/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън събра на едно място Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Според редица западни издания завръщането на руския президент на общата снимка след деветгодишно прекъсване и предстоящият тристранен разговор бележат съществен обрат в международните отношения. В същото време отсъствието на украинска делегация и острото изказване на Путин за индустриалния упадък на Европа очертават нови разделителни линии.

По публикации на „Блумбърг“, „Вашингтон пост“, „Ню Йорк таймс“ и „Файненшъл таймс“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тристранната конфигурация в Шънджън и изчезването на европейския посредник

В международната политика протоколът рядко е просто въпрос на добри обноски, а подредбата на участниците пред фотообективите в китайския технологичен център Шънджън през ноември 2026 година потвърждава това правило с административна сухота. Според публикации на агенция „Блумбърг“ и британското издание „Файненшъл таймс“, появата на руския президент Владимир Путин на официалната снимка на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) слага край на деветгодишно прекъсване. По-същественият детайл, отбелязан от кореспондентите на място, е позиционирането на руския държавен глава в непосредствена близост до китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, придружено от демонстративно ръкостискане преди самото заснемане на кадъра.

Защо това събитие предизвиква толкова нервни реакции в западните аналитични центрове? Отговорът се крие в самата архитектура на предстоящата на 19 ноември тристранна среща между Москва, Вашингтон и Пекин. По данни на „Вашингтон пост“, разговорите между Путин и Тръмп ще бъдат първият им пряк контакт след срещата на върха в Аляска през август 2025 година. Тогавашните дискусии в северния американски щат зададоха рамката на директния двустранен диалог, при който Брюксел и Киев бяха поставени в положение да научават резултатите с известно закъснение. Сегашният формат в Шънджън отива една крачка по-далеч, като включва Си Дзинпин като пълноправен участник и домакин на процеса.

Според оценките на наблюдатели, цитирани в западната преса, тристранният разговор е разчетен за около един час, което на практика означава по двадесет минути изложение за всяка от страните. Този регламент изключва спонтанните импровизации и предполага предварително съгласувани от дипломатическите екипи тези. В подобна конфигурация липсата на представители на Европейския съюз на масата за преговори не е технически пропуск, а логично следствие от променената тежест на икономическите и военните центрове. Докато европейските институции продължават да обсъждат поредните пакети от ограничителни мерки, основните решения за сигурността и търговските коридори се пренасят в тихоокеанския регион.

Географската и институционалната логика на отсъствието на Киев

Въпросът защо украинският президент Володимир Зеленски не е поканен в Шънджън се превърна в централна тема за редица западни коментатори, но в него се съдържа фундаментално неразбиране на международните организации. Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество е форум, създаден през 1989 година в Канбера с ясно очертан географски и търговски мандат, обединяващ двадесет и една икономики с излаз на Тихия океан. Украйна нито е член на тази организация, нито притежава статут на наблюдател, нито разполага с икономически показатели, които да оправдаят присъствието ѝ на подобен форум.

Показателен за объркването в част от експертната общност е коментарът на Чарлз Хекер от лондонски институт за отбрана, цитиран от „Блумбърг“. Според него двустранна среща между Тръмп и Путин няма да доведе до напредък по отношение на Украйна, тъй като самата Украйна не присъства в залата. Подобна позиция звучи така, сякаш форматът на АТИС е предназначен да дублира срещите във военновъздушната база „Рамщайн“ в Германия, където се координират оръжейните доставки за Киев. Този тип анализатори отказват да приемат, че за Вашингтон, Пекин и Москва украинският конфликт е само един от елементите в много по-широко уравнение, засягащо митническите тарифи, контрола върху суровините, технологичните вериги за доставки и стратегическата стабилност.

От друга страна, самият факт, че украинската тема ще бъде обсъждана без физическото присъствие на украинска делегация, потвърждава тезата на редица американски критици на досегашната външна политика на САЩ, сред които и бившият анализатор от Централното разузнавателно управление Лари Джонсън. По негова оценка Киев постепенно бива изваждан от ролята на активен субект и се превръща в обект на договорености между големите държави. Разбира се, остава открит въпросът доколко постигнатите в Шънджън договорености биха могли да бъдат приложени на практика без съгласието на властите в Киев и без финансовото участие на европейските държави, които поемат основната тежест по издръжката на украинския бюджет.

Икономическият прагматизъм срещу политическата реторика

Докато политическите коментатори анализират жестовете и ръкостисканията, бизнес форумът на АТИС в Шънджън предостави много по-конкретни данни за реалното състояние на глобалната икономика. Според информация на китайското издание „Глобал таймс“, приблизително двадесет процента от всички участници в бизнес срещата представляват американски корпорации. В залата, където руският президент изнесе своята реч пред изпълнителните директори, са присъствали висши мениджъри на компании от мащаба на „Боинг“, „Хюлет-Пакард“, „Ситигруп“ и „Гугъл“.

Тези корпорации оперират с конкретни счетоводни баланси, суровинни доставки и производствени вериги, които трудно се подчиняват на политически лозунги. Изборът на Шънджън за домакин на форума също носи ясно икономическо послание. Преди четири десетилетия това населено място в провинция Гуандун беше обикновено рибарско селище на границата с Хонконг, а днес представлява технологичен център с брутен вътрешен продукт, надвишаващ този на редица европейски държави, и седалище на гиганти като „Хуауей“ и „Би Уай Ди“.

В своята реч пред този корпоративен елит Владимир Путин използва сухи икономически аргументи, за да противопостави адаптацията на руската икономика на структурните проблеми в Европейския съюз. Според публикации на „Блумбърг“, руският президент е посочил, че опитите за икономическа изолация на Русия не са постигнали поставените цели, а външният натиск се е превърнал в стимул за вътрешно индустриално преструктуриране. Същевременно той е отправил директна критика към Брюксел, твърдейки, че европейският блок губи своя индустриален потенциал и конкурентоспособност вследствие на скъпите енергийни ресурси и прекъснатите търговски връзки.

Тук е необходимо да се направи уточнение с известна доза скептицизъм към всяка официална статистика. Независимо дали става дума за отчетите на руското Министерство на икономическото развитие или за прогнозите на Европейската комисия, макроикономическите показатели често прикриват дълбоки структурни изкривявания. Руският растеж през последните години се дължи в огромна степен на държавните поръчки във военно-промишления комплекс и пренасочването на суровинния износ към Азия при значителни ценови отстъпки, докато високият основен лихвен процент на Централната банка на Русия създава сериозно напрежение за гражданските сектори. В същото време обаче данните за деиндустриализацията в Германия, затварянето на химически и металургични мощности по поречието на река Рейн и изтичането на капитали към Северна Америка и Азия са обективен факт, който не може да бъде опроверган с политически декларации. Показателно е, че в цялото си изказване пред бизнес лидерите Путин нито веднъж не е споменал думата „Украйна“, третирайки конфликта като периферен фактор на фона на глобалното преразпределение на пазарите.