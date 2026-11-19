/Поглед.инфо/ На 19 ноември в Шънджън се проведе срещата между китайския председател Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

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Държавните глави на трите страни обмениха задълбочени мнения относно настоящата международна обстановка и изразиха ангажимента си да поддържат стратегическата стабилност и международната сигурност.

Мирна декларация на държавните глави на Китай, Русия и САЩ:

I. Китай, Русия и САЩ, като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, са ангажирани да насърчават реформата на ООН, за да може организацията да отговаря по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност.

II. Трите държави планират да увеличат производството и доставките на рафинирани нефтопродукти в полза на всички страни по света. Те потвърдиха отново важността на стабилните енергийни потоци.

III. За държавните глави на трите държави е от ключово значение признаването на принципа на държавното съгласие и зачитането на имунитета на държавните длъжностни лица. Те единодушно изразиха мнение, че Международният наказателен съд и други подобни институции не трябва да злоупотребяват с юрисдикцията си.

IV. Държавните глави на трите страни отново потвърдиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да се води. Трите държави ще проведат диалог относно намаляването на ядрените рискове и предотвратяването на разпространението на ядрено оръжие.