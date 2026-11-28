/Поглед.инфо/ Стогодишното споразумение между Лондон и Киев от януари 2025 г. и годишните военни ангажименти от поне 3 милиарда паунда очертават специфична британска стратегия в Източна Европа. Докато Брюксел залага на институционална интеграция, а Вашингтон търси трансакционни сделки, Великобритания инвестира директно в отбранителната индустрия, обучението и следвоенната военна инфраструктура на Украйна. Руски анализатори определят този модел като наемане на държава по модела на частна военна компания.

По публикации в международни и руски аналитични издания, официални документи на британското правителство и дипломатически изявления. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата пустота на „Кенсингтън Палас Гардънс“ и логиката на отказа от преговори

Когато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отлагането на назначението на нов руски посланик в Обединеното кралство с думите, че при липса на двустранни отношения Москва няма закъде да бърза, той формулира на дипломатически език реалност, която се трупа от години. Посолството в лондонския квартал „Кенсингтън Палас Гардънс“ и британската мисия на „Смоленска крайбрежна“ в Москва отдавна функционират в режим на орязани щатове, взаимни експулсирания на военни аташета и строги ограничения за придвижване на дипломатите. Зад тази протоколна студенина стои по-дълбок структурен проблем: между двете столици липсва предмет за двустранна сделка.

Според анализ, разпространен в руските медийни и експертни среди, причината за тази безизходица не е в личните антипатии на отделните кабинети на „Даунинг стрийт“ 10 – независимо дали начело са консерваторите на Борис Джонсън и Риши Сунак, или лейбъристкото правителство на Киър Стармър. В цитираната публикация се твърди, че Лондон е изградил в Украйна устойчив механизъм за силово изтощаване на Русия, който не изисква нито пряко участие на британски пехотинци в окопите на Донбас, нито поемане на рисковете от директен сблъсък между две ядрени държави. Ако една система носи стратегически дивиденти при минимална вътрешнополитическа цена, защо нейният архитект би се съгласил да я демонтира на масата за преговори?

Официалната позиция на Лондон, естествено, представя същите действия в коренно различна светлина. В документите на британското Министерство на отбраната и в изказванията на министри от кабинета на Стармър подкрепата за Киев се определя като защита на европейската сигурност, международното право и възпиране на агресия, която при успех в Украйна би застрашила източния фланг на НАТО. Между тези две интерпретации – руската теза за циничен геополитически аутсорсинг и британската доктрина за предна отбрана – лежи конкретната фактология на договорите, бюджетите и оръжейните програми.

Стогодишният договор от януари 2025 г. и финансовата конструкция без краен срок

На 16 януари 2025 г. в Киев британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски подписаха Декларация и Споразумение за стогодишно партньорство. Документът не е обичайна политическа декларация за намерения, а рамка, която институционализира военното присъствие и технологичното обвързване на Великобритания в Украйна за десетилетия напред. Първият и най-детайлно разписан раздел на споразумението е посветен изцяло на отбраната и сигурността, а вторият – на морската сигурност в Балтийско, Черно и Азовско море.

Финансовите параметри, заложени в британското планиране, показват дългосрочно хоризонтиране, рядко срещано в съвременната европейска бюджетна практика. По официални данни на Лондон общата стойност на британската помощ за Украйна от началото на пълномащабния конфликт през февруари 2022 г. надхвърля 16,5 милиарда паунда, като над две трети от тази сума са насочени директно към военни доставки, обучение и отбранителна инфраструктура. Хуманитарната и макрофинансовата помощ присъстват в отчетите на британското правителство, но те играят поддържаща роля спрямо твърдото военно ядро.

В рамките на стогодишното партньорство Обединеното кралство пое ангажимент да предоставя най-малко 3 милиарда паунда годишна военна помощ до финансовата 2030–2031 г. и „толкова дълго, колкото е необходимо“. Според разчетите, цитирани в анализирания материал, през 2026 г. обемът на британската военна подкрепа достига около 4,25 милиарда паунда (като в правителствените пакети на Лондон за 2025–2026 г. фигурират и суми до 4,5 милиарда паунда чрез комбиниране на директни бюджетни средства и приходи от замразени руски активи по механизма на Г-7). Тези средства не отиват за поддържане на украинската социална система или пенсионни фондове – тази тежест пада предимно върху Европейския съюз. Британските паунди финансират конкретна бойна номенклатура: крилати ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), зенитни ракети „Старстрийк“ (Starstreak) и „Мартлет“ (Martlet), артилерийски боеприпаси, морски безекипажни катери и системи за противовъздушна отбрана.