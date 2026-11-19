/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин даде важни указания за работата, свързана с възрастните хора в Китай.

Той посочи, че от XVIII конгрес на ККП през 2012 г. насам в тази сфера са постигнати нов напредък и значими резултати. Услугите за грижа за възрастните хора и свързаните с тях индустрии се развиват бързо, а чувството им за удовлетвореност, щастие и сигурност непрекъснато се повишава.

Си Дзинпин подчерта, че в новия етап е необходимо да се укрепи социалната защита на възрастните хора, да се подобрят пенсионните и здравните услуги и да се разширят възможностите им за участие в обществения живот. Той призова за активно развитие на т.нар. „сребърна икономика“, изграждане на общество, което уважава и подкрепя възрастните хора, и създаване на благоприятна обществена среда, така че те да водят по-щастлив и пълноценен живот.

Националната конференция по въпросите на възрастните хора се проведе в Пекин на 18 и 19 ноември, като на нея бяха предадени важните указания на китайския лидер.