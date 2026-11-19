/Поглед.инфо/ Официалният бюлетин на Министерството на отбраната на Руската федерация от 18 ноември 2026 г. очертава разширяване на фронтовия натиск към населени места в Днепропетровска и Запорожка област, паралелно с удари по енергийни и транспортни обекти в 143 района. Редакционният анализ разглежда географията на посочените сблъсъци, съотношението между декларираните загуби в жива сила и високотехнологично оборудване, както и липсата на независима верификация на данните от терена.

По публикации на Министерството на отбраната на Руската федерация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изместването на географските координати към Днепропетровска област

Най-същественият детайл в бюлетина на руското военно ведомство от 18 ноември 2026 г. не е общият брой на декларираните загуби на противника, а конкретните имена на селищата, в които се твърди, че действат групировките „Център“ и „Изток“. В документа фигурират Зоряне, Федоровское, Гавриловка и Киричково, административно принадлежащи към Днепропетровска област. Подобно географско позициониране в официалните руски сводки сигнализира за опит да се демонстрира прехвърляне на бойните действия отвъд административните граници на Донецка народна република, чието пълно овладяване остава централна политическа и военна задача за Москва още от есента на 2022 г.

Независимо потвърждение от украинския Генерален щаб или от безпристрастни наблюдатели на терена за дълбочината на тези придвижвания липсва в разглеждания материал. Трябва да се прави ясна разлика между официално заявено „напредване дълбоко във вражеската отбрана“, каквато е стандартната формулировка за групировката „Изток“, и реалния оперативен контрол върху пътните артерии. В степния терен на граничната зона между Донецка, Запорожка и Днепропетровска област (където релефът е равнинен, а лесопоясите са силно разредени от многомесечен артилерийски огън) самото влизане на щурмови групи в покрайнините на дадено село често се отчита в щабните доклади като пробив, макар удържането на тези позиции под постоянен контрол на разузнавателни и ударни безпилотни апарати да представлява съвсем различна тактическа задача.

Исторически погледнато, всяка есенно-зимна кампания в този театър на военните действия се сблъсква с един и същ физико-географски фактор. През ноември почвите в Югоизточна Украйна (предимно тежък чернозем) преминават в състояние на разкаляване, което ограничава маневреността на верижната и особено на колесната бронирана техника извън асфалтираните пътища. В сводката от 18 ноември прави впечатление, че при групировката „Изток“ се отчитат седем унищожени бронирани бойни машини и девет превозни средства, докато при Южната групировка войски броят на поразените превозни средства достига 26 срещу едва една бронирана бойна машина. Това разминаване подсказва, че на редица участъци логистиката и ротацията на личния състав се извършват предимно с неброниран високопроходим транспорт, който е силно уязвим при пресичане на открити участъци.

Аритметиката на изтощението и въпросите около методиката на отчитане

Ако се сумират числата, посочени по отделните оперативни направления в руския бюлетин за денонощието, се получава общ брой от около 1165 украински военнослужещи, определени като „загуби“ (термин, който във военната статистика традиционно обединява убитите и ранените, извадени от строя). Разпределението по сектори изглежда по следния начин: над 345 души в зоната на отговорност на групировката „Център“, до 225 при „Север“, над 220 при „Запад“, до 200 при „Изток“, до 155 при „Юг“ и до 20 при „Днепър“.

Тук възниква съществен методологически въпрос, който всеки военен анализатор е длъжен да постави, независимо от политическите си симпатии. Подобна равномерност в ежедневните сводки на руското министерство на отбраната (обикновено варираща между 1100 и 1500 души на денонощие в продължение на месеци) трудно може да бъде проверена чрез независими източници. В условията на съвременната война, доминирана от дистанционни удари, артилерия и безпилотни системи, точното преброяване на загубите на противника в реално време е практически невъзможно, освен когато се заеме конкретна позиция и се извърши оглед на терена. Когато дадено ведомство съобщава, че в рамките на 24 часа са нанесени поражения на живата сила и техниката на общо над тридесет различни бригади и полкове по цялата фронтова дъга (от Сумска област на север до Запорожка на юг), тези цифри представляват по-скоро щабна оценка на ефективността на огневото въздействие, отколкото счетоводно точна статистика.

Същото наблюдение важи и за кумулативната таблица в края на доклада, отчитаща унищожената техника от началото на операцията. В нея фигурират 674 самолета, 284 хеликоптера, 31 689 танка и други бронирани бойни машини, както и 36 954 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки. Сравнението на тези стойности с довоенния състав на украинските въоръжени сили (които към февруари 2022 г. разполагаха с около 120 бойни самолета и под 3000 танка и бронирани машини, впоследствие допълнени от западни доставки и ремонт на стари съветски запаси) показва, че в руската отчетност се включват както реално унищожени единици, така и макети, многократно повреждани и връщани в строя машини, както и лекобронирани граждански автомобили, преоборудвани за военни нужди.

Северният фланг и натискът в Сумска и Харковска област

Отделният акцент върху действията на групировката „Север“ в Сумска и Харковска област заслужава внимание заради своята географска разтегнатост. В Сумска област се посочват населени места като Конотоп, Путивл, Битица (изписана в сводката като Бицица), Коренек, Токари, Уляновка и Ястребине. Поглед върху картата показва, че Конотоп и Путивл не са гранични села на самата линия на съприкосновение, а важни железопътни и пътни възли в дълбочина на областта, разположени по поречието на река Сейм и притоците ѝ. Споменаването им редом с погранични пунктове като Ястребине означава, че в един и същ параграф сводката обединява както непосредствените тактически сблъсъци на границата, така и ударите по тилови резерви, складове и маршрути за прехвърляне на войски.

В Харковска област руското командване отчита действия при Чугуев, Голубовка, Лебедивка, Муравское, Плоское и Подсреднее, а в зоната на групировката „Запад“ (отново в Харковска област и на границата с Донецка) са посочени Моначиновка, Пески-Радковски, Пролетарско и Райгородок. Тук географията е директно свързана с водните прегради, по-конкретно с река Оскол и Северски Донец. Пески-Радковски се намира на източния бряг на Осколското водохранилище, докато Моначиновка е разположена западно от река Оскол, в района на Купянск. Включването на тези точки в един общ оперативен обзор подсказва продължаващи усилия за притискане на украинските логистични коридори, захранващи групировката източно от река Оскол, където разрушените или постоянно обстрелвани мостове и понтонни переправи остават критично тясно място за снабдяването.

Краматорск, Дружковка и битката за индустриалната агломерация

В направлението на Южната групировка войски сводката изброява Дружковка, Краматорск, Николаевка, Торецкое и Черевковка. Краматорск и Дружковка представляват ядрото на останалата под украински контрол част от индустриалната агломерация в Северен Донбас. За разлика от по-малките селища в степта, този район е гъсто урбанизиран, наситен с промишлени зони, железопътни разклонения и укрепени отбранителни линии, изграждани още от 2014 г. насам.

Формулировката, че руските части са „заели по-изгодни позиции и линии“ и са нанесли поражения на седем украински бригади (три механизирани, аеромобилна, щурмова, бригада на морската пехота и бригада на Националната гвардия), не означава преки улични боеве в самия Краматорск. По-скоро тя отразява приближаването на огневия контрол и дистанционното поразяване на тиловите райони за съсредоточаване на украинските сили, които използват града и околните села като основна база за ротация и ремонт на техника. Присъствието на толкова разнородни украински съединения в един сравнително тесен сектор (включително морска пехота и Национална гвардия редом с редовни механизирани бригади) косвено потвърждава високата плътност на войските и значението, което и двете страни отдават на удържането, съответно на пробиването на този отбранителен възел.