/Поглед.инфо/ Докато военните действия бушуват опасно близо до Запорожие, безценните реликви и тленните останки на създателя на българската държава хан Аспарух са изправени пред смъртна опасност да изчезнат завинаги в пламъците на конфликта. Вълнуващ разказ от първо лице за срещата с легендарния Сребърен орел, меча и съкровищата от Вознесенка в Запорожкия краеведски музей поставя ребром въпроса пред българската държава – ще успеем ли навреме да приберем у дома великия ни владетел, така както върнахме мощите на цар Самуил, или ще допуснем историята ни да бъде унищожена?

Завръщането на Самуил на родна земя предизвика изблик от гордост и самочувствие у нас, изстрадалите по историята си българи. Аспарух обаче още ни чака.

Някъде в началото на новия век наша делегация посети Одеса като побратимен град на Варна. Домакините, както винаги е било, ни посрещнаха на ниво. Свършихме си протоколната работа и те ни съобщиха, че за следващия ден е предвидена културна програма. Явно бяха се погрижили да дойдем на себе си след планираната „вечер на дружбата“, която е известно как тогава приключваше. Докато ни обясняваха кое кога ще се случи, заместник губернаторът, наш отколешен приятел ни каза, че ни е подготвил за утре една изненада. „Нещо като подарък от наша страна за вас, братя българи.“ Нормално посрещнахме новината, защото беше в реда на нещата винаги, когато си тръгва една делегация, да носи по чувал с подаръци, както от наша, така и от тяхна страна.

На другата сутрин след закуска заместник губернаторът дойде и ни помоли да се приготвим за път. На въпроса къде ще ходим той загадъчно каза, че е тайна. Не след много потеглихме и след няколко часа пристигнахме в Запорожие, един в сегашно време, бих казал, прекалено актуален град. А там, след като отдадохме нужното уважение към кмета на града, ни заведоха в Запорожкия краеведски музей. Търпеливо приехме идеята точно музея да посетим, защото и ние обикновено включвахме в програмите на гостите ни непременно да минат през нашия Исторически музей. Когато обаче влязохме в голямата зала на втория етаж, посветена на древната история на района, нашият водач не ни остави да огледаме артефактите, а ни повика с ръка да го последваме. Минахме по пътеката навътре и почти в дъното вдясно видяхме две ниши-ротонди оформени със съответните колони и витринни маси до тях. Нашият приятел ни накара да застанем пред тях и с едва ли не тържествен глас обяви, че отдясно е изложено, всичко което е извадено от гроба на Кубрат. „А до него, скъпи приятели, изрече той развълнуван, е всичко, което сме намерили и сме съхранили от вашия велик създател на държавата ви, Аспарух!“ Гледахме невярващи без да можем да осмислим момента. Стояхме онемели пред всичките изложени във витрината и окачени по стената златоносни неща. Освен копието с конската опашка там бяха шлемът, ризницата, коланът с меча, частите от облеклото и ботушите, а до тях Сребърния орел, в основата на който знаехме, че на гръцки е написано „испор“ - щандартът на Аспарух. А около тях множество дребни нещица, които е носел по облеклото и снаряжението си.

Домакинът ни остави известно време, видял, че буквално сме се стъписали и стоим мълчаливо преклонени. После деликатно отбеляза, че крайно доказателство, че сред учените все още има спор дали намереното заедно с костите са на Аспарух, но без съмнение във всички случаи това е бил велик представител на държава ни, който е положил костите си тук в битка срещу хазарите. Знаехме, разбира се, още от читанките по история, че е защитавал северните ни граници и е помагал на най-големия си брат, Батбаян в онези времена.

Естествено запитахме как всичко това е открито и разбрахме, че в края на тридесетте години на миналия век на мястото на битката край село Вознесенка са открити големи погребални площи и сред тях е намерен този гроб, от който са извадени почти 400 ценни артефакти. Веднага е установено, че става въпрос за велик воин, който е погребан там, а Сребърният орел недвусмислено ги е навел на мисълта, че това най-възможно да е Аспарух. Което напълно отговаря и на наличните исторически хроники за тези събития. С костите му, допълни нашият домакин, нещата са малко сложни. Събрани, както научил, в голяма картонена кутия, те се съхраняват някъде при съответния режим.

Тогава не се заинтересувахме чак толкова за подробностите, защото пред изложеното ние стояхме сякаш пред нас се е изправил великият ни владетел и без никакво преувеличение почувствахме в хамлетов стил неговата аура около себе си. След това, както е положено, отдадохме почитта си и пред останалото от гроба на Кубрат. Там вече спор нямаше, защото беше категорично доказано, че това са останките на Кубрат. Мястото им е било знайно и не е било нужно да бъде открито, а просто да бъдат пренесени в краеведския музей.

Минаха почти 25 години оттогава. Случилото се наскоро уникално събитие със завръщането на мощите на Самуил в родната му земя нямаше как да не ме подсети за онова, което бях видял там, в Запорожкия музей. Честно казано, бях се сещал и преди, но подминавах спомена като нещо което няма смисъл човек да го обсъжда, защото не подлежи на промяна. Сега обаче, след като видяхме, че е възможно да върнем наш владетел от чужда страна в родината му, темата отново ме завладя.

Почти случайно при кмета на район Аспарухово се запознах с интересни хора. Бяха си направили неправителствена организация и я бяха нарекли „Тук ще бъде България“ по думите на Аспарух. Заедно с кмета вече бяха направили проект за Алея на владетелите в Аспаруховия парк и първият паметникът от алеята, естествено на Аспарух беше почти изработен. Това, което им разказах, ги постави в същото положение, в което аз бях в краеведскя музей. Решихме заедно да започнем бавно и полека, както се казва, да дълбаем темата.

Прилича му на Аспарух да се завърне най-после в своята страна. Можете ли да си представите за момент - това е създателят на нашата държава, независимо има ли още спорове някакви. Важното е това, което се намира там да си дойде тук. А най-подходящото място е в родния му парк. Разбира се това са неща, които подлежат на дълга процедура и на международни договорки. В случая обаче ние имаме основание да предположим, че ответната страна, дори само от благодарност за помощта ни, би откликнала положително.

Сега е и точният момент да се постави въпроса на държавно ниво. При актуалната политическа обстановка, за съжаление, има и още едно не съвсем приятно обстоятелство, а именно опасността да се случи непоправимото. Както беше атакувана Печорската лавра, както са атакувани множество музеи в много градове в Украйна, може да се случи същото и в град Запорожие. Сега военните действия вървят около него, но ако се случи да мине валякът на войната през него, не се знае какво ще остане от музея. Като нищо ще си отидат скъпите ни реликви, ще изгорят в огъня на войната. Така че ще трябва да се бърза.

Идеята не е съвсем оригинална. Преди десетина години тогавашният украински министър на екологията Иван Плачков потомък на бесарабски българи по своя инициатива е направил реплика на Сребърния орел и го е подарил на Националния ни музей. Което показва, че има програма максимум, но има и програма минимум. Ако е толкова трудно да се получат оригиналите, най-лесната стъпка би била да се изработят със съответното разрешение реплики, за да дойдат те в нашия исторически музей и да видят хората все пак какво е останало от нашият велик владетел. Въпроси, които са повече от съпричастно съответстващи на времето, в което започнахме да живеем.

Да се надяваме, че инициативата на нашите приятели от кв. Аспарухово ще намери съответната подкрепа сред обществеността не само на Варна, а и на цялата страна с необходимото държавно участие. Дано станем свидетели на изключителния момент, когато и създателят на нашата държава най-подир ще се върне в родината си и остане тук за през вековете.