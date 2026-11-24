/Поглед.инфо/ На 19 ноември 2026 г. се навърши една година от кончината на проф. Иван Ангелов – изтъкнат български икономист, учен с висока нравственост, научна доблест и гражданска принципност. Той ни напусна на 91-годишна възраст.

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Проф. Иван Ангелов остави трайна следа в българската икономическа наука и обществения живот. Неговата професионална почтеност, интелектуална независимост и принципност заслужават дълбоко уважение. Паметта за него ще остане жива както сред научната общност, така и сред хората, които ценяха неговото мнение и човешките му качества.

С особена топлота и обич си спомнят за него неговите близки, за които той остава пример за доброта, всеотдайност и преданост към семейството.

„Поглед.инфо“ се присъединява към почитта на семейството, приятелите, колегите и всички, които пазят спомена за този забележителен български учен и човек.

Панихидата в памет на проф. Иван Ангелов ще бъде отслужена на 28 ноември 2026 г. (събота) от 11:00 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици“.

Поклон пред светлата му памет!



