/Поглед.инфо/ Първата в историята тристранна среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в китайския град Шънджън завърши с обща декларация в четири точки, но без нито една дума за войните в Украйна и Иран. Докато руски анализатори четат срещата като „Нова Ялта“ през езика на тялото, сухите документи показват друго: опит за контрол над щетите след изтичането на договора Нов СТАРТ, защита срещу Международния наказателен съд и крехко търговско примирие между Вашингтон и Пекин.

По публикации на международни осведомителни агенции, руски медии и аналитични канали, както и по официални документи на Белия дом, Кремъл и Държавния съвет на КНР. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Четири точки без Украйна и Иран: какво реално подписаха в Шънджън

Ако се махне целият протоколен шум около вила „Цилин Шанджуан“ край езерото Сили в китайския технологичен център Шънджън, от историческата първа тристранна среща на 19 ноември 2026 г. остава един кратък документ. Официалното му заглавие е „Декларация на държавните глави на САЩ, Русия и Китай за мир“. Разговорът между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, проведен в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), е продължил малко повече от час.

Документът съдържа точно четири ангажимента. Първият е общо обещание на трите постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН да работят за реформа на световната организация, без да се посочва нито каква ще бъде тази реформа, нито кой ще плати политическата ѝ цена. Вторият засяга енергийните пазари – Вашингтон, Москва и Пекин заявяват намерение да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти и да гарантират стабилни енергийни потоци. Третият пункт защитава държавния суверенитет и имунитета на висшите държавни служители срещу „злоупотреба с юрисдикция“ от страна на Международния наказателен съд и подобни институции. Четвъртият повтаря познатата още от епохата на Студената война формула, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да се води, като обещава диалог за намаляване на ядрените рискове.

Най-важното в този текст обаче не е записано вътре. В декларацията липсва каквото и да било споменаване на войната в Украйна или на военния конфликт около Иран, въпреки че именно тези две кризи блокират глобалната търговия и енергийните маршрути през 2026 г.. Британски и американски наблюдатели отбелязаха веднага след публикуването на комюникето, че символиката на общата снимка значително надхвърля реалното договорно съдържание.

Вакуумът след 5 февруари 2026 г.: ядрената математика без Нов СТАРТ

Зад общите фрази за „намаляване на ядрените рискове“ стои конкретна правна и военна празнина. На 5 февруари 2026 г. официално изтече срокът на действие на договора Нов СТАРТ (ДСНВ) – последното двустранно споразумение между Вашингтон и Москва, което ограничаваше стратегическите нападателни въоръжения. Русия беше преустановила практическото си участие в инспекционните механизми още през февруари 2023 г., но до февруари 2026 г. формалните тавани от 1550 развърнати стратегически бойни глави и 700 носителя (междуконтинентални балистични ракети, ракети на подводници и тежки бомбардировачи) оставаха ориентир.

Днес подобни юридически ограничения вече не съществуват. Американският президент Доналд Тръмп многократно настоява за нов, тристранен договор, който да обхване и Китай. Тук обаче сметката не излиза на Пекин. По оценки на Асоциацията за контрол над въоръженията (Arms Control Association) китайският ядрен арсенал наброява над 600 бойни глави, докато запасите на САЩ и Русия надхвърлят по 5000 бойни глави за всяка от двете страни. Китайското ръководство отказва да приеме тавани, които биха замразили неговото изоставане спрямо Вашингтон и Москва.

Москва на свой ред поставя друго условие – всяка нова многостранна рамка за стратегическа стабилност да включва и ядрените арсенали на Великобритания и Франция. Изпълнителният директор на Асоциацията за контрол над въоръженията Дарил Кимбъл коментира след срещата в Шънджън, че светът има нужда от много повече от „дипломатически театър и възможности за снимки“ и че един едночасов разговор не може да роди договор за разоръжаване. Без механизми за сателитен контрол и проверки на място доверието между трите столици остава чисто декларативно.