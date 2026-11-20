/Поглед.инфо/ Тристранната среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин в китайския град Шънджън на 19 ноември възобнови дебата за връщането към политиката на сфери на влияние, отбелязва британското списание „The Economist“. Докато Вашингтон, Пекин и Москва търсят нов баланс между ядреното сдържане и регионалния контрол, средните и малките държави се изправят пред риска ключови решения за сигурността и търговията им да се взимат без тяхното участие.

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Шънджън като симптом: защо тристранният формат измества многостранните институции

Изборът на Шънджън за срещата на 19 ноември между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин не е протоколна случайност. Градът в провинция Гуандун, превърнат за четири десетилетия от рибарско селище в технологичен и производствен център на Южен Китай, визуализира промяната в икономическата география по-ясно от всяка дипломатическа декларация.

Според британското списание „The Economist“ подобен формат сигнализира връщане към епоха, в която съдбата на по-малките държави отново може да бъде предмет на договорености между ограничен кръг велики сили. В публикацията се изтъква, че Съединените щати, Китай и Русия не само водят остра конкуренция, но и демонстрират готовност да търсят общ език там, където залогът засяга интересите на трети страни.

Дори без подписано споразумение самият факт на отделния тристранен разговор поставя под въпрос функционалността на следвоенната институционална рамка. Съветът за сигурност на ООН от години е парализиран от взаимни вета. Апелативният орган на Световната търговска организация не работи пълноценно още от първия мандат на Тръмп заради блокираното назначаване на съдии, а форматите Г-7 и Г-20 се превърнаха в сцени за размяна на предварително написани комюникета.

Когато правилата престанат да обвързват най-големите играчи, дипломацията се връща към физиката на силата. В анализа на „The Economist“ се формулира конкретно предупреждение към по-слабите държави: когато големите враждуват, малките търпят щети, но когато големите се споразумеят помежду си, цената за останалите може да се окаже не по-ниска.

Дали в Шънджън са очертани конкретни разделителни линии, или разговорът е останал на ниво предварително опипване на позициите? Официални протоколи със задължаващи клаузи липсват, а публичните изявления на тримата лидери бяха пределно общи – Тръмп акцентира върху възможността за съкращаване на ядрените арсенали, Си Дзинпин говори за поддържане на мира, а Путин припомни общата отговорност на държавите победителки във Втората световна война.

Разминаването между дипломатическия речник и реалните действия на терен обаче подсказва, че трите столици вече работят по логиката на разграничените периметри.

Анатомия на трите центъра: асиметрията между икономика, ядрен паритет и индустриален капацитет

Новият триъгълник не почива върху равенство на ресурсите. Всяка от трите сили влиза в него с различен набор от инструменти и с видими структурни уязвимости, които ограничават свободата ѝ на действие.

Съединените щати запазват доминацията си във финансовата архитектура чрез долара, системата за клиринг и контрола върху високотехнологичните патенти, както и глобалната мрежа от военноморски бази. Под ръководството на Доналд Тръмп обаче Вашингтон демонстрира нарастващо нежелание да финансира сигурността на отдалечени съюзници за сметка на вътрешния си индустриален и фискален баланс.

Пренасочването на американското внимание към Западното полукълбо – от граничния контрол и митническия натиск върху съседите до охраната на Панамския канал и арктическите подстъпи – напомня на осъвременена версия на доктрината „Монро“. Логиката е прагматична: намаляване на разходите по периферията на Евразия и концентриране на ресурсите върху прекия икономически сблъсък с Китай.

Пекин на свой ред разполага с най-големия производствен капацитет на планетата, контролира критични звена в преработката на редкоземни елементи, производството на батерии и корабостроенето, а чрез инициативата „Един пояс, един път“ изгради пристанищна и железопътна инфраструктура от Югоизточна Азия до Латинска Америка. Основният географски фокус на китайската стратегия остава Източна Азия, Южнокитайско море и статутът на Тайван, чиято полупроводникова индустрия (начело с заводите на TSMC) представлява критичен възел за световната икономика.

В тази конфигурация Русия заема специфична позиция, която не се измерва с дял от световния брутен вътрешен продукт. По оценка на коментатори в Москва стратегическата тежест на страната се крепи върху три опори: ядрения паритет със Съединените щати, натрупания мащабен боен опит в съвременна високоинтензивна война и географското разположение на кръстопътя между Европа, Азия и Арктика.

За Кремъл основният приоритет остава получаването на правно и военно обвързващи гаранции по западните граници, както и признаването на специална зона на сигурност в съседното постсъветско пространство. Същевременно икономическата асиметрия спрямо Китай създава сериозно предизвикателство – по-малкият обем на руската икономика и преориентацията на търговските потоци на изток изискват от Москва прецизно балансиране, за да избегне превръщането си в суровинен придатък на китайския индустриален комплекс.