на войната в Украйна прозвучи руското искане за преразглеждане на общоевропейската архитектура за сигурност. Повдигнати вежди, престорено възмущение и заучени декларации за „неприемливи ревизионистични претенции“.

Точно тази поза на оскърбена невинност е подложена на безпощадна дисекция в материал на американското списание The American Conservative от 27 ноември 2026 година. Според авторите на публикацията европейските правителства не просто правят тактически пропуск, а допускат фундаментална стратегическа грешка, като настояват, че адекватна система за сигурност на Стария континент вече съществува и не подлежи на предоговаряне.

Твърдението в американския анализ удря директно в сърцевината на официалната европейска пропаганда. В изданието се посочва, че настояването на Москва за всеобхватни гаранции за сигурност не е някаква внезапна прищявка, родена в хода на украинския конфликт. Този въпрос е бил поставян на масата многократно — не само от Владимир Путин, но и от всеки руски държавен ръководител след разпадането на Съветския съюз през декември 1991 година.

Да се преструваш на изненадан, когато насрещната страна повтаря едно и също условие в продължение на тридесет и пет години, не е дипломация. Това е институционална глухота.

Защо НАТО физически и юридически не може да бъде система за сигурност на Европа

Когато в Брюксел произнасят думата „Европа“, те обикновено имат предвид административния периметър на Европейския съюз, припокриващ се почти напълно с европейския сегмент на НАТО. Географията обаче има неприятния навик да не се съобразява с комюникетата на Европейската комисия.

В публикацията на The American Conservative се изтъква един очевиден, но систематично премълчаван факт: Североатлантическият алианс по дефиниция не е способен да функционира като обща система за сигурност на целия европейски континент. Причината е структурна. От една страна, в този военен блок членуват държави, които изобщо не се намират в Европа — Съединените щати и Канада, като Вашингтон държи реалното военно командване, ядрения чадър и правото на решаващ глас. От друга страна, извън алианса остават европейски държави, включително най-голямата по територия и ресурси страна на континента — Русия.

Един военен съюз, създаден през април 1949 година за сдържане на конкретен противник, не може едновременно да бъде инструмент за блоково противопоставяне и всеобхватна рамка за континентален мир. Когато сигурността на една група държави се изгражда чрез разполагане на ударни системи срещу друга държава на същия континент, резултатът не е стабилност, а класическа дилема на сигурността.

Тук си струва да се припомни какво точно подписаха западните лидери преди три десетилетия и половина. В Парижката харта за нова Европа от ноември 1990 година и в Истанбулската декларация на ОССЕ от ноември 1999 година бе записан принципът на „неделимата сигурност“ — нито една държава или организация няма право да укрепва собствената си сигурност за сметка на сигурността на други държави. На хартия този принцип изглеждаше безупречно. На практика Вашингтон и европейските му съюзници го превърнаха в еднопосочна улица: правото на всяка държава да избира военни съюзи бе обявено за абсолютно, докато задължението да не се застрашава съседът бе тихо изтрито от протоколите.

Разбира се, в европейските столици биха възразили, че разширяването на НАТО на изток е било доброволен избор на бившите социалистически държави, уплашени от историческия си опит с Москва. Аргументът звучи логично от гледна точка на Варшава или Талин. Но в международната политика намеренията на по-малките играчи рядко определят крайния резултат — определя го инфраструктурата, която се появява на терен. А когато на стотина километра от Санкт Петербург или на няколко минути полетно време от Москва се появят радарни станции, летища за тактическа авиация и пускови установки, дебатът за „отбранителния характер“ на алианса приключва.