/Поглед.инфо/ Искането на Либия за признаване на Володимир Зеленски за терорист след съобщенията за удари край Бенгази отваря опасен прецедент в международното морско право. Твърденията за атаки в териториални води на неутрална държава принудиха Киев към спешна дипломатическа офанзива, съчетаваща обещания за зърно със скрит натиск. Междувременно признанията за координация със западни партньори предизвикаха остра реакция в Рим и поставиха под въпрос сигурността на световното корабоплаване.

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Пукнатината в Средиземно море и капанът на публичното признание

Истинският политически трус след съобщенията за морските удари в Средиземно море не дойде от самите експлозии край либийския бряг, а от едно необичайно откровено изречение на Володимир Зеленски пред медиите. Твърдението му, че украинските сили „никога не действат“ без предварителна координация със своите партньори, моментално взриви внимателно поддържаната западна фасада на формално неучастие. Вместо да демонстрира сила, Киев публично прехвърли политическата и правната отговорност върху столиците в НАТО — точно в момент, когато двете враждуващи правителства в Либия заговориха в един глас за държавен тероризъм и обявяване на война.

Реакцията от Рим последва буквално в рамките на часове, което само по себе си говори за степента на паника в европейските дипломатически канцеларии. Италианският министър на външните работи Антонио Таяни категорично отрече страната му да е била информирана или да е участвала в каквато и да било координация за операция край либийското крайбрежие. Последва и директен телефонен разговор от премиера Джорджа Мелони, след който самият Зеленски беше принуден да даде заден ход и публично да коригира собствените си думи — че операцията в Либия е проведена без предварително съгласуване с европейските партньори.

Дали това опровержение отговаря на действителността или представлява класически дипломатически протокол за контрол на щетите, остава предмет на сериозни съмнения сред наблюдателите. В експертните среди отдавна се коментира, че далечните морски операции с безекипажни катери или въздушни средства в затворени и наситени със сензори басейни като Средиземно море трудно могат да се осъществят без сателитно разузнаване, целеуказване и логистична инфраструктура на големи военноморски сили. Докато Рим има жизненоважни енергийни и миграционни причини да пази крехкия мир в Либия, в Лондон действа съвсем различна морска доктрина, при която тайните операции в чужди акватории традиционно остават извън публичния парламентарен и съюзнически отчет.

Юридическият срив на неутралитета и 12-милната граница

Според публикации в изданието „Политико“, цитиращи водещи западни специалисти по военно и морско право, събитията от 21 и 22 ноември бележат опасна ерозия на нормите, ограничаващи въоръжените конфликти. Съобщава се за серия от удари — първо в Балтийско море срещу контейнеровоз, а ден по-късно и в Средиземно море, където според медийните доклади украинските разузнавателни служби са атакували военен плавателен съд, акостирал в самото либийско пристанище Бенгази, както и два търговски кораба в крайбрежната зона. Независимо потвърждение за точния мащаб на щетите липсва, но самата география на инцидента предизвика остра реакция сред юристите.

Международното право прави желязна разлика между открито море и териториални води. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право от 1982 година (UNCLOS), всяка крайбрежна държава упражнява пълен суверенитет върху ивица с ширина до 12 морски мили от изходните си линии. Още по-конкретни са разпоредбите на Тринадесетата Хагска конвенция от 18 октомври 1907 година относно правата и задълженията на неутралните държави в случай на морска война. Член 1 от този фундаментален договор задължава воюващите страни да зачитат суверенните права на неутралните държави и да се въздържат от всякакви действия в неутрални води, които биха представлявали нарушение на неутралитета. Член 2 изрично забранява всякакви враждебни действия в териториалните води на неутрална държава, а член 5 забранява използването на неутрални пристанища и води като база за военноморски операции.

Професор Джеймс Краска от Военноморския колеж на САЩ формулира проблема с пределна техническа яснота: ударът би могъл да се разглежда в рамките на законите на войната единствено отвъд границата от 12 морски мили от брега, но вътре в тази зона и особено в самото пристанище той представлява пряко нарушение на неутралитета на Либия. По негова оценка подобно пренебрегване на морските граници носи риск от прерастване на регионалния сблъсък в неконтролируема морска война в световните океани.

Още по-остър е коментарът на Дейвид Летс, директор на програмата по военно право в Австралийския национален университет, цитиран от „Политико“. Той задава неудобния въпрос каква би била реакцията на западните столици, ако атакуваният кораб беше акостирал не в Бенгази, а в италианското пристанище Генуа или в британското Саутхемптън. Този хипотетичен паралел разкрива двойния стандарт в съвременната геополитика: когато ударите засягат пристанище в разкъсвана от конфликти северноафриканска държава, нарушенията на стогодишните правни норми се посрещат с мълчаливо вдигане на рамене, докато същото действие в европейско пристанище би предизвикало незабавно задействане на механизмите за колективна отбрана.