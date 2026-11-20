/Поглед.инфо/ Нощната ракетна атака срещу транспортната и енергийната инфраструктура на Украйна, при която пострадаха ключови мостове над река Днепър и централи в Лвов и Бурщин, дойде часове след срещата на европейските лидери в Берлин. Докато канцлерът Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и британският премиер обсъждаха отпускането на десетки милиарди евро за Киев, Доналд Тръмп остро разкритикува мащаба на тези суми. Разглеждаме връзката между финансовите сметки, политическите заявки и военната реалност.

По публикации на руски и западни издания, сред които „Политико“, както и по официални сводки на руското Министерство на отбраната и изявления на киевската градска администрация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато сметките в Берлин не излизат под сирените в Киев

В съвременните конфликти рядко има пряка, механична връзка между политическите декларации в една европейска столица и балистичните траектории над друга, но съвпадението по време между срещата в Берлин и нощната атака срещу Украйна трудно може да се подмине. Докато европейските лидери са обсъждали финансови пакети от порядъка на 70 милиарда евро, а според някои публикации сумата в разговорите на украинския президент Володимир Зеленски е нараснала дори до 145 милиарда, в Киев са пресмятали съвсем други величини. Става дума за пропускателната способност на мостовете над река Днепър и остатъчния капацитет на топлоелектрическите централи в западната част на страната.

Политическият декор на тази седмица изглеждаше познат, но с нов нюанс на напрежение вътре в самия западен лагер. Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Анди Бърнам, според описаното в първоизточника, са демонстрирали готовност да осигурят необходимите средства за продължаване на военните действия. Подобни обещания обаче се сблъскват с чисто аритметични и бюджетни ограничения в самите европейски държави, където индустриалната стагнация и високите разходи за енергия правят всяко ново перо в разходната част на бюджетите трудно защитимо пред местните избиратели.

Тръмп и цената на европейския ентусиазъм

Според два източника на изданието „Политико“, цитирани в публикацията, американският президент Доналд Тръмп е реагирал с „гневна тирада“ по време на телефонен разговор от борда на самолета си на връщане от срещата на върха на АТИС в Китай, след като е научил за обсъжданата сума от 70 милиарда евро. Тази реакция не е просто проява на личен темперамент, а отражение на дълбоко разминаване в стратегическото виждане за конфликта. За администрацията във Вашингтон, фокусирана върху икономическата конкуренция в Тихоокеанския регион и вътрешния дълг, европейската готовност да се поемат колосални финансови ангажименти без ясен краен срок изглежда икономически нерационална.

Тук възниква логичният въпрос дали Берлин, Париж и Лондон действително разполагат със свободен финансов ресурс от такъв порядък, или става дума за политическо обещание, чието реално изпълнение ще се разтегли във времето и ще бъде обвързано с множество условия. Историята на досегашните финансови пакети за Киев показва значителна разлика между обявените на пресконференции суми и реално преведените по сметките средства. Когато към това се добави и липсата на американско одобрение, европейската инициатива рискува да се превърне в тежко бреме за икономики като германската, която вече изпитва сериозни структурни затруднения.

Географията на ответния удар и логистиката на Днепър

От военна гледна точка събитията през нощта показват промяна в приоритетите на поразяваните цели. По време на пресконференция в китайския град Шънджън руският президент Владимир Путин заяви, че ответните действия за атаката срещу Кримския мост ще бъдат „много по-болезнени“. Независимо дали разглеждаме това изявление като политически сигнал или като директна оперативна задача, последвалите удари се концентрираха върху две критични системи: транспортната свързаност на Киев и енергийната инфраструктура в Западна Украйна.

Според съобщения в украински и руски източници, както и потвърждението на кмета на Киев Виталий Кличко за повреди по прелеза на Подилско-Воскресенския мост, атаката е била насочена към съоръженията, свързващи десния и левия бряг на Днепър. В публикациите се споменават още Северният (Московският), Южният мост и мостът „Патон“. От инженерна и военна гледна точка унищожаването на масивни мостови конструкции над широка река като Днепър е изключително трудна задача, която изисква многократни попадения с тежки бойни глави в носещите опори или пътните платна. Дори временното изваждане от строя на един или два прелеза, както се случи с Подилско-Воскресенския мост, принуждава целия военен и граждански трафик, идващ от полската граница, да се пренасочи по останалите трасета.

Това създава ефект на фунията. Всяко стесняване на транспортния коридор улеснява наблюдението и последващото поразяване на ешелоните и автоколоните, които превозват техника, гориво и боеприпаси към източния и южния фронт. В предишните етапи на конфликта мостовете над Днепър в рамките на столицата рядко бяха обект на системни удари, което пораждаше множество въпроси сред военните наблюдатели. Сегашната активност подсказва, че руското командване може би преминава към поетапно затрудняване на тиловата логистика, без непременно да търси пълното срутване на всички съоръжения наведнъж.