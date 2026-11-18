/Поглед.инфо/ Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби обяви на пресконференция в Брюксел, че Вашингтон подкрепя способността на Украйна да нанася удари със среден обсег дълбоко в руска територия. Изявлението, направено в рамките на среща на НАТО, бележи съществено разместване в публичната реторика на Пентагона. Докато американският представител отказа да коментира предоставянето на военната сателитна мрежа „Старшийлд“ и се позова на министъра на отбраната Пит Хегсет, западни медии вече свързват тези операции със специализираното украинско поделение „Кайрос“.

По публикации на „Октан“ и агенция „Блумбърг“, както и по официални стенограми от пресконференцията в Брюксел. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Премахването на словесните условности в Брюксел

Изявлението на заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, направено на 17 ноември 2026 година пред журналисти в Брюксел, не просто фиксира текущото състояние на американската военна помощ, а узаконява на дипломатическо равнище практика, която доскоро се прикриваше зад формулировки за „самоотбрана в рамките на международно признатите граници“. Според разпространените от пресцентъра на Пентагона и цитирани от руското издание „Октан“ думи, Вашингтон е „много фокусиран върху подкрепата на способността на Украйна да се защитава и на тези, така да се каже, удари със среден обсег“.

Тази вметната фраза („така да се каже“) носи тежестта на дълго обмислян бюрократичен компромис. Във военната терминология на САЩ и НАТО понятието „среден обсег“ (обикновено обхващащо дистанции между 300 и 1000 километра при балистичните и крилатите системи, а при безпилотните летателни апарати и надхвърлящо тези граници) има съвсем конкретно оперативно измерение. Когато висш представител на Министерството на отбраната на САЩ произнесе тези думи на форум на Северноатлантическия алианс, посветен на украинския конфликт, това означава, че политическото ръководство във Вашингтон снема от себе си предишните ограничителни уговорки. Колби добави, че Съединените щати предприемат „практически стъпки в съответствие със заявената политика“, без да уточнява номенклатурата на доставяните изделия или финансовите параметри на тези траншове.

Трябва да се отбележи парадоксът в самата фигура на говорещия. Елбридж Колби, един от основните архитекти на Стратегията за национална отбрана на САЩ от 2018 година, години наред изграждаше репутацията си на представител на т.нар. „реалисти“ или „приоритизатори“ в републиканския външнополитически спектър. Неговата публично защитавана теза винаги се е свеждала до това, че Съединените щати трябва да ограничат ангажиментите си в Европа и Близкия изток, за да концентрират индустриалния и военния си ресурс в Индо-Тихоокеанския регион срещу Китай. Фактът, че именно човекът с подобна биография и репутация излиза в Брюксел, за да артикулира подкрепа за удари в дълбочина на руската територия, показва или дълбока еволюция в схващанията на администрацията на президента Доналд Тръмп, или прагматично преразпределение на ролите, при което европейският театър на военните действия се използва като полигон за изтощаване на руския военно-промишлен комплекс чрез дистанционни средства, без пряко ангажиране на американски сухопътни контингенти.

Административната промяна на границите на допустимото

За да се разбере тежестта на думите от 17 ноември 2026 година, е необходимо да се проследи еволюцията на ограниченията, налагани от Вашингтон през последните четири години. През 2022 и 2023 година администрацията на Джо Байдън систематично отказваше доставките на оперативно-тактически ракети ATACMS с обсег до 300 километра, позовавайки се на риска от пряка ескалация и дефицита в собствените складови наличности на американската армия. Дори когато през пролетта на 2024 година тези системи бяха предоставени в ограничени количества, тяхното използване беше строго лимитирано до териториите, които Вашингтон разглежда като украински, с единични изключения за приграничните райони на Белгородска и Курска област след нахлуването на украинските сили през август 2024 година.

През есента на 2024 година дебатът се съсредоточи върху британско-френските крилати ракети „Сторм Шадоу“ и „Скалп“, чието насочване изисква достъп до американски картографски данни и сателитна корекция. Тогава всяко разрешение се представяше като извънредна мярка. Днес, две години по-късно, тонът е коренно различен. Няма ги драматичните среднощни консултации и изтичания на информация в „Ню Йорк Таймс“ за това дали Белият дом ще вдигне забраната. Вместо това имаме суха констатация на заместник-министър в Пентагона, който говори за „практически стъпки“.

Тази промяна има и чисто правна, административна страна. В руската наказателноправна и военна доктрина (особено след актуализацията на Основите на държавната политика в областта на ядреното сдържане от есента на 2024 година) участието на ядрена държава в осигуряването на високоточни удари от страна на неядрена държава срещу територията на Руската федерация се квалифицира като съучастие в агресия. Москва нееднократно заявяваше чрез Министерството на външните работи и Съвета за сигурност, че украинските разчети не разполагат със собствена орбитална групировка за оптико-електронно и радиолокационно разузнаване, нито с капацитет за съставяне на полетни задания по цифрови модели на релефа. Следователно всяко изстрелване на далекобойно средство изисква прякото участие на специалисти от страните членки на НАТО. Изявлението на Колби в Брюксел на практика игнорира тези предупреждения, превръщайки ги в рутинен фон на конфликта. Дали това е хладнокръвна преценка, че Москва няма да прибегне до крайни мерки в отговор на удари с конвенционални средства на дистанция от 500 или 800 километра, или е опасна инерция на бюрократичната машина в Пентагона, остава открит въпрос, по който дори в самия Вашингтон липсва единомислие.

Мълчанието около „Старшийлд“ и ролята на частната орбитална инфраструктура

Най-показателният момент в пресконференцията на Елбридж Колби не е това, което той каза, а това, което отказа да коментира. Запитан за дискусиите относно евентуалното предоставяне на Украйна на специализираната сателитна комуникационна мрежа „Старшийлд“ (Starshield), заместник-министърът отклони въпроса, позовавайки се на по-ранни изявления на министъра на отбраната Пит Хегсет.

За читателя, който не следи в детайли архитектурата на американските космически програми, разликата между популярната търговска мрежа „Старлинк“ (Starlink) и „Старшийлд“ е фундаментална. Докато „Старлинк“ е гражданска система за широколентов достъп до интернет, разработена от компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск, „Старшийлд“ е изцяло военен продукт, проектиран по поръчка на Пентагона и Националното разузнавателно управление на САЩ (NRO). Още през септември 2023 година Космическите сили на САЩ сключиха договор със „СпейсЕкс“ на стойност 70 милиона долара за предоставяне на услуги по линия на „Старшийлд“, а впоследствие тези договори бяха разширени до стотици милиони.

Техническите характеристики на „Старшийлд“ решават три критични проблема, с които украинските формирования се сблъскваха при използването на стандартните терминали „Старлинк“ в хода на бойните действия:

Криптографска защита на ниво национална сигурност. Докато „Старлинк“ използва стандартно търговско криптиране, „Старшийлд“ интегрира допълнителни криптографски модули, сертифицирани от Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA), което прави прихващането или подмяната на управляващия сигнал практически невъзможни с наличните средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Устойчивост на радиоелектронно потискане. Руските комплекси за РЕБ от типа „Красуха-4“, „Жител“ и „Поле-21“ успяваха периодично да заглушават или изкривяват навигационните сигнали в прифронтовата зона и около критични обекти в тила (като нефтопреработвателните заводи в Рязан, Нижни Новгород или Самара, както и военните летища в Енгелс и Шайковка). Терминалите на „Старшийлд“ използват по-широк честотен спектър и насочени антени с динамично формиране на лъча, което им позволява да поддържат устойчив канал за връзка с безпилотни ударни апарати с голям обсег на действие дори в условията на плътно радиоелектронно противодействие. Интеграция на полезен товар и разузнавателни сензори. Спътниците от групировката „Старшийлд“ не са просто ретранслатори на сигнал. По данни от специализирани американски издания, те са оборудвани с оптични и инфрачервени сензори за наблюдение на земната повърхност в реално време, както и с лазерни междуспътникови канали за предаване на данни с минимално закъснение.

Позоваването на министъра на отбраната Пит Хегсет от страна на Колби също не е случайно. Откакто оглави Пентагона, Хегсет наложи политика на информационна непрозрачност по отношение на конкретните технологични пакети за Украйна, аргументирайки се, че публичното обявяване на доставките помага на руското разузнаване да адаптира своята противовъздушна отбрана. Въпреки това, самото споменаване на „Старшийлд“ в контекста на ударите със среден обсег подсказва, че безпилотните летателни апарати (като украинските „Лютий“, „Бобър“ или модифицираните лекомоторни самолети, използвани за атаки на дистанции над 1000 километра) вече не летят само по предварително заложена инерциална навигация, а получават корекции на маршрута и целеуказване в реално време чрез американска военна сателитна инфраструктура. Няма публично потвърждение в какъв обем терминали от тази система вече се намират на разположение на Киев, но отказът на Колби да отрече подобно сътрудничество е достатъчно красноречив.