/Поглед.инфо/ Възможно ли е една свръхдържава да запази огромна част от своето могъщество и едновременно с това да загуби способността разумно да го управлява? Разговорът на проф. Джон Миършаймър с Даниел Дейвис разкрива историческите, интелектуалните и институционалните корени на западната геополитическа криза, чиито последствия в Украйна и Близкия изток поставят под съмнение политическата зрелост на съвременните управляващи елити.

Източник: интервю на проф. Джон Миършаймър пред подполковника от резерва Даниел Дейвис в предаването Daniel Davis Deep Dive, 24 ноември 2026 г. Авторски коментар на Миършаймър от 26 ноември: Washington Is Confused, Europe Is Deluded.

През последните три десетилетия западната политическа мисъл преживя дълбока, трудно забележима деградация, чиито действителни мащаби започнаха да се разкриват едва когато международната система излезе от състоянието на еднополюсност. Разпадането на Съветския съюз лиши американския политически елит от необходимостта ежедневно да съизмерва собствените си амбиции с възможностите и намеренията на равностоен геополитически противник. Изчезването на стратегическото равновесие постепенно промени интелектуалната култура на управляващите, възпитанието на политическите поколения, характера на дипломатическата професия и дори представите за съдържанието на международното право. Западът започна да възприема исторически обусловеното си превъзходство като естествено състояние на човечеството, а собствените си политически предпочитания – като универсална норма, спрямо която останалият свят следва да определя бъдещето си.

Американският политолог Джон Миършаймър принадлежи към поколението изследователи, чието интелектуално формиране протича в условията на Студената война, когато изучаването на противника, неговата историческа психология, неговите страхове и представи за сигурност е съществена част от професионалната подготовка на държавника. От дистанцията на изминалите десетилетия той наблюдава с нарастващо недоумение поведението на съвременния европейски и американски политически елит, който разполага с несравнимо по-големи информационни възможности от своите предшественици, но демонстрира удивително ограничена способност да предвижда последствията от собствените си действия.

В едночасовия си разговор с Даниел Дейвис американският професор достига до изключително тревожна диагноза за състоянието на западната външна политика. Според него във Вашингтон различни центрове на власт преследват взаимно изключващи се цели, докато в европейските столици се утвърждава политическа еднопосочност, лишена от разработена представа за крайния резултат от конфронтацията с Русия. В американския случай противоречията произтичат от вътрешното устройство на властта; в европейския – от исторически формирана политическа култура, която трудно допуска съществуването на рационални интереси извън границите на западното пространство.

Войната, която западните елити водят в собственото си въображение

Въпросът на Даниел Дейвис относно разминаването между публичните обещания за доставки на въоръжение за Украйна и действителното им изпълнение предоставя на Миършаймър възможност да разкрие един от най-сериозните дефекти на съвременната западна политика. Американският професор говори за паралелното съществуване на две войни – действителния конфликт и неговата медийна конструкция. Втората придобива собствена динамика, обслужваща политически интереси, които постепенно се отдалечават от непосредствените потребности на украинското общество.

В продължение на няколко години западната общественост беше приучавана да възприема всяка нова политическа декларация, всяко решение за финансова помощ и всяко обещание за доставки като предвестник на качествена промяна в хода на конфликта. В публичното пространство се формира особен вид политическо очакване, при което бъдещето непрекъснато компенсира неблагоприятните обстоятелства на настоящето. Обещаваният обрат се измества във времето, запазвайки своята мобилизираща функция дори когато действителните основания за подобни очаквания отслабват.

Миършаймър разглежда украинския конфликт преимуществено като продължително съперничество между държавни и икономически потенциали, чиито фундаментални характеристики трудно могат да бъдат променени чрез отделни решения на западните правителства. Неговата оценка за перспективите пред Украйна е крайно песимистична. Прогнозата му, разбира се, подлежи на проверка от самото развитие на конфликта, но аргументацията, на която тя се основава, заслужава много по-сериозно внимание от обичайното медийно противопоставяне между оптимистични и песимистични оценки.

Създадената през последните години политическа среда поставя западните правителства в зависимост от собствените им предишни заявления. Всяко признание за неправилно оценяване на съотношението на силите би предизвикало неизбежни въпроси за рационалността на решенията, вземани от началото на войната. Би се наложило да бъдат обяснени огромните финансови ангажименти, дипломатическите разриви, икономическите последствия за европейските общества и пропуснатите възможности за политическо уреждане на конфликта. Колкото повече обществен и институционален авторитет е вложен в определена политика, толкова по-трудно става нейното преосмисляне.

Възниква своеобразна зависимост на държавния разум от политическата биография на управляващите. Решенията започват да се подчиняват на необходимостта да бъде защитена правомерността на предишни решения, а цената на промяната се оценява през евентуалните загуби на престиж, власт и обществено доверие. В условията на война подобна зависимост придобива трагично съдържание, тъй като политическото самосъхранение на определени елити се заплаща с човешки живот и разрушаване на обществения потенциал на цели държави.

Украйна постепенно се превърна в носител на огромен западен политически капитал, чието обезценяване би имало сериозни последствия за множество правителства. Войната се оказа натоварена с очаквания за бъдещето на НАТО, международната репутация на Съединените щати, политическата легитимност на европейските институции и устойчивостта на установения след 1991 г. световен порядък. Съдбата на украинското население съществува вътре в тази сложна система от интереси, при което собствените му дългосрочни демографски, икономически и културни потребности невинаги съвпадат с представите на външните участници за приемлив край на конфликта.

Историческата деформация на европейското политическо мислене

Обяснението на Миършаймър за поведението на германския канцлер Фридрих Мерц съдържа много по-дълбоко историческо наблюдение от обичайната критика към отделни европейски политици. Според американския политолог значителна част от съвременния европейски елит се е формирала в период, през който политиката на великите сили временно е загубила част от характерното за нея напрежение. Американското могъщество изглеждаше достатъчно, за да гарантира относителна безнаказаност на западните геополитически инициативи, а отслабената Русия трудно можеше практически да противодейства на процесите, развиващи се в непосредствена близост до нейните граници.

Историческата изключителност на този период рядко беше осъзнавана в европейските столици. Преходното състояние на международната система започна да се възприема като окончателно установена форма на световния ред, която постепенно ще обхване и останалата част от планетата. Икономическото развитие, модернизацията и разширяването на международните институции се разглеждаха преимуществено през представата за предстоящата универсализация на западния обществен модел. Националната и цивилизационната специфика на незападните общества често беше интерпретирана като временно препятствие пред тяхното историческо приобщаване.

Възходът на Китай, възстановяването на руския държавен потенциал и нарастващата самостоятелност на редица регионални сили поставиха под съмнение тази историческа перспектива. Международната система се разви в посока, различна от очакваната, докато политическото образование на западните елити продължи да възпроизвежда категориите на предишната епоха.

Разминаването между развитието на общественото битие и инерцията на политическото съзнание е класически проблем на социалната философия. В периоди на ускорени исторически промени институциите нерядко продължават да възпроизвеждат представи и отношения, формирани при вече несъществуващи обективни условия. Съвременната европейска геополитика предоставя почти лабораторен пример за подобен процес. Политиците, които днес претендират да управляват прехода към нов световен ред, в значителна степен остават интелектуални наследници на реда, който се разпада пред очите им.

Европейската идея за сигурност след края на Студената война беше построена върху предпоставката за постепенно пространствено разширяване на западните институции. Доброволното присъединяване на държавите от Централна и Източна Европа към НАТО беше интерпретирано като разширяване на пространството на стабилността, без политическите архитекти на този процес да отдават достатъчно значение на начина, по който преобразуването на европейската военнополитическа география се възприема в Москва.

Принадлежността на една държава към отбранителен съюз може да отговаря напълно на нейните национални стремежи и същевременно да създава сериозни опасения за сигурността на съседни държави. Съществуването на подобно противоречие е обективна характеристика на международните отношения, известна в политическата наука като дилема на сигурността. Отговорното държавническо поведение предполага предварително отчитане на възможните реакции, независимо от собствената оценка за моралната основателност на предприеманите действия. Разбирането на руските опасения съществува независимо от юридическата и политическата отговорност на Москва за решението да започне войната през февруари 2022 г.

Особеното в европейската политическа култура от последните десетилетия е постепенното изместване на анализа на международната причинност от моралната класификация на участниците. Държавите, принадлежащи към западното пространство, преимуществено оценяват собственото си поведение според декларираните намерения, докато действията на техните опоненти се разглеждат през най-неблагоприятните възможни последствия. Подобна асиметрия прави изключително трудно изграждането на взаимно приемлива система за сигурност. Всяка страна възприема себе си като реагираща на чуждото поведение и постепенно изчезва политическият субект, готов да поеме инициативата за прекъсване на конфронтацията.

Европа между американската зависимост и собствените си геополитически амбиции

Продължаващият конфликт с Русия разкри проблем, който европейската интеграция десетилетия наред успяваше да прикрива зад икономическите си достижения. Европейският съюз създаде значително по-ефективни механизми за управление на вътрешния си пазар, отколкото за формулиране на самостоятелна външна политика. Националните правителства делегираха редица икономически и административни правомощия, докато съществена част от тяхната сигурност остана обвързана с американските стратегически ангажименти.

Тази институционална конструкция функционираше сравнително успешно при условията на устойчиво американско лидерство. Променящите се приоритети на Вашингтон поставят европейците в далеч по-сложно положение. Съединените щати са принудени да отчитат нарастващата икономическа и политическа тежест на Азия, докато европейските държави продължават да организират представите си за международна сигурност около отношенията с Русия. Различието в стратегическите хоризонти постепенно придобива характер на противоречие между интересите на двете страни на Атлантическия океан.

Европейските правителства се опитват да компенсират несигурността относно бъдещите американски ангажименти чрез увеличаване на военните разходи и по-тясна координация в рамките на НАТО. Същевременно европейският политически дебат остава изненадващо беден откъм концепции за следвоенното устройство на континента. Съществуват подробни намерения за въоръжаване, финансово обезпечаване на отбраната и институционално укрепване на съюзническите структури, но далеч по-малко разработени представи за бъдещите политически отношения с Русия.

Географията на Европа поставя естествени ограничения пред политиката на продължителна изолация. Русия ще остане съсед на европейските държави независимо от характера на настоящите отношения, от политическите промени във Вашингтон и от крайния резултат на украинския конфликт. Отказът да се обсъждат бъдещите форми на съвместно съществуване на континента оставя европейските общества в зависимост от конфронтация, чиято продължителност и цена трудно могат да бъдат предвидени.

Десетилетията на европейски просперитет през втората половина на ХХ век бяха основани върху сложна комбинация от благоприятни икономически условия, американска защита, развити социални системи и постепенно разширяване на международния обмен. Съхраняването на този обществен модел при продължително военно напрежение, демографски затруднения, технологична конкуренция и увеличаващи се бюджетни ангажименти ще изисква болезнено предефиниране на обществените приоритети.

Германската икономика, чийто индустриален характер десетилетия определяше голяма част от европейската производствена структура, има особена чувствителност към подобна трансформация. Продължителното ограничаване на икономическите отношения с Русия съвпада със засилената конкуренция от Китай и с американския стремеж към привличане на индустриални инвестиции. Европейският континент рискува постепенно да загуби част от производствената основа, върху която изгражда собствените си амбиции за геополитическа самостоятелност.

Въпросите, които Миършаймър поставя пред европейските лидери, придобиват особена тежест на този фон. Продължаването на конфронтацията предполага наличието на политическа представа за нейния край, за условията, при които отношенията ще бъдат нормализирани, и за приемливата цена, която обществата могат да понесат. Без подобна перспектива военното укрепване постепенно се превръща в самостоятелна политическа цел.

Вашингтон и разпадането на единството между власт и стратегия

Даниел Дейвис насочва разговора към противоречията в политиката на администрацията на Доналд Тръмп, чиито публични демонстрации на готовност за сътрудничество с Москва според двамата събеседници съжителстват с продължаваща американска ангажираност срещу Русия. Миършаймър отдава значителна част от това противоречие на разминаването между президентските намерения и поведението на структурите на националната сигурност. Той поставя особен акцент върху ЦРУ, макар конкретните му твърдения относно дейността на американското разузнаване да изискват допълнителна документална проверка.

Противоречието има далеч по-дълбоки институционални корени. В продължение на десетилетия глобалната американска мощ създаде около себе си огромен комплекс от политически, икономически, военни и бюрократични интереси, чието съществуване е свързано с възпроизвеждането на международното присъствие на Съединените щати. Международните ангажименти породиха устойчиви институционални структури, професионални общности, мрежи от икономически зависимости и представи за националната сигурност, които притежават значителна автономия спрямо непосредствените политически предпочитания на отделния президент.

Промяната на стратегическите приоритети засяга жизнените интереси на тези структури. Политика, ориентирана към ограничаване на международните конфликти и предоговаряне на отношенията с други велики сили, би могла да доведе до преразпределение на ресурси и влияние вътре в американската държава. Различните институции имат собствени основания да предпочитат запазването на международната среда, в която са придобили своето значение.

Персонализирането на проблема чрез популярната категория „дълбока държава“ частично разкрива съществуващото напрежение, но същевременно опростява неговия характер. Американският политически елит сам по себе си е вътрешно противоречив. В неговите представи съжителстват различни концепции за бъдещето на американската държава – от запазването на глобалното лидерство чрез активна международна намеса до концентрирането върху непосредствените национални интереси, индустриалното възстановяване и конкуренцията с Китай.

Самият Доналд Тръмп въплъщава значителна част от тези противоречия. Стремежът му към пряко договаряне с Русия се съчетава с дълбоко вкоренената представа за американското превъзходство и с предпочитание към силовите форми на политически натиск. Желанието за намаляване на определени международни ангажименти съществува редом с готовност за активно вмешателство в други региони. Неговото политическо поведение изразява напрежението между необходимостта от приспособяване към новата международна действителност и психологическата трудност да бъде прието ограничаването на американската хегемония.

В отношенията между Вашингтон и Москва това разминаване поражда допълнителен проблем на доверието. Държавата, с която американският президент се опитва да постигне договореност, неизбежно оценява устойчивостта на неговите намерения спрямо поведението на цялата американска институционална система. Възниква въпросът за способността на президентската власт да гарантира практическото изпълнение на постигнатите политически споразумения, особено когато те противоречат на дългогодишни стратегически предпочитания на влиятелни американски среди.

Украинската трагедия отвъд политическата митология

Миършаймър използва изключително остри определения за политиката на Володимир Зеленски, възлагайки му значителна отговорност за продължаващото разрушаване на Украйна. Американският политолог разглежда стремежа на Киев към членство в НАТО и получаване на американски гаранции за сигурност като възпроизвеждане на противоречието, което според неговата теория лежи в основата на конфликта.

Подобна интерпретация заслужава да бъде разгледана в по-широкия исторически контекст на отношенията между малките и средните държави и великите сили. Международното покровителство предоставя на по-слабата държава ресурси, увереност и възможност да отстоява интереси, които самостоятелно трудно би могла да защити. Продължителното съществуване в условията на външна подкрепа обаче може да формира политически очаквания, несъответстващи на готовността на държавата-покровител да поеме всички последствия от поведението на своя партньор.

Интересите на Украйна и на западните държави съвпадат в определени отношения, но тяхната историческа перспектива е различна. Западните правителства разглеждат конфликта през бъдещето на европейската сигурност, отношенията с Москва и международната репутация на своите съюзи. За украинското общество последиците имат непосредствено екзистенциално съдържание. Неговите граждани живеят сред разрушенията, понесените човешки загуби, несигурността, семейното разделение и перспективата за продължителна демографска криза.

Формалното запазване на държавните институции и международното признаване на определени политически принципи не изчерпват съдържанието на националното оцеляване. Държавата съществува чрез своето население, неговата способност за обществено възпроизводство, натрупаните знания, производствената култура и историческата приемственост между поколенията. Мащабното изселване на млади и икономически активни хора може да създаде последствия, които ще определят украинското развитие десетилетия след прекратяването на военните действия. Част от тези хора ще изградят трайни професионални и семейни отношения в други страни, а завръщането им ще зависи от условия, които бъдещите украински правителства трудно биха могли да осигурят бързо.

В подобна историческа ситуация политическите сравнения между Зеленски и Уинстън Чърчил, обсъждани от Дейвис и Миършаймър, обслужват предимно символичните потребности на съвременния Запад. Те извеждат на преден план образа на военновременния лидер, чиято историческа мисия предполага продължаване на съпротивата, и оставят на заден план сложния въпрос за различните международни условия, обществените ресурси и перспективите пред двете държави.

Съхраняването на украинската нация изисква политическата дискусия да излезе извън персоналната митология на нейния президент. Историческата отговорност на Зеленски, както и отговорността на управляващите в Москва, Вашингтон и европейските столици, ще бъде оценявана спрямо конкретната човешка и обществена цена на решенията им. Нито една героична биография не може да компенсира трайното обезлюдяване на една държава.

Иран и историческите ограничения на политическата принуда

Втората половина от разговора между Миършаймър и Дейвис разкрива сходни дефекти на американското стратегическо мислене при обсъждането на конфликта с Иран. Според професора във Вашингтон продължава да преобладава представата, че икономическият натиск, съчетан с демонстрация на военна мощ, в крайна сметка ще принуди Техеран да приеме американските политически условия.

Това разбиране за поведението на държавите съдържа елементарен икономически детерминизъм. Предполага се, че човешките общества реагират на външния натиск преимуществено чрез стремеж към намаляване на непосредствените материални загуби. Националното достойнство, историческата памет, политическата легитимност и представите за суверенитет остават второстепенни величини в тази схема. Вътрешните отношения в държавата се разглеждат като функция на икономическата конюнктура, поради което задълбочаването на материалните трудности се приема за надеждно средство за предизвикване на желаните политически промени.

Иранската цивилизация притежава историческа дълбочина, която значително усложнява подобна интерпретация. Отношението на иранското общество към външната намеса е формирано от продължителен исторически опит, включващ съперничеството между великите сили, политическите събития около свалянето на правителството на Мохамад Мосадък през 1953 г., революцията от 1979 г. и продължителната война с Ирак. Тези събития участват във формирането на съвременната иранска политическа идентичност и влияят върху общественото възприемане на американската политика.

Склонността да се отъждествява отношението на иранците към собственото им управление с отношението им към външния натиск е сериозна аналитична грешка. Дълбокото недоволство от вътрешните икономически и политически условия може да съществува едновременно с категорично отхвърляне на чуждестранната намеса. Общество, вътрешно разделено по редица въпроси, е способно да прояви значителна солидарност при възприемането на определени външни действия като заплаха за националния суверенитет.

Миършаймър разглежда опасността продължителната икономическа принуда да задълбочи конфликта вместо да създаде условия за неговото прекратяване. Тази перспектива придобива глобално значение предвид мястото на региона в световното стопанство. Последствията от една по-мащабна конфронтация биха засегнали огромен брой държави, които нямат пряка отговорност за нейното възникване. Европейските икономики отново биха се оказали особено чувствителни към подобно развитие поради зависимостта си от международните енергийни пазари и сложното състояние на част от собствената си индустрия.

В същото време американската държава е изправена пред необходимостта да съхранява ресурсите си в условията на множество международни ангажименти. Продължителното концентриране на политическо внимание и икономически средства в Близкия изток неизбежно влияе върху способността на Вашингтон да преследва други свои приоритети. Китайската държава, която в американските стратегически представи заема централно място, наблюдава развитието на тези противоречия в условията на собствен дългосрочен икономически и технологичен възход.

Една от историческите характеристики на отслабващите хегемонии е увеличаването на несъответствието между обхвата на техните амбиции и ресурсите, които могат устойчиво да бъдат отделяни за тяхното осъществяване. Разнообразието на интересите, формирани през периода на възхода, прави отказа от определени ангажименти политически труден. Всяко ограничаване на международното влияние се възприема от част от управляващите среди като предвестник на национален упадък, поради което държавата може да продължи да инвестира значителни ресурси в запазването на позиции с намаляващо стратегическо значение.

Имперската трансформация на американската държава

В края на разговора Даниел Дейвис поставя въпроса за възможностите на американския Конгрес да въздейства върху външната политика на Доналд Тръмп. Миършаймър демонстрира дълбок скептицизъм относно подобна перспектива, използвайки понятието за имперското президентство, което американската политическа мисъл обсъжда особено активно от времето на Виетнамската война.

Изграждането на глобална система от американски интереси промени постепенно и вътрешното устройство на демократичната държава. Управлението на международното присъствие, необходимостта от бързо вземане на решения и институционалната логика на националната сигурност създадоха предпоставки за продължителна концентрация на власт в изпълнителните структури. Американският президент придоби политически възможности, немислими за създателите на първоначалната конституционна архитектура на Съединените щати.

Тази трансформация съдържа дълбоко противоречие. Републиканската политическа традиция се основава върху ограничаването на властта, контролируемостта на управляващите и предпазването на обществото от прекомерна концентрация на правомощия. Международната хегемония стимулира противоположна институционална динамика, изисквайки все по-голяма автономия на изпълнителната власт, секретност на определени решения и възможност за поемане на ангажименти с дългосрочни последствия.

Имперският характер на американското присъствие в света постепенно започва да деформира републиканското съдържание на самата американска държавност. Политическият контрол върху международната дейност невинаги съответства на нейните мащаби, а гражданите трудно могат да оказват непосредствено влияние върху решения, чиито икономически и човешки последствия ще понесат. Изборите предоставят възможност за смяна на управляващите, докато изградената в продължение на десетилетия външнополитическа система демонстрира забележителна устойчивост.

Американската демокрация е изправена пред историческия въпрос доколко устройството на една държава може да остане либерално и републиканско при продължително възпроизвеждане на глобални имперски амбиции. Проблемът, който голяма част от западната интелектуална общност предпочита да разглежда единствено през особеностите на личността на Тръмп, има далеч по-продължителна институционална история.

Многополюсният свят и историческата незрялост на неговите противници

Световното развитие навлиза в период, през който западните държави трябва да приемат съществуването на общества, способни да формулират и отстояват собствени представи за модернизация, политически ред и международно сътрудничество. Китайският опит представлява особено сериозно интелектуално предизвикателство пред концепциите за универсалността на западния обществен модел. Икономическите и технологичните достижения на Китай показаха, че модернизацията може да протича върху различна институционална и културна основа.

Многополюсността постепенно придобива съдържание, надхвърлящо преразпределението на военните и икономическите ресурси. За значителна част от човечеството тя означава разширяване на възможностите за самостоятелно историческо развитие, намаляване на зависимостта от един център на власт и признаване на легитимността на различни обществени модели. Тази перспектива не гарантира автоматично справедливост, мир или преодоляване на международните конфликти. Новите центрове на мощ също притежават собствени амбиции и могат да възпроизвеждат отношения на зависимост, познати от предишни исторически епохи.

Съществената промяна произтича от ограничаването на възможността една държава или група държави едностранно да определя условията за развитие на останалите. Международният ред все повече ще зависи от способността на различните политически и цивилизационни общности да съгласуват интересите си при отсъствието на универсално признат център на властта. Подобна система изисква по-висока степен на дипломатическа култура и историческо самопознание от управляващите среди на великите сили.

Теоретичният реализъм на Миършаймър, развит в неговата фундаментална книга „Трагедията на политиката на великите сили“, разглежда съперничеството между тях като резултат от самото устройство на международната система. Несигурността относно намеренията на другите държави стимулира натрупването на мощ, което на свой ред поражда страхове и противодействие. Уязвимостта на тази теория се състои в ограниченото място, което тя предоставя на историческия капацитет на човека да преобразува обществените отношения, на икономическата взаимозависимост и на политическите институции, способни да ограничават конфронтацията. Нейната сила е в безкомпромисното настояване да се отчитат действителните интереси и ресурси на участниците, независимо от идеологическите предпочитания на изследователя.

При съвременното равнище на оръжейните технологии самата представа за исторически триумф в една глобална война е загубила голяма част от традиционното си съдържание. Политиците от времето на Карибската криза осъзнаваха пределно ясно, че ядрената конфронтация поставя под въпрос физическото съществуване на обществата, чиито интереси претендират да защитават. Тази историческа отговорност присъстваше в мисленето дори на най-непримиримите идеологически противници и позволяваше изграждането на механизми за ограничаване на международното напрежение.

Тридесетилетният период на западно превъзходство лиши голяма част от политическия елит от непосредствения опит на баланса между несъвместими интереси и взаимно съществуваща мощ. Днес този дефицит на исторически опит се проявява в европейската политика спрямо Русия, в американското отношение към Иран и в трудностите на Вашингтон да намери устойчиво място в един все по-многоцентров свят.

Поколенията, които ще живеят през втората половина на XXI век, вероятно ще оценяват нашето време през способността на тогавашните управляващи да осъществят прехода от еднополюсност към многополюсност без катастрофално разрушаване на натрупания човешки, материален и цивилизационен потенциал. Те едва ли ще проявяват особен интерес към многобройните декларации на днешните европейски лидери или към моралното самочувствие, с което са обосновавали политическите си решения. Ще ги интересува светът, който тези решения са им оставили, и възможността да продължат да живеят в него.



