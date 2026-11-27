/Поглед.инфо/ Интензивните европейски визити на Володимир Зеленски през есента на 2026 г. предизвикаха остри и противоречиви трактовки. Докато норвежкото издание Steigan и руски военни коментатори твърдят, че Киев избягва вътрешната криза и се опасява от физическо отстраняване, дипломатическите хроники сочат подготовка за преговорите в Абу Даби и доставки на ПВО ракети. Какво стои зад тези версии на фона на срива в украинската енергетика, морската компресия и новия Конгрес в САЩ?

По публикации на Steigan.no, Царьград, aif.ru, The Guardian и международни информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Липсващо потвърждение и тежка медийна артилерия

Няма нито един официален документ, дипломатическа нота или изявление от Москва, Вашингтон или Киев, които да потвърждават, че съществува формална забрана за физическо елиминиране на украинския президент Володимир Зеленски — нито че подобно „табу“ е било отменено през ноември 2026 година. Въпреки това темата внезапно се превърна в централна ос на коментарите в руското информационно пространство и в алтернативни европейски издания като норвежкия портал Steigan.no.

Причината за този синхрон не е в изтекла секретна директива, а в съвпадението на три политически и военни процеса през последните седмици: плътния задграничен график на Зеленски, третия кръг от тристранните разговори САЩ – Украйна – Русия в Абу Даби и рязкото влошаване на енергийната и логистичната обстановка вътре в Украйна. Когато фактите на терен станат достатъчно напрегнати, всяка дипломатическа совалка започва да се тълкува през призмата на оцеляването.

Маршрутът на отсъствието: какво показват датите между Анкара, Мадрид и Дъблин

Според публикацията в Steigan.no, препечатана и доразвита от руското издание „Царьград“, Зеленски прекарва почти цялото си време в европейски обиколки и умишлено удължава престоя си извън страната, за да избегне връщането в Киев. Като пряко доказателство норвежките автори сочат престоя му в Испания и разговорите с премиера Педро Санчес и крал Фелипе VI, отбелязвайки отсъствие от родината за повече от седмица.

Проверка на официалния календар на президентската канцелария в Киев обаче очертава доста по-конкретна дипломатическа логистика, която не се свежда до туристическо отлагане. Между края на октомври и втората половина на ноември 2026 г. Зеленски действително осъществява поредица от кратки работни посещения: в Нидерландия на 28 октомври, в Турция на 31 октомври, в Германия на 3 ноември, в Испания на 4 и 5 ноември, в Дания на 10 ноември, в Ирландия на 11 ноември и отново в Германия на 19 ноември.

В Мадрид на 5 ноември срещите със Санчес, Фелипе VI и иберо-американски лидери завършват с обявяването на нов испански пакет военна помощ на стойност 437 милиона евро. Шест дни по-късно присъствието на Зеленски в Дъблин за деветата среща на Европейската политическа общност съвпада точно с приключването на тристранните преговори в Абу Даби (10–11 ноември), откъдето специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър отлитат първо за Москва, а след това за ирландската столица за директни консултации с украинския президент и европейските партньори.

Твърдението, че Зеленски изобщо не се връща в страната, също се опровергава от публичните му изяви от Киев в дните между 23 и 27 ноември 2026 г., включително координационните съвещания за възстановяването на електропреносната мрежа и интервютата му за Bloomberg и BBC от президентския офис. Дали обаче честотата на тези пътувания надхвърля обичайната дипломатическа норма за държавен глава във война?