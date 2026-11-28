Интересна среща проведоха наскоро Тръмп и Рюте в една неофициална, а по-скоро домашно-интимна обстановка. Официално съобщение за разговорите не се публикува, но затова пък всеки сподели впечатленията си поотделно. Любопитен анализ на заявленията на двамата направи една известна коментаторка, Катарина Одореченко. Като всеки украинец и тя внимателно следи поведението на Тръмп, без да се заблуждава, че от него, както твърди Зеленски вече нищо не зависи. Както е известно и двамата основно са разговаряли за това, че трябва да има въздържание от ескалация. Рюте в своето изявление сложи акцент върху това, но отпрати въздържанието, както е забелязала Одореченко, само към Москва. Докато Тръмп веднага след това ясно посочи и двете страни Украйна и Русия.

Остават пет седмици до януарските промени в политическия живот на САЩ и е ясно, че Тръмп се готви за това. Разговорът му с Рюте явно е част от тази подготовка. Привлича вниманието споделеното от Кушнер, който от време на време издава някои нюанси в президентската позиция. Той твърди, че при разговорите в Китай Тръмп основно се е стараел лично да разбере, доколко Путин е готов за преговори и с кого. Явно е получил нужната представа, което обяснява активностите му от последната седмица. Така например, след обявеното изтегляне на войските на САЩ от Европа, преди дни последва ново решение – да останат за сега. Явно разгорелите се дискусии и напрежението в ЕС свързани с бюджета на съюза и с отношението към Украйна, скоротечно развилата се агресивност към Русия от балтийските страни, видимо активизираните и безогледно насочени удари на украинците по руски кораби, реципрочните отговори от Москва не могат да не го тревожат, виждайки как се отдаличават шансовете за скорошни успешни преговори.

Гадаенето на западните коментатори, представляващи разнопосочни позиции, за това, какво се очаква след въпросните пет седмици, се свежда за сега в три сценария. Първият е възможно коледно примирие под егидата на Тръмп, което да е крачка към онова, на което се надяват в Европа - зимно, енергийно примирие. Вторият е продължаване на европейския „натиск“ и съответните на това действия на Зеленски, което автоматично води до „отговора“ на Русия. Тоест, нищо не се променя, а става още по-зле. Третият, най-лошият е пълна абдикация на САЩ от европейския театър и оставяне на европейците сами да се оправят с войната. Което е ясно, до къде ще доведе.

Кой от трите или каква комбинация от тях ще се случи, зависи не само от Тръмп естествено и в това е най-сложният проблем. Главният артист в драмата, Зеленски, изцяло вече се е съюзил с брюкселци и чака с нетърпения да дойде януари, доста наивно надявайки се на демократите в САЩ. Всъщност тази негова политическа наивност може би е главната причина за това, докъде са стигнали нещата в Украйна. Една известна украинска депутатка, Анна Скороход, нарече неговото отношение към Тръмп не просто „дипошибка“, тоест дипломатическа грешка, а недопустимо поведение на държавен глава. В потвърждение на нейната диагноза дойде и последното изхвърляне на любимеца, който по една от най-популярните телевизии намери място да определи разговора на Тръмп с Путин като беседа на президента на САЩ с Хитлер. „А Тръмп помни, заяви Скороход, той е отмъстителен“. Стига да има някой да я чуе. Едва ли демократите при такива „активности“ на Зеленски ще успеят да го опазят от отношението на Тръмп към него.

Станалото по време на обсъждането на бюджета в ЕС също дава основание за доста тревожни изводи. Особено факта, че сесията буквално бе прекъсната поради крайните противоречия на участниците в нея. В това число и по отношение на парите за Украйна. Успоредно с това текат и процесите в Германия свързани с бюджета им там. Повече от половината германци са категорично против да се изпращат повече пари за Украйна, защото усещат липсата им в техния джоб. Май, както сочат източниците, всяко трето евро са приготвили да върви натам. Сметната палата в свой доклад е посочила, че има крупни закононарушения при начина, по който са се събирали и изпращали тези пари. Както каза Вайдел, това лишава всеки месец един пенсионер от 70 евро към пенсията му. Да не говорим за останалата почти без енергиен и финансов дъх икономика на страната, която е най-големият спонсор на Украйна в момента. А въпросните настроения са обхванали почти цяла Европа.

Определени мисли предизвиква и българското участие в сесията на ЕС. Международните медии веднага усетиха „нюансите“ и съобщиха, че в позицията на новия член на групата на традиционните противници на помощта за Украйна са настъпили леки, за сега конюнктурни промени. Има се предвид това, че пакетът пари за Украйна като цяло е приет от България, но „под условие“, че се подкрепя само „социалната му част“. Питанката тук е, как би могло да се контролира разходването на нашата част да е само за социални нужди? Или да не би до сега някой въобще да се е опитал да провери как се разходват в Украйна средствата получени от Европа. Затова витиеватото обяснение на премиера малко напомня на ония проблеми с декларациите и с изявленията. Колкото и да си говорим за „новата и категорична позиция на България“, тя би трябвало да се защитава не само на думи, а праволинейно, без шикалкавене.

Защо, например, нашият премиер да не излезе с инициативата, да се дадат на Украйна в момента парите само за социалните й нужди, а тези за войната да се задържат, докато се види до къде ще доведат преговорите за мир. Ако те са успешни, за какво ще му са нужни на Зеленски тези пари. Може, разбира се, да е полезно такова тълкование на позицията ни, но и за нея трябват здрави … намерения.

В същото време, така наричаната от западните анализатори „търпелива“ позиция на Русия може би е свързана също с изчакване на въпросните пет недели. А може би и на още „недели“ след тях. Във всички случаи за Москва е важно, това, което ще се случи през зимата, или това, до къде ще се развият отношенията вътре в ЕС, или това, което предстои да се реши на изборите във Франция, или най-вече това, как Тръмп ще се справи със ситуацията в началото на годината – все събития, които пряко могат да повлияят и на войната и свързаните с нея преговори.

С други думи, пак чакаме, този път като начало да минат поне въпросните пет седмици.