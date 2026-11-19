В речта си китайският държавен глава посочи, че светът преживява невиждани през последните сто години промени, а научно-техническите и индустриалните иновации се развиват с бързи темпове. На фона на новите възможности и предизвикателства е необходимо да се насърчава изграждането на общност на Азиатско-тихоокеанския регион, основана на взаимна изгода, отвореност, интеграция, иновации и приобщаващо развитие.

Си Дзинпин подчерта, че отвореността и сътрудничеството са единственият път към развитието и възраждането на региона. Той призова за насърчаване на свободната търговия и инвестициите, с което да се разшири пространството за икономически растеж. Китайският лидер също така изтъкна необходимостта от иновации в механизмите и моделите на развитие, както и от структурни реформи, които да освободят допълнителен икономически потенциал.

Китайският лидер подчерта още, че трябва да се насърчава приобщаващото развитие, тъй като икономиките в региона имат различни условия и потребности. По думите му е важно резултатите от развитието да бъдат споделяни, а благосъстоянието на народите да се повишава, за да се постигне целта за изграждане на общност на Азиатско-тихоокеанския регион.