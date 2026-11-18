„С постепенното изпълнение на 15-ия петгодишен план Китай ще продължи да разширява отварянето си към света на високо равнище, да споделя възможностите за развитие с всички страни и да разширява областите на общи интереси. Както и досега, ще подкрепяме активно индустриалното сътрудничество между двата бряга на Тайванския проток, ще усъвършенстваме механизмите и политиките за насърчаване на обмена и сътрудничеството, ще задълбочаваме интегрираното развитие и ще помагаме на тайванските бизнесмени и предприятия да се възползват от възможностите, които предоставя 15-ият петгодишен план, за да развиват успешно дейността си в континенталната част на Китай“, заяви той.