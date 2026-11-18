„С постепенното изпълнение на 15-ия петгодишен план Китай ще продължи да разширява отварянето си към света на високо равнище, да споделя възможностите за развитие с всички страни и да разширява областите на общи интереси. Както и досега, ще подкрепяме активно индустриалното сътрудничество между двата бряга на Тайванския проток, ще усъвършенстваме механизмите и политиките за насърчаване на обмена и сътрудничеството, ще задълбочаваме интегрираното развитие и ще помагаме на тайванските бизнесмени и предприятия да се възползват от възможностите, които предоставя 15-ият петгодишен план, за да развиват успешно дейността си в континенталната част на Китай“, заяви той.
Предприятията от Тайван трябва да се възползват от възможностите, които континентален Китай предлага
/Погледе.инфо/ На 18 ноември Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, коментира провеждането на неформалната среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
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