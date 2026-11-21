/Поглед.инфо/ Пресконференцията на Владимир Путин след срещата на върха на АТИС в Шънджън очерта параметрите на разговорите му с Доналд Тръмп и Си Дзинпин, както и условията на Москва за прекратяване на войната в Украйна. Според публикувани анализи на изявленията му руската страна обвързва евентуални компромиси с отказ от военна интеграция на Киев в ЕС и НАТО, разширяване на граничните буферни зони и реципрочни удари по инфраструктурата, като поставя под въпрос ролята на европейските посредници.

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Инфраструктурата като аргумент: защо ударите по мостовете и „зоните за сигурност“ изместват преговорната рамка

Продължилата над един час пресконференция на руския президент Владимир Путин в Шънджън — проведена без модератор и с лично разпределяне на микрофона сред репортерите — съдържаше няколко конкретни сигнала за промяна в оперативната и дипломатическата позиция на Москва. Най-осезаемият от тях засяга пряко транспортната инфраструктура на Украйна и статута на пограничните територии. Според изложената от Путин теза руското командване е преминало към удари по мостовете в Киев едва след като украинските сили, с подкрепата на западни разузнавателни и технологични средства, са нанесли поражения по Кримския мост.

В публикацията се твърди, че преди тези атаки Кремъл е допускал обсъждането на частично прекратяване на огъня — по-конкретно мораториум върху ударите по енергийни обекти и корабоплаването в Черно море. След пораженията по съоръжението в Керченския проток тази опция е била свалена от масата. Тук фактологията изисква уточнение: Кримският мост, въведен в експлоатация през 2018 г. за автомобилен трафик и през 2019 г. за железопътен транспорт, остава критична артерия за снабдяването на Кримския полуостров, въпреки изграждането на сухопътния маршрут по крайбрежието на Азовско море (автомагистрала Р-260, наричана от руските власти „Новорусия“, преминаваща през Таганрог, Мариупол, Мелитопол и Геническ). От друга страна, мостовете през река Днепър в Киев — включително мостът „Патон“, Южният мост, Дарницкият и мостът „Метро“ — представляват масивни стоманобетонни конструкции от съветската епоха, чието пълно разрушаване изисква специфични бетонобойни бойни глави и системно преодоляване на многослойна противовъздушна отбрана.

Коментаторите, анализиращи речта в Шънджън, обясняват досегашната въздържаност на Москва спрямо киевските мостове с особености на руската преговорна психология — стремеж да не се затваря окончателно вратата за диалог с отсрещната страна. Подобна интерпретация обаче оставя встрани чисто военно-техническите фактори: през 2022 и 2023 г. руските въздушно-космически сили и ракетните войски разполагаха с ограничен запас от високоточни ракети с голям обсег, а приоритет бяха енергийните подстанции и складовете за боеприпаси.

Паралелно с темата за ответните удари Путин внесе нов нюанс по отношение на т.нар. „зони за безопасност“ (санитарни зони) по границата с Украйна. Официалната версия на Москва обвързва създаването им с обстрелите срещу Белгородска област и нахлуването на украински части в Курска област, започнало през август 2024 г. в района на Суджа. В Шънджън руският президент заяви, че в тези гранични зони живеят хора и държавата ще направи необходимото условията им на живот да не се различават от останалите субекти на Руската федерация, като уточни, че юридическото оформяне на този статут е „отделен въпрос“.

По оценка на автора на изходния коментар тези думи означават фактическо присъединяване на нови украински територии в Сумска и Харковска област без провеждане на незабавни конституционни процедури по модела от септември 2022 г., когато в руското законодателство бяха вписани Донецката, Луганската, Запорожката и Херсонската област. Формулировката за изравняване на социално-икономическите стандарти позволява на администрацията в Москва да интегрира граничните райони чрез бюджетни трансфери, изплащане на пенсии в рубли и възстановяване на комуналната инфраструктура, без да затваря формално рамката за евентуални териториални преговори. В същото време Путин отправи директно предупреждение към преговорните партньори — вероятно визиращо едновременно Вашингтон и Пекин — че опитите да бъде оказан натиск върху Русия по териториалните въпроси са безсмислени.

Формулата „Анкъридж“ и червените линии: Лвов и Одеса извън дневния ред

В изявленията си пред журналистите руският президент повтори тезата, че Москва няма намерение да продължава военните действия безкрайно и не планира настъпление към Лвов, Одеса или дори Харков, освен ако конфликтът не бъде удължен изкуствено от отсрещната страна. Като аргумент за готовността на Кремъл към сделка беше посочено твърдението, че Русия вече се е съгласила с компромисните параметри, предложени от американската страна преди разговорите в Анкъридж (Аляска).

Трябва да се отбележи, че липсва официално публично потвърждение от Държавния департамент на САЩ или от Белия дом за конкретното съдържание на тези предварителни предложения, както и за степента на тяхната обвързващост. В руския политически дискурс епизодът „Анкъридж“ се представя като поредния случай, в който договорености между Москва и Вашингтон биват обезсмислени впоследствие под натиска на Киев и европейските столици — аналогично на съдбата на Минските споразумения от 2014–2015 г. и проекта за комюнике от Истанбул през март 2022 г.

Историческата ретроспекция показва последователна еволюция на заявените от Москва цели. В началото на военната кампания през февруари 2022 г. руското ръководство формулира максималистични политически задачи („демилитаризация и денацификация“), разчитайки на бърза смяна на властта в Киев. След провала на първоначалния план за бърз контрол върху украинската столица и последвалата мобилизация на западната военна и финансова помощ за Украйна, Кремъл стесни публично декларираните си приоритети до контрол върху административните граници на Донбас и сухопътния коридор към Крим. Днес тази конфигурация се представя в Москва като проява на прагматизъм, съобразен с „реалностите на терен“.

Дали подобна рамка е приемлива за Киев и западните му съюзници е съвсем друг въпрос. Според цитирания в публикацията коментар на прессекретаря Дмитрий Песков, даден на английски език за чуждестранен журналист, „часовникът е в ръцете на Европа и Киев“, тъй като колкото по-дълго продължава войната, толкова по-малка територия ще остане под юрисдикцията на Украйна. Тази логика на изтощението се опира на демографското и ресурсното превъзходство на Русия, но пренебрегва високата икономическа цена на продължителния конфликт — военните разходи в руския федерален бюджет надхвърлят 6–7 процента от брутния вътрешен продукт, високият основен лихвен процент на Централната банка на Русия потиска гражданските инвестиции, а зависимостта от азиатските пазари за износ на суровини и внос на компоненти с двойна употреба се задълбочава.