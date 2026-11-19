Иван Костич: Балканите могат да станат мост към Русия, вместо фронт на нова война!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Предстои ли нова Ялта, която ще промени съдбата на света? Във втората част на разговора ми с Иван Костич, генерален секретар на Международното движение на русофилите, обсъждаме възможното историческо пренареждане между Русия, Китай и САЩ. Защо Европа продължава конфронтацията с Москва? Кой се страхува от многополюсния свят? Как Русия печели влияние в Африка и Азия? Могат ли България и Сърбия да станат мост между Изтока и Запада и да намерят своето място в БРИКС? Разговор за бъдещето на Европа, опасността от световна война и шанса за нов международен ред.