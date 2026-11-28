/Поглед.инфо/ Предстоящият зимен сезон изправя Киев пред двойно изпитание — недостиг на противовъздушна отбрана и критични повреди по основните мостове над река Днепър. Според изявления на Володимир Зеленски, кмета Виталий Кличко и енергийни експерти, транспортната свързаност между десния и левия бряг вече е силно нарушена, което застрашава не само комуналното обслужване и водоснабдяването на милионния град, но и снабдяването на военните части по фронтовата линия.

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Границата по реката не е карта, а бетон

Когато държавен глава започне да говори публично за „отцепване на двата бряга“, обикновено не става дума за политическа метафора, а за счетоводство на тонажа, който може да премине през останалите здрави бетонни конструкции. В интервю за британската обществена медия Би Би Си Володимир Зеленски формулира проблема без обичайния за Киев оптимистичен речник: зимата носи тежки изпитания за системите за противовъздушна отбрана, включително комплексите „Пейтриът“, а основната цел на ударите са мостовете. Според думите му, цитирани в медийни публикации, се прави опит да бъдат отрязани един от друг двата бряга на река Днепър.

Тук няма нужда от сложни геополитически схеми. Река Днепър разделя Украйна не само географски, но и инженерно. Десният бряг концентрира административния апарат, основните енергийни разпределителни възли и транспортните коридори към Полша, Словакия и Румъния — откъдето влизат западното въоръжение, горивото и резервните части. Левият бряг е индустриалният гръбнак и тилът, който захранва групировките в Харковска, Донецка и Запорожка област. Ако връзката между тези две половини бъде прекъсната или сведена до тесни понтонни пролуки, цялата логистика на страната започва да работи на авариен режим.

Хронология на пукнатините в Киев

Съвпадението на датите през втората половина на ноември показва, че предупрежденията не са превантивна реторика, а реакция на вече настъпили технически щети. На 17 ноември германският кореспондент Кристоф Ванер съобщи от място, че ударите по мостовите съоръжения в украинската столица са предизвикали сериозни логистични смущения. Три дни по-късно, на 20 ноември, кметът на Киев Виталий Кличко потвърди официално, че три от ключовите артерии над Днепър — Подилският, Дарницкият и Южният (Пивденний) мост — са получили повреди, налагащи строги ограничения на трафика.

Според оповестените от столичната администрация данни движението по Подилско-Воскресенския мостов преход в посока от десния към левия бряг е напълно преустановено. По Южния мост пропускателният режим е свит до еднопосочно движение — единствено от левия към десния бряг. Дарницкият мост, който има ключово значение за железопътния и автомобилния транспорт, също функционира с ограничения.

Тези цифри означават едно: столичният трафик, който в нормални условия се разпределя между пет автомобилни и два железопътни моста (Метромостът, мостът „Патон“, Северният, Южният, Дарницкият, Подилско-Воскресенският и Петровският железопътен мост), внезапно се пренасочва към останалите съоръжения. А те не са проектирани да поемат подобно натоварване в условия на хронична липса на поддръжка.