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Иван Костич: Балканите могат да станат мост към Русия, вместо фронт на нова война!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Предстои ли нова Ялта, която ще промени съдбата на света? Във втората част на разговора ми с Иван Костич, генерален секретар на Международното движение на русофилите, обсъждаме възможното историческо пренареждане между Русия, Китай и САЩ. Защо Европа продължава конфронтацията с Москва? Кой се страхува от многополюсния свят? Как Русия печели влияние в Африка и Азия? Могат ли България и Сърбия да станат мост между Изтока и Запада и да намерят своето място в БРИКС? Разговор за бъдещето на Европа, опасността от световна война и шанса за нов международен ред.
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Шэньчжэнь: трое, которые могут изменить мир, но не могут управлять им в одиночку /рус.яз./
/Поглед.инфо/ Что осталось за рамками официальных заявлений в Шэньчжэне и почему умолчания могут оказаться значительнее подписанного документа? За дипломатическими формулировками проступают вопросы о судьбе Европы, будущем доллара, пределах государственного суверенитета и цене глобального соперничества. В масштабном авторском анализе раскрываются глубокие противоречия исторического перехода и исследуется вопрос о том, вступает ли мир в эпоху нового стратегического взаимопонимания или приближается к ещё более опасному противостоянию.19.11.2026 19:37
Анастасия Гешева: Шънджън може да се превърне в политическата смъртна присъда на ЕС!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще управлява утрешния свят и защо Европа остава извън голямата геополитическа игра? Във втората част на разговора ми с Анастасия Гешева обсъждаме срещата на Путин, Си Цзинпин и Тръмп, опасността от разпадане на ЕС, военните амбиции на Германия и възможния сблъсък между Европа и Америка. Ще потопи ли Украйна Европейския съюз? Защо Брюксел губи влияние? Може ли България да намери собствен път в новия световен ред? Гешева прави изключително остри прогнози за бъдещето на Европа, Русия, Китай и САЩ. Разговор за края на една епоха и началото на друга.19.11.2026 18:30
Пентагонът призна за остра липса на карбонизирана вискоза за ракетите „Пейтриът“, суровината идва единствено от Франция
/Поглед.инфо/ Американският военнопромишлен комплекс се сблъска с неочаквано препятствие при опитите си да възстанови изчерпаните запаси от зенитни ракети „Пейтриът“. Според публикация на „Уолстрийт Джърнъл“ висши представители на Пентагона са провели спешни преговори с подизпълнители заради остър недостиг на карбонизирана вискоза. Оказва се, че суровината, критична за термозащитата на ракетите, се произвежда единствено във Франция, а местният монополист отказва да се подчинява на силовия натиск от Вашингтон.19.11.2026 17:00
Срещата в Рамщайн завърши без конкретни ангажименти за доставка на европейски балистични ракети и системи Пейтриът за Киев
/Поглед.инфо/ Сблъсъкът на последното заседание на контактната група за Украйна във формат Рамщайн оголи дълбоките пукнатини между Вашингтон и европейските столици. Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби постави под въпрос смисъла от украинските удари по руска гражданска инфраструктура, но срещна острата реакция на германския министър Борис Писториус и ръководството на алианса. Зад размяната на реплики прозира новата американска стратегия за изтегляне към Тихия океан.19.11.2026 16:45
Руското военно ведомство отчита настъпление на групировката „Изток“ към Днепропетровска и Запорожка област според сводката от 18 ноември 2026 г.
/Поглед.инфо/ Официалният бюлетин на Министерството на отбраната на Руската федерация от 18 ноември 2026 г. очертава разширяване на фронтовия натиск към населени места в Днепропетровска и Запорожка област, паралелно с удари по енергийни и транспортни обекти в 143 района. Редакционният анализ разглежда географията на посочените сблъсъци, съотношението между декларираните загуби в жива сила и високотехнологично оборудване, както и липсата на независима верификация на данните от терена.19.11.2026 16:30
Фирмата на бившия руски предприемач Михаил Кокорич обяви участие в атаката в Керченския проток
/Поглед.инфо/ Нидерландският оръжеен производител „Дестинус“ обяви в социалната мрежа Линкдин, че негови крилати ракети „Рута“ и безпилотни летателни апарати „Да Винчи“ са използвани при атаката срещу Кримския мост, при която е разрушена част от автомобилното платно. Подобно публично обвързване на европейска компания с конкретен удар по руска инфраструктура се случва за първи път. Решението на фирмата, основана от бившия руски предприемач Михаил Кокорич, предизвика остри дискусии сред военните експерти относно сигурността на европейските заводи и правния статут на подобни доставки.19.11.2026 16:15
Нересурсният износ на Русия стигна 123,5 милиарда долара въпреки западните санкции и митническите прегради
/Поглед.инфо/ Зад сухите цифри от 123,5 милиарда долара нересурсен износ на Русия за деветмесечието на 2026 година прозира тежка структурна битка. Докато общото машиностроене губи скорост под натиска на санкциите и логистичните блокади, ядрените реактори от Волгодонск, вагоните за Минск и преработените храни преначертават икономическата карта на Евразия. Прочетете как Москва се опитва да избяга от суровинната примка, къде цифрите в отчетите се разминават и защо истинският залог не е във валутата, а в технологичното обвързване на цели държави.19.11.2026 16:05
Пън Лиюен разкри културното наследство на Линнан пред гостите на 33-тата неформална среща на лидерите на АТИС
/Поглед.инфо/ На 19 ноември съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен,заедно със съпругите на лидерите или представители на икономиките, участващи в 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, взеха участие в събитие на културния площад „Шънджънуан“.19.11.2026 16:00