/Поглед.инфо/ На 19 ноември Съветът за сигурност на ООН проведе съвместно заседание за информиране на членовете относно дейността на Комитета за борба с тероризма и свързаните с него структури.

Представителят на Китай посочи, че терористични организации като „Ислямското движение на Източен Туркестан“ използват нови технологии, включително изкуствен интелект и дронове, за да усъвършенстват методите си и продължават да представляват заплаха за световния мир. Китай категорично се противопоставя на всички форми на тероризъм, както и на разпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхната доставка.

Китай подкрепя усилията на Комитета за борба с тероризма да се адаптира към новите предизвикателства и да насърчава цялостното прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност и Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма, посочи още представителят на страната.