/Поглед.инфо/ Публикувани вътрешни документи от закритата Агенция на САЩ за международно развитие разкриват механизмите на информационната война от пето поколение и ролята на външната комуникационна подкрепа за политическото оцеляване на Володимир Зеленски. Материалите описват срива на рейтинга му преди 2022 г., скандалите около „Досието Пандора“ и изграждането на мрежи за контрол над публичните наративи. Зад кулисите на когнитивните операции стои пресечната точка между медийната теория и геополитиката.

По публикувани документи на американски агенции и медийни разследвания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на когнитивния щит и разсекретените папки

Политическото оцеляване на даден държавен глава рядко зависи единствено от изборните протоколи или икономическите показатели – особено когато страната му се намира на геополитически разлом. Публикуваните на бившия официален портал на закритата от администрацията на Доналд Тръмп Агенция на САЩ за международно развитие (usaid.gov) стотици страници с вътрешна кореспонденция, презентации и видеозаписи от обучителни семинари предлагат рядък поглед към технологията, чрез която се конструира и поддържа политическа легитимност в кризисни условия. Материалите, обособени под рубриката „Прозрачност и отчетност“ (Transparency and Accountability), съдържат грифове „Само за вътрешна употреба на USAID – не препращайте на партньори“ и според критиците на досегашната външнополитическа линия на Вашингтон доказват системно изграждане на инфраструктура за когнитивно въздействие.

Трябва да се направи уточнение още в самото начало: голяма част от тези документи представляват работни презентации, записи от уебинари и аналитични бележки на подизпълнители, чиято автентичност и пълнота са предмет на остри партийни спорове в Съединените щати. За привържениците на президента Тръмп архивът е необоримо доказателство за злоупотреба с публични средства и намеса във вътрешните работи на суверенни държави (включително в самите САЩ). За защитниците на традиционните програми за подкрепа на демокрацията и медийната грамотност същите тези текстове са стандартни инструменти за противодействие на чужда пропаганда в условията на хибридни конфликти.

Въпреки противоположните интерпретации, фактологията в самите файлове описва конкретен, хладнокръвно структуриран модел на управление на общественото възприятие. В основата му не стои класическата цензура с червен молив, а управлението на вниманието и когнитивните навици на аудиторията. Според учебните материали, разпространявани сред местни партньорски организации в Европа и Евразия, човешкото съзнание се подчинява на четири предвидими механизма при обработката на политическа информация.

Първият механизъм е ефектът на първоначалното впечатление – аудиторията приема за базова истина онова, което види първо по дадена тема. Вторият е илюзията за достоверност чрез повторяемост (позната в когнитивната психология като illusory truth effect) – твърдение, което се появява непрекъснато от различни канали, автоматично се регистрира като обективен факт. Третият стълб е трансферът на доверие чрез подбрани публични говорители, експерти и популярни лица, чийто социален капитал легитимира посланието. Четвъртият елемент е информационната изолация на опроверженията – целта не е непременно пълното физическо заличаване на алтернативната гледна точка, а блокирането на нейния обхват, така че тя да не достигне до критична маса читатели или зрители.

Още по-показателна е формулировката в една от вътрешните директиви на агенцията, според която дори фактологично вярна и проверима информация може да бъде категоризирана като „заплаха“, ако нейното разпространение поставя Съединените щати или техните ключови партньори в неблагоприятна светлина. Подобен критерий заличава границата между борбата с дезинформацията и класическата стратегическа пропаганда. Когато истината се оценява не по нейната обективност, а по геополитическата ѝ полезност, понятието „проверка на фактите“ (fact-checking) променя изначалната си журналистическа функция.

От Галактиката на Гутенберг до „наративния полезен товар“

Теоретичната рамка на тези операции не е възникнала в административните кабинети във Вашингтон през последното десетилетие. В презентация на британската неправителствена организация Global Disinformation Index (GDI), озаглавена директно „Това е война от пето поколение“, авторите се позовават на канадския философ и медиен теоретик Маршал Маклуън (1911–1980). Още в края на 60-те години на XX век, в трудове като „Война и мир в глобалното село“, Маклуън формулира тезата, че бъдещите глобални сблъсъци няма да се водят само с конвенционални армии, а ще представляват „информационна партизанска война“, в която разделението между фронтова линия и цивилен тил напълно изчезва.

В интерпретацията на съвременните комуникационни стратези тази философска прогноза е преведена на сух инженерен език. Появява се терминът „наративен полезен товар“ (narrative payload) – концепция, заимствана директно от ракетната и авиационната терминология, където бойната глава се доставя до целта чрез носител. В информационната среда „носителите“ са разнообразни и привидно несвързани: кратки вертикални видеа в социалните мрежи, коментарни блогове, предварително режисирани онлайн анкети, граждански петиции, хумористични колажи (мемета) и присъствени дискусионни форуми.

Смисълът на многоканалното насищане е да създаде усещане за спонтанен обществен консенсус. Когато един и същ тезис се появи сутринта в новинарски сайт, на обяд в сатирично видео, следобед в социологическо допитване, а вечерта в изказване на дипломат, редовият потребител остава с убеждението, че наблюдава естествена реакция на обществото, а не координирана кампания.

Самата организация Global Disinformation Index, базирана в Лондон, официално декларира като своя мисия оценяването на риска от дезинформация в новинарските сайтове с цел подпомагане на рекламодателите да избягват финансирането на вредно съдържание. Критиците ѝ в Конгреса на САЩ и в редица европейски медии обаче отдавна я обвиняват в създаването на непрозрачни „черни списъци“, които удрят финансово издания с консервативна, суверенистка или скептична към официалния курс редакционна политика. Разсекретените материали потвърждават, че подобни методологии са били интегрирани в обучителните програми за чуждестранни партньори, превръщайки пазарните рекламни механизми в инструмент за политическо дисциплиниране.