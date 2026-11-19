/Поглед.инфо/ Официалните митнически данни показват, че през първите 10 месеца на 2026 г. общият обем на вноса и износа на Китай с останалите икономики от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) е достигнал 27,08 трилиона юана, което представлява увеличение от 25,4% на годишна база. Темпът на растеж е с 5,4 процентни пункта по-висок от този на общата външна търговия на страната.

Стокообменът с икономиките от АТИС вече съставлява 60,4% от общия външнотърговски оборот на Китай, като делът му се е увеличил с 2,6 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

През разглеждания период търговията на Китай с 14 от общо 20-те икономики в АТИС е нараснала с над 10%. Увеличението на стокообмена с Република Корея, Виетнам и Перу е надхвърлило 30%. Благодарение на отворените пазари в Азиатско-тихоокеанския регион търговските връзки между Китай и АТИС се задълбочават, а взаимноизгодното сътрудничество продължава да се разширява, допринасяйки за растежа на световната икономика.