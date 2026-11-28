/Поглед.инфо/ Защо противопоставянето между Русия и Запада надживява империите, революциите и идеологиите? Каква е ролята на руския фактор в трансформацията на капитализма, европейската цивилизация и световния политически ред? От философските прозрения на Данилевски и Бердяев до съвременната многополюсност този фундаментален анализ разкрива историческите основания на един конфликт, чийто залог е не само бъдещето на Русия и Европа, но и посоката на развитие на човечеството.

Русия като историческа константа на европейската политика

Едно от най-дълбоките противоречия на европейската политическа история произтича от невъзможността Русия да бъде трайно интегрирана в континенталния ред при условията на политическо подчинение, но и от невъзможността този ред да бъде устойчиво организиран чрез нейното изключване. В продължение на няколко столетия европейските държави изграждат своите стратегически концепции в зависимост от възхода, отслабването или възстановяването на руската мощ. Дори през периодите на най-тежки вътрешни сътресения нейното огромно географско пространство, ресурсният потенциал и възможността за възстановяване на държавната сила остават сред определящите обстоятелства на международната политика.

Руската империя, Съветският съюз и съвременната Руска федерация представляват качествено различни исторически форми на държавност. Между тях съществуват фундаментални различия в обществените отношения, характера на собствеността, идеологическата легитимация на властта и организацията на политическия живот. Историческата приемственост се проявява в географското пространство, политическата и културната памет, определени институционални традиции и стремежа към самостоятелно определяне на международното положение на страната. Революцията от 1917 г. унищожава династичната основа на руската държавност, но не премахва геополитическата значимост на пространството, върху което възниква съветската държава. Разпадането на СССР през 1991 г. ликвидира съветската обществено-икономическа система и променя териториалните измерения на руската мощ, без да отстрани Русия от кръга на държавите, способни да влияят върху глобалното стратегическо равновесие.

Относителната устойчивост на руския фактор поставя под съмнение обясненията, които извеждат отношенията между Русия и Запада преимуществено от идеологическата природа на властта в Москва. Европейските държави влизат в стратегическо противопоставяне с православната монархия, със съветската социалистическа държава и с постсъветска капиталистическа Русия, но в различни исторически периоди установяват с тях и отношения на сътрудничество. Идеологията придава конкретно съдържание на политическите конфликти, докато разпределението на пространството, ресурсите и международната власт създава значителна част от материалните предпоставки за тяхното възникване.

Руската мощ периодично се превръща както в средство за ограничаване на чужди хегемонистични проекти, така и в основание за формиране на коалиции срещу собственото ѝ влияние. Европейските държави търсят руското участие, когато са изправени пред опасността от установяване на еднолична континентална хегемония, но изпитват опасения, когато Москва придобива възможност да определя международните условия, при които се реализират техните интереси. Стратегическото противоречие не произтича от предопределена историческа несъвместимост между народите, а от природата на международната система, в която свободата на действие на една велика сила може да бъде възприемана като ограничение на политическите възможности на друга.

Между европейската принадлежност и цивилизационната самостоятелност

Отношението към Русия се формира в продължителния исторически процес, чрез който Западна Европа изгражда представата за собствената си цивилизационна идентичност. Ренесансът, Реформацията, Просвещението, индустриалната революция и възникването на модерните политически институции създават предпоставките западноевропейският обществен опит да придобие претенция за универсалност. Развитието на останалите общества постепенно започва да бъде оценявано според степента, в която те се приближават към институционалните, икономическите и културните характеристики на западната модерност.

Русия заема особено място в тази цивилизационна конструкция. Нейното християнско наследство, участието ѝ в европейската история и интелектуалното взаимодействие със западноевропейските народи не позволяват тя да бъде разглеждана като напълно външна спрямо Европа цивилизация. Православната традиция, специфичните форми на държавността, различният ход на общественото развитие и евразийското измерение на руското пространство затрудняват безусловното ѝ отъждествяване със западноевропейския модел.

Византийското наследство има съществено значение за формирането на руската политическа и духовна култура. Падането на Константинопол през 1453 г. и последвалото развитие на идеята за Москва като Трети Рим създават религиозно-философски основания за представата за особена историческа отговорност на руската държавност. Тази доктрина не може да бъде механично пренасяна върху цялата последваща руска политика, но нейното присъствие в интелектуалната история разкрива ранното възникване на стремеж към самостоятелна цивилизационна легитимност.

Модернизацията при Петър I поставя руската държавност пред противоречие, което ще се възпроизвежда в различни форми през следващите столетия. Усвояването на западноевропейските технологии, научни достижения и организационни практики става средство за укрепване на руската империя, без да доведе до пълното възпроизвеждане на западния обществен модел. Европеизацията служи за постигане на политическа самостоятелност, а не за отказ от нея. Обществото възприема достиженията на друга цивилизация, преобразува ги в съответствие със собствените си исторически условия и създава различна форма на модерност.

Сходен проблем възниква през XX и XXI век в процесите на модернизация на Япония, Китай, Индия и редица други незападни държави. Технологичният и икономическият прогрес престава да бъде убедително доказателство за необходимостта от цялостно възприемане на западната политическа система. Универсалността на научното познание не предполага универсалност на обществените форми, в рамките на които то се използва. Руската история представлява един от ранните мащабни опити за осъществяване на подобна модернизация, придружена от остри конфликти между традицията и нововъведенията, държавната власт и обществото, цивилизационната самостоятелност и стремежа към европейско признание.

Руският философски спор за смисъла на историята

Противопоставянето между западниците и славянофилите през XIX век надхвърля границите на обикновения политически спор. Неговият философски предмет е природата на историческия прогрес и възможността различните общества да бъдат самостоятелни творци на своето развитие. Публикуването на първото философско писмо на Пьотър Чаадаев през 1836 г. поставя с необикновена острота проблема за историческата обособеност на Русия. Чаадаев разглежда недостатъчното ѝ участие в европейското духовно и обществено развитие като причина за нейното своеобразно положение в историята на човечеството. В по-късното му творчество тази оценка придобива по-сложен характер, допускащ възможността Русия да се възползва от историческия опит на Запада, без непременно да повтаря неговите грешки.

Алексей Хомяков и Иван Киреевски търсят основанията за руската историческа самобитност в православната духовна традиция, общностните отношения и критиката на индивидуалистичните тенденции в западното общество. Хомяковата концепция за съборността представлява опит за философско осмисляне на единството между човешката свобода и общността, при което принадлежността към общото не трябва да бъде постигната чрез унищожаване на личността. Александър Херцен подлага на радикална критика самодържавието и крепостничеството, но едновременно с това отхвърля идеализираната представа за западноевропейското буржоазно общество като окончателна форма на човешкото освобождение. Европейските революции от 1848 г. и противоречивият им исторически резултат задълбочават съмненията му в линейната философия на прогреса.

Достоевски, Толстой, Владимир Соловьов, Константин Леонтиев и Николай Бердяев развиват различни представи за отношенията между личността, обществото, държавата и цивилизацията. При Бердяев руската историческа съдба придобива характер на трагично противоречие между стремежа към духовна свобода и склонността на държавността към абсолютизиране на властта. Огромното пространство, месианските очаквания и жаждата за социална справедливост съжителстват с тежки форми на политическо подчинение. Руският философ не разглежда националната самобитност като безусловно превъзходство, а като историческа проблематика, съдържаща както творчески възможности, така и разрушителни тенденции.

Особено място в развитието на руската философска мисъл заема произведението на Николай Данилевски „Русия и Европа“, публикувано първоначално през 1869 г. Неговата теория за културно-историческите типове оспорва представата за човешката история като единен процес, насочен към предварително определена форма на обществено съществуване, въплътена в западноевропейската цивилизация. Данилевски разглежда цивилизациите като относително самостоятелни исторически образувания, притежаващи собствена културна организация, вътрешна логика и творчески възможности. Богатството на човечеството произтича от многообразието на културните форми, а не от тяхното постепенно приближаване към един-единствен исторически идеал.

Философското значение на тази концепция се състои в разграничаването между исторически конкретното и общочовешкото. Определени институции и ценностни системи могат да имат огромна значимост за обществата, които са ги породили, без непременно да представляват единствената възможна форма на обществен прогрес. Претенцията за цивилизационна универсалност придобива пряко политическо съдържание, когато съответствието с определен исторически модел се превърне в критерий за легитимността на чуждите общества. Международното неравенство започва да бъде обосновавано не само чрез различията в икономическата и военната мощ, но и чрез поставянето на народите на различни степени от цивилизационна йерархия.

Европейският колониализъм често легитимира своите действия чрез представата за цивилизаторска мисия. Присвояването на ресурси, разрушаването на местни обществени структури и налагането на чужда политическа власт са представяни като разпространение на прогреса. Руската интелектуална традиция също съдържа месиански и имперски тенденции, които могат да придобият сходен йерархичен характер. Цивилизационният плурализъм би загубил философската си последователност, ако бъде използван за защита на самостоятелността на великите сили, но не и на народите в тяхното историческо и географско обкръжение.

Руската философия предоставя на Европа възможност за критично осмисляне на собственото ѝ развитие. Разпадането на традиционните общности, отчуждението на човека в модерното общество, превръщането на икономическата рационалност в господстващ обществен принцип и съотношението между индивидуалната свобода и социалната справедливост се превръщат в предмет на интелектуални изследвания с общочовешко значение. Отстраняването на Русия от представата за европейската цивилизация би означавало изключването на една от най-богатите традиции на европейската философия, литература и изкуство.

Русия и антиномията на европейското равновесие

Превръщането на Русия във велика европейска сила през XVIII век съществено променя структурата на континенталните отношения. Военните успехи при Петър I, териториалното разширяване на империята при Екатерина II и участието на Русия в европейските коалиции утвърждават нейното положение като държава, чиито интереси трябва да бъдат отчитани при решаването на основните континентални противоречия.

Наполеоновият опит за политическо преустройство на Европа достига мащаби, които поставят под въпрос самостоятелността на голяма част от европейските държави. Разгромът на Великата армия през 1812 г. и последвалите действия на антинаполеоновата коалиция създават условията за изграждането на нов международен ред. Русия се превръща в един от неговите основни участници и гаранти. Виенската система от 1815 г. представлява исторически опит за институционализиране на европейското равновесие чрез взаимно признаване и ограничаване на интересите на великите сили. Относителната стабилност произтича от способността на държавите да приемат съществуването на други центрове на политическа мощ, въпреки дълбоките противоречия помежду им.

Европейският концерт не е изграден върху равнопоставеността на всички народи. Той защитава династичната легитимност и привилегированото положение на великите държави, често за сметка на националните и обществените стремежи на по-малките политически общности. Намесата на Николай I срещу Унгарската революция през 1849 г. разкрива тясната връзка между международната стабилност и запазването на консервативния обществен ред. Разширяването на руската държавност в Кавказ и Централна Азия, както и потушаването на полските въстания през XIX век, оставят трайни следи в историческата памет на народите, засегнати от руската имперска политика.

Кримската война от 1853–1856 г. демонстрира променливия характер на отношенията между великите сили. Великобритания и Франция, участвали заедно с Русия в разгрома на Наполеон, вече възприемат нарастването на руското влияние върху Османската империя като заплаха за собствените си стратегически интереси. Съперничеството произтича от промененото разпределение на политическата мощ и несъвместимите представи за бъдещето на Черноморския регион, Балканите и Източното Средиземноморие.

Обединението на Германия през 1871 г. създава нов център на континентална мощ и променя европейското стратегическо равновесие. Постепенното формиране на противопоставящите се съюзи в края на XIX и началото на XX век показва, че политическите отношения между Русия и останалите европейски сили не се подчиняват на неизменна цивилизационна логика. Руско-френското сближаване и последвалото участие на Русия в Антантата са резултат от конкретни стратегически интереси, които временно преодоляват идеологическите и институционалните различия.

Първата световна война разрушава европейската система, която в продължение на столетие се стреми да ограничи противоборството между великите сили. Руската, Германската, Австро-Унгарската и Османската империя изчезват като политически образувания. Съотношението между държавна мощ, икономическо развитие и обществена легитимност се оказва далеч по-сложно от предположенията на традиционната геополитика. Военното съперничество разрушава вътрешните основания на самите държави, които го осъществяват.

Евразийското пространство и геополитическата природа на руската мощ

Териториалният мащаб на Русия създава стратегически възможности, трудно съпоставими с тези на повечето европейски държави. Огромното пространство обаче поражда тежки икономически, административни и политически задължения. Дългите граници, неравномерното регионално развитие, климатичните условия и етническото многообразие изискват значителни ресурси за поддържане на вътрешната свързаност на държавата. Природното богатство може да предоставя възможности за индустриализация, но при определена организация на икономиката да възпроизвежда и суровинна зависимост.

През 1904 г. британският географ Халфорд Макиндер представя концепцията си за географската ос на историята, която впоследствие развива в теорията за Хартленда. Нарастващата транспортна свързаност на Евразия и възможността за концентрация на политическа и икономическа мощ в нейната вътрешност се разглеждат като предизвикателство пред историческото господство на морските сили. Николас Спайкман по-късно пренася акцента върху периферните зони на Евразия, чието политическо и икономическо положение според него има решаващо значение за глобалното равновесие. Американската стратегическа мисъл също развива представата за предотвратяването на концентрация на прекомерна мощ на евразийския континент като съществен национален интерес.

Геополитическите концепции интерпретират значението на Русия чрез положението ѝ в евразийското пространство, независимо от конкретната обществено-икономическа система. Превръщането на географията в окончателно обяснение на политическото поведение обаче води до своеобразен исторически детерминизъм. Пространството определя условията на политическото действие, но технологиите, икономическите отношения, институциите и политическите решения променят неговото значение.

През 20-те години на XX век руското евразийство, представено от мислители като Николай Трубецкой и Пьотър Савицки, предлага собствена интерпретация на пространствената и цивилизационната специфика на Русия. Евразия се разглежда не като механичен сбор от европейски и азиатски територии, а като историческо пространство, в което взаимодействието между различни народи и култури създава специфична обществена цялост. В тази концепция се проявява стремежът Русия да бъде осмислена извън традиционната дилема между европейската принадлежност и азиатската различност.

Евразийското пространство не предполага неизбежно господството на една държава. То може да бъде организирано като територия на продължително стратегическо съперничество или като система на икономическа взаимосвързаност, в която интересите на различни държави се пресичат при изграждането на транспортна инфраструктура, индустриални връзки и регионални пазари. Превръщането на географското съседство в постоянно основание за политическа враждебност лишава народите от икономическите, културните и човешките преимущества, които тяхната близост би могла да създаде.

Октомврийската революция и системната алтернатива на капитализма

Октомврийската революция от 1917 г. променя качествено съдържанието на руския фактор. До началото на XX век Русия участва в международната политика като велика империя, чиито интереси се реализират в рамките на традиционното съперничество между държавите. Възникването на съветската власт превръща руското пространство в център на обществено-икономически проект, оспорващ самите основания на господстващата световна система.

Марксизмът е продукт на западноевропейската философска и икономическа мисъл. Неговото превръщане в политическа практика в Русия представлява исторически парадокс, произтичащ от неравномерното развитие на капитализма и остротата на обществените противоречия в Руската империя. Революцията възниква в държава, чието икономическо и социално развитие съществено се различава от условията, при които Маркс изследва перспективите пред индустриалния капитализъм.

Съветският проект претендира да преодолее капиталистическите отношения на собственост, класовото неравенство и подчиняването на обществения живот на частния капитал. Тази претенция оказва огромно въздействие върху политическите движения, интелектуалните среди и трудовите организации по света. Капитализмът вече не съществува като единствена мащабна система на икономическа организация. Работническите движения получават допълнителен политически аргумент от самото съществуване на обществена алтернатива, а управляващите елити са изправени пред необходимостта да осмислят социалните последици от икономическите неравенства.

Социалната държава в Западна Европа има многобройни исторически източници — борбите на работническото движение, социалдемократическите партии, християнската социална мисъл, разширяването на избирателните права, икономическите кризи и необходимостта от следвоенно възстановяване. Съперничеството със социалистическата система представлява допълнителен фактор, който повишава политическата значимост на социалния компромис. Жизненото равнище, социалната мобилност, обществената сигурност и достъпът до образование, здравеопазване и културни блага придобиват международнополитическо значение. Социалните постижения се превръщат в аргументи за историческата перспективност на съответната обществена система.

Съветският опит разкрива и противоречията на прекомерно централизираното управление на обществения живот. Сталинските репресии, насилствената колективизация, бюрократизацията на властта и слабостите на административно-командната икономика нанасят огромни човешки и обществени щети. Концентрацията на собствеността в държавата не премахва автоматично отчуждението на човека, ако самият той не разполага с действителни възможности за участие в управлението на обществените процеси.

Историческата оценка на СССР изисква разграничаване между въздействието на социалистическата идея върху развитието на световното общество и конкретните политически и институционални форми, чрез които тя е реализирана. Механичното им отъждествяване затруднява разбирането както на постиженията, така и на историческия провал на съветската система. Една от причините за този провал се съдържа в противоречието между обществената природа на провъзгласените цели и бюрократичната организация на политическата власт. Общество, което претендира да представлява историческа форма на човешка еманципация, трудно може да реализира подобна претенция чрез системно ограничаване на самостоятелната обществена активност.

Съветският фактор и преобразуването на световния политически ред

Втората световна война превръща СССР в една от двете основни световни сили. Решаващият принос на съветските народи за разгрома на нацистка Германия е постигнат с огромни човешки жертви и опустошаване на значителна част от територията на страната. Победата променя международното положение на Съветския съюз и създава условията за неговото глобално политическо присъствие. Сътрудничеството между СССР, Съединените щати и Великобритания демонстрира способността на държави с различен обществен строй да обединяват усилията си срещу обща заплаха, без идеологическите противоречия между тях да са преодолени.

Следвоенният международен ред съчетава принципа на суверенното равенство на държавите с институционализирането на особена отговорност и привилегии на великите сили. Постоянното членство на СССР в Съвета за сигурност на ООН и правото му на вето представляват признание на фактическото разпределение на световната мощ. Организацията на обединените нации съдържа опит за преодоляване на слабостите на предишните международни системи чрез включване на великите сили в общ механизъм за поддържане на мира.

Двуполюсната система, формирана през следващите десетилетия, притежава противоречива устойчивост. Възможността за взаимно ядрено унищожение ограничава вероятността от пряк мащабен военен сблъсък между свръхсилите, но не предотвратява регионалните войни, политическите намеси и насилственото поддържане на сфери на влияние. Събитията в Унгария през 1956 г. и Чехословакия през 1968 г. разкриват противоречието между социалистическия интернационализъм и реалната йерархия на политическата власт в източния блок. Американските намеси в Латинска Америка, войната във Виетнам и подкрепата за различни авторитарни режими разкриват сходно противоречие между провъзгласените демократични принципи и стратегическите интереси на западната система.

Световната политическа значимост на СССР не се изчерпва с отношенията му със Запада. Съветската подкрепа за редица антиколониални движения и нововъзникнали независими държави разширява техните възможности за международно маневриране. Деколонизацията има собствени вътрешни исторически основания, но наличието на алтернативен център на световна мощ затруднява възстановяването на традиционните колониални зависимости.

Движението на необвързаните страни, в което значителна роля играят Индия, Югославия и Египет, възниква и като стремеж към независимост от двата блока. Неговото съществуване разкрива ограниченията на двуполюсния модел, който не е в състояние да изчерпи многообразието на световните политически интереси. Съвременният стремеж на държавите от Глобалния юг към по-голяма международна самостоятелност има исторически корени и в този опит за преодоляване на принудителния избор между противопоставящите се центрове на световна власт.

Краят на СССР и историческите илюзии на еднополюсния свят

Разпадането на Съветския съюз през 1991 г. представлява едно от най-мащабните преразпределения на политическа мощ в съвременната история. Изчезва държава, която в продължение на десетилетия определя значителна част от условията за функциониране на международната система. Прекратява съществуването си социалистическият блок, променят се държавните граници, икономическите отношения и стратегическата организация на огромно пространство.

Западната интерпретация на края на Студената война в значителна степен се формира около представата за историческа победа на либералния капитализъм. Възгледите на Франсис Фукуяма за края на историята изразяват философската атмосфера на период, през който либералната демокрация започва да бъде разглеждана като окончателна форма на идеологическата еволюция на човечеството. Разпадането на една обществено-икономическа система обаче не доказва разрешаването на противоречията, съдържащи се в другата. Кризата на държавния социализъм не премахва конфликтите между труда и капитала, икономическата концентрация и политическото равенство, глобализацията и националния суверенитет.

Финансовизацията на западните икономики, дерегулацията и отслабването на част от механизмите на социалната държава започват преди разпадането на СССР и имат множество причини. Отсъствието на системна алтернатива обаче намалява част от външния политически натиск за поддържане на следвоенния социален компромис. В същото време глобализацията разширява възможностите на транснационалния капитал да влияе върху националните икономики и върху самото съдържание на държавната политика.

За Русия 90-те години се превръщат в период на драматично обществено преустройство. Приватизацията на държавната собственост, разрушаването на традиционни производствени връзки и концентрацията на огромни богатства в ограничен кръг от икономически субекти създават условията за възникване на олигархичен капитализъм. Значителни обществени слоеве преживяват тежко обедняване, несигурност и загуба на социални гаранции. Рязкото преразпределение на собствеността позволява икономическата власт да бъде превърната в политическо влияние, докато отслабването на държавните институции затруднява защитата на обществения интерес.

Историческият опит на постсъветска Русия разкрива ограничеността на представата, според която формалното въвеждане на пазарни механизми автоматично създава конкурентна икономика и демократично общество. Пазарът функционира в конкретна институционална среда, а начинът, по който е разпределена икономическата собственост, определя в значителна степен структурата на политическата власт. Отсъствието на достатъчно ефективна държавна регулация може да превърне икономическата либерализация в процес на частно присвояване на обществени ресурси.

Еднополюсният момент създава илюзия за трайност на съществуващото разпределение на световната мощ. Политическата слабост на Русия започва да се възприема от част от западните елити като окончателна историческа промяна. Китайският икономически възход все още не е придобил пълните си стратегически измерения, а самият Запад подценява възможността новите центрове на индустриално развитие да преобразуват международната система.

Историческата грешка на еднополюсността се състои в смесването на временното превъзходство на определена политическа сила с представата за окончателна историческа легитимност на създадения от нея ред. Победата в едно конкретно противоборство не предоставя безусловно право върху бъдещото развитие на всички останали общества.

Възстановяването на стратегическото противопоставяне след комунизма

Преходът към капитализъм в Русия създава възможност за преодоляване на системното противопоставяне между Москва и западните държави. Руските политически елити през 90-те години демонстрират стремеж към интегриране на страната в западния икономически и политически ред. Основополагащият акт между НАТО и Русия от 1997 г. и учредяването на Съвета НАТО–Русия през 2002 г. изразяват намерението за изграждане на общо пространство на сигурност и институционално сътрудничество.

Постепенно натрупващите се противоречия разкриват различията в представите за бъдещата архитектура на европейската сигурност. Западните държави разглеждат разширяването на своите институции като упражняване на правото на суверенен избор от страна на държавите в Централна и Източна Европа. Москва възприема приближаването на военнополитическата инфраструктура на НАТО към руските граници като неблагоприятно изменение на стратегическото равновесие. Стремежът на източноевропейските общества към гаранции за сигурност е свързан и със спомените за ограничения им суверенитет през периода на съветското господство. Руските опасения произтичат и от историческия опит на страната, която многократно е преживявала разрушителни войни и периоди на държавно отслабване.

Дилемата на сигурността възниква от обстоятелството, че действията, чрез които едни държави се стремят да повишат собствената си сигурност, могат да бъдат възприемани от други като непосредствена заплаха. При отсъствие на ефективни механизми за взаимни гаранции се формира процес на стратегическо отчуждение, при който всяка страна интерпретира поведението на другата през предположението за враждебни намерения. Разширяването на НАТО, военната операция срещу Югославия през 1999 г., американската интервенция в Ирак през 2003 г., разногласията около противоракетната отбрана и конфликтите в постсъветското пространство задълбочават руското недоверие към западния международен ред.

Анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното руско навлизане в Украйна през февруари 2022 г. радикално задълбочават опасенията на европейските държави и разрушават значителна част от изградените отношения на доверие. Структурните противоречия на европейската система създават условия за възникване на конфликти, но превръщането им във въоръжено противоборство остава резултат и от конкретни политически решения. Историческото обяснение на тези противоречия не освобождава държавните ръководства от отговорността за собствените им действия.

Възстановяването на противопоставянето след края на комунизма разкрива, че предметът на руско-западния конфликт се простира отвъд различията между обществените системи. Русия оспорва условията, при които е организирана международната политическа власт, докато западните държави защитават институционалния ред, формиран през периода на тяхното стратегическо превъзходство. Същността на противоречието се съдържа и в различните представи за това кой притежава политическото право да определя правилата на европейската сигурност.

Възстановяването на руската държавност и границите на държавния капитализъм

Историческото значение на управлението на Владимир Путин не може да бъде разбрано извън обществената и институционалната криза, преживяна от Русия през 90-те години. Възстановяването на държавния капацитет, ограничаването на прякото политическо влияние на част от олигархичните групировки и укрепването на централната власт придобиват легитимност в общество, преживяло тежките последици от институционалното разпадане.

Руският опит поставя класическия философски въпрос за съотношението между свободата и държавността. Слабата държава не представлява непременно гаранция за свободата на гражданите. При отсъствие на ефективни институции политическата и икономическата власт може да бъде присвоена от частни групировки, които не са подчинени на достатъчен обществен контрол. Укрепването на държавата също не гарантира автоматично защита на обществения интерес, ако концентрацията на власт не бъде ограничавана чрез действащи механизми на отчетност.

Икономическото възстановяване през първото десетилетие на XXI век е подпомогнато от благоприятната международна конюнктура на енергийните пазари, увеличаването на бюджетните приходи и възстановяването на част от държавния институционален капацитет. Русия развива обществено-икономически модел, съчетаващ капиталистически отношения на собственост със значително държавно участие в стратегическите отрасли. Ограничаването на политическата самостоятелност на част от олигархичния капитал обаче не означава премахване на икономическата концентрация и социалното неравенство.

Съвременният руски модел не представлява възстановяване на социализма. Той се различава от либералните разновидности на капиталистическата икономика чрез съотношението между държавата и частния капитал, но запазва множество противоречия, характерни за капиталистическите общества. Структурата на собствеността, регионалните диспропорции, зависимостта от суровинния износ и ограничените възможности за производствена диверсификация имат съществено значение за перспективите пред руското развитие.

Външнополитическата трансформация е свързана с възстановяването на убеждението, че международният статут на Русия не трябва да зависи изцяло от признаването ѝ от западните държави. Концепцията на Евгений Примаков за многополюсния свят и идеята за стратегическо взаимодействие между Русия, Китай и Индия предхождат политическата трансформация при Путин. Мюнхенската реч от 2007 г. публично изразява несъгласието на руското ръководство с еднополюсната организация на международната система. Русия постепенно преминава от опити за приобщаване към съществуващия ред към стремеж за неговото преобразуване при условията на започналото глобално преразпределение на икономическата мощ към Азия.

Икономическият суверенитет и материалните основания на политическата независимост

Глобализацията създава представата, че движението на капиталите постепенно ще обезсмисли традиционното понятие за национален икономически суверенитет. Транснационалните корпорации, международните финансови институции и глобалните производствени вериги придобиват историческа мощ, която в определени отношения надхвърля възможностите на отделните държави. Икономическите кризи, пандемията, търговските конфликти и санкционните режими обаче разкриват политическата природа на международната взаимозависимост.

Достъпът до пазари, технологии, инвестиции, резервни валути и платежни механизми може да бъде ограничаван вследствие на политически решения. Международната икономическа система престава да изглежда като неутрална среда, в която всички участници действат при еднакви условия. Използването на финансовата и технологичната взаимозависимост като инструмент за политически натиск стимулира засегнатите държави да търсят алтернативни модели на икономическо взаимодействие.

Санкционното противопоставяне след 2014 г. и особено след 2022 г. ускорява преориентацията на руските икономически отношения. Разширяването на търговията с азиатските пазари, промяната в географията на енергийния износ и усилията за намаляване на зависимостта от западни технологии придобиват стратегическо значение. Икономическата адаптация към външни ограничения обаче не трябва да бъде отъждествявана с дългосрочно технологично и обществено развитие. Способността на една икономика да функционира при санкционен натиск е различна от способността ѝ устойчиво да повишава производителността, жизненото равнище и качеството на човешкия капитал.

Руското ресурсно богатство запазва значението си в световна икономика, в която материалното производство не може да бъде заменено от финансовите операции и цифровите услуги. Енергията, металите, земеделската продукция, индустриалното оборудване и физическата инфраструктура продължават да бъдат основа на общественото възпроизводство. Противоречието между финансовия и индустриалния капитал придобива геополитическо измерение, когато контролирането на финансовите механизми предоставя възможност за политическо въздействие върху държавите, разполагащи с материални ресурси и производствен потенциал.

Притежаването на природни богатства не е достатъчно условие за икономическа независимост. Държава, която остава преимуществено доставчик на суровини за по-развити индустриални икономики, може да възпроизведе съществуващата си зависимост в различна географска посока. Преориентирането от европейските към азиатските пазари не разрешава автоматично проблема с характера на руското участие в международното разделение на труда. Историческата устойчивост на руския фактор ще зависи от способността на страната да превърне ресурсния си потенциал в научно, технологично и индустриално развитие, създаващо перспективи за собственото ѝ общество.

Русия, Китай и новата геополитическа организация на Евразия

Руско-китайското сближаване представлява една от най-мащабните трансформации в международната политика през XXI век. През значителна част от съветската история отношенията между Москва и Пекин са белязани от идеологически противоречия, конкуренция за политическо влияние и териториални спорове. Преодоляването им и изграждането на стратегическо партньорство променят геополитическата организация на евразийския континент.

Китайският възход се основава на индустриална експанзия, технологична модернизация, мащабен вътрешен пазар и способност за дългосрочно държавно планиране. Русия притежава огромен ресурсен потенциал, значително стратегическо влияние и специфични научни и технологични възможности. Взаимодействието между двете държави създава икономически и политически предпоставки за намаляване на зависимостта им от западните центрове на мощ, без да представлява възстановяване на предишния социалистически блок.

Икономическата асиметрия между Русия и Китай съдържа потенциал за бъдещи противоречия. Китайската икономика значително превъзхожда руската по мащаби и международна индустриална интеграция. Продължителното ограничаване на руските отношения със Запада може да увеличи зависимостта на Москва от китайските пазари, инвестиции и технологии. За Пекин партньорството с Русия е компонент от по-широка международна стратегия, включваща мащабно икономическо взаимодействие със Съединените щати, Европейския съюз и държави, чиито политически отношения с Москва са конфликтни.

Възникващото евразийско пространство представлява сложна конфигурация от държавни интереси, в която наред с Русия и Китай значителна роля играят Индия, Турция, Иран и държавите от Централна Азия. Индийската политика на стратегическа самостоятелност, турският стремеж към регионално влияние и интересите на централноазиатските общества не могат да бъдат подчинени на единна геополитическа формула. Евразийският интеграционен процес ще придобие устойчивост, ако създава взаимни икономически преимущества, без да изисква от участниците отказ от собствената им политическа субектност.

Съществуването на стабилно руско-китайско партньорство променя стратегическите условия, при които Западът развива отношенията си с двете държави. Историческата логика на геополитическото равновесие предполага, че едновременното противопоставяне на няколко значими центъра на мощ може да създаде основания за тяхното сближаване, дори когато интересите им не съвпадат напълно. В този смисъл западната политика спрямо Русия сама се превръща в съществен фактор за преобразуването на евразийските отношения.

БРИКС и историческото възстановяване на политическата субектност на Глобалния юг

БРИКС изразява част от процесите на глобално преразпределение на икономическата и политическата мощ, без да представлява единен международен блок. Участниците в обединението се различават по обществено устройство, външнополитическа ориентация, икономически интереси и исторически опит. Общите им позиции възникват около необходимостта от по-широко представителство в международните институции и разширяване на възможностите за икономическо взаимодействие извън традиционните западни центрове.

Русия намира в отношенията с незападните държави възможности за политическо партньорство и икономическа адаптация, които ограничават ефективността на опитите за нейното глобално изолиране. Държавите от Глобалния юг обаче не формират обща позиция на безусловна подкрепа за Москва. Значителна част от тях се стремят да съхранят едновременно отношенията си с Русия, Китай, Съединените щати и Европа. Собственият им интерес е свързан с увеличаване на възможностите за политически и икономически избор, а не непременно с присъединяване към нов геополитически лагер.

Историческата памет за колониализма придава особено значение на въпросите за националния суверенитет и икономическата зависимост. Стремежът към реформиране на международните финансови институции и разширяване на използването на национални валути в търговските отношения произтича от желанието да бъдат ограничени част от тези зависимости. Това не означава непосредствен край на доларовата система. Международното значение на една валута се основава на сложна съвкупност от икономически, институционални и финансови предпоставки, които не могат да бъдат заместени чрез политически декларации.

Русия не създава еднолично многополюсния свят. Неговото възникване е обективен резултат от неравномерното глобално развитие, възхода на нови икономически центрове и стремежа на множество държави към самостоятелност. Значението на руския фактор се състои в способността му да участва в ускоряването на тези процеси и да придава стратегическо и дипломатическо измерение на промените, възникващи в структурата на световната икономика.

Украйна и провалът на общоевропейския политически проект

Войната в Украйна концентрира натрупваните в продължение на десетилетия противоречия на постсъветския международен ред. Тя има регионални, европейски и глобални измерения, но нейните непосредствени човешки последици засягат преимуществено украинското общество, превърнало се в пряко поле на разрушително военно противоборство.

Украинската държавност се развива на пресечната точка на различни културни, религиозни, икономически и политически влияния. Продължителното историческо взаимодействие с Русия създава тесни връзки между двете общества, без да заличава самостоятелността на украинската национална идентичност. След разпадането на СССР украинското общество е изправено пред тежки проблеми на институционалното развитие, икономическата трансформация и външнополитическата ориентация. Вътрешните противоречия постепенно се преплитат със стратегическото съперничество между Русия и Запада.

Събитията от 2014 г., присъединяването на Крим, въоръженият конфликт в Донбас и неуспехът на Минските споразумения създават условия за продължителна военнополитическа криза. Решението на руското ръководство за пълномащабно навлизане през февруари 2022 г. преобразува тази криза във война с огромни човешки, икономически и международни последици.

Политическият реализъм позволява да бъдат разбрани стратегическите интереси на великите сили, но неговата обяснителна стойност намалява, когато по-малките държави бъдат разглеждани единствено като обекти на чужда политика. Върху териториите, които геополитическите концепции интерпретират чрез съотношението на силите, живеят хора със собствени интереси, историческа памет и представи за бъдещето си. Дехуманизацията на международната политика настъпва, когато човешката съдба започне да бъде разглеждана преимуществено като функция на стратегическата целесъобразност.

Европейската политика носи тежестта на историческия провал да изгради действителна система на общоконтинентална сигурност след Студената война. Възможностите за икономическа интеграция, институционално сътрудничество и взаимни гаранции постепенно са ограничени от противоположните представи за бъдещата архитектура на континента. Трайното разрешаване на европейската криза не може да бъде постигнато чрез механично възстановяване на предходните сфери на влияние, което би превърнало политическата съдба на по-малките държави в предмет на договорености между по-мощните.

Мирното уреждане предполага украинска политическа субектност, надеждни гаранции за сигурност и възстановяване на способността на Русия и европейските държави да договарят условията на своето съвместно съществуване. Прекратяването на военните действия би имало ограничена историческа стойност, ако бъде последвано от продължително възпроизвеждане на същите структурни противоречия, които са допринесли за възникването на конфликта.

Европа без Русия и кризата на стратегическата самостоятелност

Европейският съюз възниква като опит за преодоляване на разрушителното съперничество между европейските национални държави чрез икономическа взаимозависимост и институционализиране на общите интереси. Прилагането на тази историческа логика към Русия остава непълно. Мащабните икономически връзки създават взаимни интереси, без да бъдат съчетани с достатъчно ефективна политическа организация на общоевропейската сигурност.

Енергийното сътрудничество между Русия и европейските държави представлява важен компонент от континенталната икономическа структура. Достъпът до значителни количества енергийни ресурси има особено значение за индустриалната конкурентоспособност на част от европейските икономики, докато руският износ осигурява приходи и достъп до платежоспособни пазари. Според официалните европейски данни вносът на руски природен газ намалява от 152 милиарда кубически метра през 2021 г. до 36 милиарда през 2025 г. Диверсификацията на доставките може да ограничи рисковете от прекомерна зависимост от един доставчик, но същевременно изисква промени в инфраструктурата, производствените разходи и организацията на енергийните пазари.

Европейската стратегическа автономия е свързана със способността на европейските държави да формулират общи политически цели, да поддържат конкурентоспособна икономика и да развиват собствени технологични възможности. Трансатлантическото сътрудничество остава основен компонент на европейската сигурност, но неговото съществуване не премахва различията между американските и европейските икономически интереси. Търговската политика, индустриалната конкуренция, технологичната регулация и отношенията с другите световни центрове периодично разкриват тези различия.

Европа трудно би могла да се утвърди като самостоятелен глобален център, ако международната ѝ идентичност бъде изграждана изключително около противопоставянето на определен външен противник. Отрицателното политическо самоопределение може да консолидира държавите при непосредствена заплаха, но не създава достатъчно съдържание за дългосрочен обществен и цивилизационен проект. Политическото и икономическото отдалечаване от Русия придобива историческо значение и чрез неговото въздействие върху отношенията на Москва с Азия. Европа съдейства за ускоряването на процес, който постепенно премества част от евразийската икономическа активност извън континенталния ѝ център.

Една от стратегическите опасности за Европа е възможността да остане встрани от формирането на новия световен ред, докато основните глобални центрове определят параметрите на собственото си взаимодействие. Европейската икономическа мощ не се превръща автоматично в способност за самостоятелно политическо действие. Институционалната интеграция на държавите не гарантира наличието на обща стратегическа воля, особено когато техните национални интереси и исторически представи за сигурността се различават.

Континенталната принадлежност на Русия няма да бъде премахната от продължителността на политическото противопоставяне. Европейските държави и Русия ще продължат да споделят въпроси, свързани със сигурността, енергетиката, околната среда и културното взаимодействие. Политическото им разрешаване изисква не заличаване на различията, а възстановяване на способността за рационалното им управление.

България между историческата памет и геополитическата конюнктура

Отношението на българското общество към Русия има основания, които не могат да бъдат напълно разбрани чрез общите модели на европейската геополитика. Славянската писменост, православното християнство, културното взаимодействие и възстановяването на българската държавност създават историческа близост, преминала през различни политически епохи. Българският принос към развитието и разпространението на славянската книжовна традиция има фундаментално значение за формирането на културните връзки между двата народа.

Руско-турската война от 1877–1878 г. създава непосредствените международнополитически предпоставки за възстановяването на българската държавност. Берлинският конгрес разкрива способността на великите сили да ограничават резултатите от националноосвободителните процеси в съответствие със собствените си интереси. Националното освобождение и геополитическите интереси на Русия съществуват в една и съща историческа реалност. Признаването на руските стратегически мотиви не обезценява историческото значение на Освобождението за българския народ.

Българо-руските отношения съдържат политически противоречия и периоди на стратегическо противопоставяне. Развитието на България в съветската сфера на влияние през XX век също е съпроводено както с мащабни обществени и икономически трансформации, така и с ограничения върху политическата свобода и националната самостоятелност. Историческото познание губи съдържанието си, когато бъде подчинено на необходимостта всички действия на една държава да бъдат представяни като последователно доброжелателни или последователно враждебни.

Българският политически дебат за Русия често се изчерпва с противопоставянето между русофили и русофоби, което превръща историческото отношение към друга държава в основен критерий за вътрешнополитическа идентификация. Русофобията придобива характер на предразсъдък, когато критиката на определена държавна политика се пренася върху цял народ и неговото културно наследство. Безусловната русофилия може също да деформира историческото познание, когато националните интереси на България започнат да бъдат отъждествявани с интересите на руската държава. И двете крайности ограничават възможността за самостоятелна национална оценка на международните процеси.

Членството на България в Европейския съюз и НАТО определя важна част от съвременните ѝ международни ангажименти. Националният интерес обаче предполага способност за оценяване на икономическите, културните, демографските и стратегическите последици от международните политически решения. България има исторически и географски основания да бъде заинтересована от устойчив европейски мир и стабилност в Черноморския регион. Продължителната конфронтация между Русия и западните държави засяга пряко икономическите и стратегическите перспективи на страната.

Историческата признателност не представлява политическо задължение за безусловно съгласие с всяко решение на руската държава, както и съвременните международни ангажименти на България не изискват отричане на собствената ни историческа памет. Българската държавност придобива съдържание чрез способността да съчетава тези обстоятелства със самостоятелно формулиран национален интерес.

Държавата-цивилизация и философията на многополюсния свят

Съвременната руска външнополитическа концепция, приета през март 2023 г., определя Русия като самостоятелна държава-цивилизация и голяма евразийска сила. Подобна формулировка отразява преосмисляне на международната идентичност на страната, при което нейната легитимност все по-малко се свързва с признаването ѝ от западните политически институции.

Понятието за държава-цивилизация предполага съществуването на историческа общност, чието културно и политическо съдържание надхвърля границите на традиционната национална държава. Цивилизацията обаче не представлява политическа собственост на държавата. Културните традиции съществуват чрез творчеството на множество поколения, етнически и религиозни общности, интелектуални течения и обществени институции. Държавната власт може да осигурява условия за тяхното съхраняване, но може и да подчини културното многообразие на собствените си идеологически потребности.

Историческата жизнеспособност на държавата-цивилизация зависи от способността ѝ да съчетава единството на политическото пространство с действителното многообразие на неговите общества. Централизацията може да изпълнява интегративна функция, но прекомерното ограничаване на обществената самостоятелност създава риск от отслабване на творческия и интелектуалния потенциал.

Многополюсността съдържа възможност за преодоляване на представата за единствен център, притежаващ правото да определя универсалните условия на историческото развитие. Тя обаче е характеристика на разпределението на политическата власт и сама по себе си не гарантира международното равенство, мира или социалната справедливост. Европейската система преди Първата световна война също съдържа множество центрове на мощ, без тяхното съществуване да предотврати глобалната катастрофа.

Световен ред, организиран около няколко големи цивилизационни пространства, би могъл да възпроизведе имперската йерархия в нова историческа форма. Отсъствието на единна глобална хегемония не премахва възможността за възникване на регионални хегемонии. Философската перспективност на многополюсността произтича от възможността различните форми на обществено развитие да съществуват без необходимостта да бъдат подчинени на единна политическа йерархия. Нейното действително съдържание ще зависи от съотношението между националния суверенитет, международното право и способността за колективно разрешаване на общите проблеми на човечеството.

Историческите възможности и граници на руския фактор

Съвременната Русия притежава съчетание от ресурси, осигуряващи ѝ международно влияние, надхвърлящо относителния дял на нейната икономика в световното производство. Географското пространство, енергийният потенциал, ядреното възпиране, научната традиция, дипломатическото присъствие и постоянният статут в Съвета за сигурност на ООН са сред материалните и институционалните основания за нейното положение.

Притежаването на стратегически ресурси не освобождава руското общество от необходимостта да разрешава собствените си дългосрочни противоречия. Демографските тенденции, технологичното обновяване, развитието на регионите и качеството на обществените институции имат значение, което не може да бъде компенсирано единствено чрез военнополитическа мощ. Историческият опит на великите държави показва, че външното влияние постепенно губи устойчивост, когато неговото поддържане изисква прекомерно изразходване на вътрешния обществен потенциал.

Съветският съюз въздейства върху световната политика не само чрез своите военни и икономически ресурси, но и чрез обществените очаквания, породени от идеята за социална справедливост. Съвременна Русия функционира в различна историческа реалност, в която международното ѝ влияние ще зависи и от способността да предложи убедителен образ на собственото си бъдеще. Защитата на националния суверенитет има ограничена цивилизационна привлекателност, ако не бъде свързана със съдържателен отговор на съвременните обществени проблеми.

Социалното неравенство, отчуждението на човека, концентрацията на икономическата власт, демографската криза и технологичното преобразуване на труда ще определят бъдещето както на западните, така и на незападните общества. Русия е изправена пред необходимостта да осмисли тези противоречия отвъд традиционната геополитическа проблематика. Политическата самостоятелност на държавата придобива действително обществено съдържание, когато се превръща в условия за развитие на човека, чиято историческа активност представлява най-дълбокият източник на държавната мощ.

Международното значение на Русия през XXI век няма да се определя само от това срещу какво се противопоставя тя. Нейната историческа перспектива зависи и от способността ѝ да създава обществена, икономическа и интелектуална среда, привлекателна за собствените ѝ граждани и пораждаща доброволен интерес извън нейните граници.

Световният ред отвъд историческата логика на хегемонията

Човечеството навлиза в период, през който икономическата глобализация съжителства с политическа фрагментация. Производствените отношения, финансовите пазари, научното развитие и технологичните комуникации създават безпрецедентна взаимозависимост между обществата, докато политическото съперничество стимулира регионализацията, икономическото разделение и ограничаването на международното взаимодействие. Противоречието между глобалния характер на общественото развитие и националната организация на политическата власт придобива особена острота. Държавите продължават да бъдат основните носители на политически суверенитет, но значителна част от проблемите, пред които са изправени, не могат да бъдат разрешавани в рамките на отделните национални пространства.

Руският фактор ще продължи да бъде съществен компонент на световното политическо равновесие. Опитите за трайно изключване на Русия от международните отношения не могат да премахнат географските, ресурсните и стратегическите предпоставки за нейното присъствие. Същевременно международната значимост на Русия не я освобождава от общите правила, чието спазване представлява условие за сигурността на останалите общества.

Европа е преживяла историческите последици както от стремежите към континентална хегемония, така и от опитите за поддържане на равновесие чрез временно отслабване на противостоящите държави. Мащабните войни през XX век разкриват пределите на политическата рационалност, основана върху убеждението, че сигурността може да бъде окончателно постигната чрез стратегическото поражение на другия. В ядрената епоха подобна политическа философия съдържа опасност, надхвърляща интересите на отделните държави. Възможността за унищожаване на материалните условия на човешката цивилизация променя самото съдържание на понятието за победа.

В продължение на столетия Европа определя значителна част от политическата си идентичност чрез отношението към Русия. Тя я възприема като съюзник, противник, икономически партньор, идеологическа алтернатива или стратегическа заплаха. Различните образи на Русия отразяват не само измененията в руската държавност, но и дълбоките исторически трансформации на европейските общества. Отсъствието на устойчив модел на съвместно съществуване разкрива незавършеността на самия европейски политически проект.

Историческото бъдеще на Европа зависи от способността ѝ да преодолее представата, че собственото ѝ политическо съществуване изисква постоянно противопоставяне на една от най-значимите сили на континента. Бъдещето на Русия зависи от аналогичната способност да изгражда своята самостоятелност, без да превръща противопоставянето на Запада в основно съдържание на историческата си идентичност.

След столетия на войни, революции и разрушителни опити за установяване на политическо господство европейската цивилизация е изправена пред необходимостта да осмисли границите на собствената си историческа рационалност. Човечеството вече притежава огромна материална и технологична мощ, без да е изградило съответстваща на нея политическа култура на съвместно съществуване. Драмата на съвременния свят се съдържа в това несъответствие между постигнатото равнище на цивилизационно развитие и исторически наследените форми на политическо противоборство.

Истинското преодоляване на еднополюсната хегемония няма да се състои в замяната на един господстващ център с няколко съперничещи си центъра на власт. То ще придобие исторически смисъл, когато многообразието на човешките общества престане да бъде възприемано като препятствие пред общото съществуване, а политическата сила престане да бъде последният аргумент за правото на едно общество да определя съдбата на друго.



