/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Петър Първанов направи първото си посещение в чуждестранна дипломатическа мисия след избирането му начело на партията в Посолството на Арабска република Египет в София. Делегацията на АБВ беше приета от извънредния и пълномощен посланик Н. Пр. Надер Саад, с когото бяха обсъдени възможностите за възстановяване и разширяване на традиционно силните отношения между България и Египет.

В срещата участваха още заместник-председателят на ПП АБВ Георги Стамболиев и Румен Петков.

Петър Първанов подчерта, че България и Египет имат дългогодишни и стабилни отношения и значителен неизползван потенциал за тяхното развитие. Той припомни, че поколения египетски студенти са получили образованието си в България и са изградили трайни човешки и професионални връзки между двете държави.

„За АБВ отношенията с Египет имат стратегическо значение. Имаме солидна историческа основа, върху която трябва отново да изградим активни икономически, образователни и политически контакти“, беше позицията на Петър Първанов.

Сред основните теми на разговора бяха възможностите за развитие на сътрудничеството в леката и хранително-вкусовата промишленост, образованието и търговията, както и възстановяването на позиции на български предприятия на египетския пазар. Обсъдени бяха и перспективите за реализация на изделия на българската отбранителна индустрия.

Специално внимание беше отделено на образованието и възможностите повече египетски младежи отново да избират България за своето висше образование. Според Петър Първанов възстановяването на активния образователен обмен е един от най-преките пътища за изграждане на дългосрочни отношения между двете общества.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за установяване на преки политически контакти между ПП АБВ и партии в Египет. Българската делегация заяви желание тези отношения да бъдат развити в устойчив политически диалог и обмен на позиции по теми от взаимен интерес.

Н. Пр. Надер Саад поздрави Петър Първанов за избирането му за председател на ПП АБВ и приветства желанието за надграждане на отношенията. Той отбеляза, че е информирал египетската страна за последователните действия и позиции на ПП АБВ в подкрепа на палестинската кауза, както и за подкрепата на партията към инициативите на арабските държави, насочени към постигането на мир и политическо решение на конфликтите в региона. Посланикът заяви, че високо оценява тази последователна позиция и усилията на АБВ в подкрепа на мирните инициативи и диалога.

„Вратите на Посолството на Египет са винаги отворени за АБВ“, заяви посланик Саад.

Срещата се провежда в година, в която България и Египет отбелязват 100 години дипломатически отношения. Представителите на АБВ подчертаха, че вековната история на официалните връзки между двете държави трябва да бъде основа за нов етап на практическо сътрудничество в икономиката, образованието, технологиите и политическия диалог.

Петър Първанов заяви готовността на новото ръководство на ПП АБВ да продължи уверено и последователно работата за развитие на българо-египетските отношения и за възстановяване на традиционно силното присъствие на България в арабския свят.