/Поглед.инфо/ Нидерландският оръжеен производител „Дестинус“ обяви в социалната мрежа Линкдин, че негови крилати ракети „Рута“ и безпилотни летателни апарати „Да Винчи“ са използвани при атаката срещу Кримския мост, при която е разрушена част от автомобилното платно. Подобно публично обвързване на европейска компания с конкретен удар по руска инфраструктура се случва за първи път. Решението на фирмата, основана от бившия руски предприемач Михаил Кокорич, предизвика остри дискусии сред военните експерти относно сигурността на европейските заводи и правния статут на подобни доставки.

По публикации в нидерландската обществена медия НОС, „Файненшъл таймс“ и коментари на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Публичният маркетинг на войната и цената на корпоративната смелост

Решението на нидерландския производител на въоръжения „Дестинус“ да публикува официално съобщение в професионалната мрежа Линкдин, в което се посочва прякото участие на негови изделия в удара по Кримския мост, променя правилата на играта в европейския военно-промишлен комплекс. До ноември 2026 година западните оръжейни концерни спазваха неписано правило за дискретност при обявяването на конкретни бойни операции, в които са приложени техните системи. Вместо сухи корпоративни отчети за тримесечни печалби, базирана във Валкенбург и Хенгело компания избра да превърне разрушаването на пътното платно в Керченския проток в демонстрация на технологична ефективност.

Според разпространената от самата фирма информация, по съоръжението са изстреляни седем крилати ракети „Рута“, подкрепени от безпилотни летателни апарати „Да Винчи“. Прессекретарят на компанията потвърди пред нидерландската обществена медия НОС, че това е първият случай, в който дружеството излиза с подобен доклад за индивидуална атака. Официалното обяснение гласи, че украинският президент Володимир Зеленски вече е споменал в социалната мрежа Екс използването на тези конкретни модели, а ръководството в Нидерландия е сметнало за необходимо да покаже приноса на европейските технологии.

Дали обаче зад този ход стои чист патриотичен порив, или става дума за хладнокръвна пазарна стратегия? Ракетният експерт Фабиан Хофман отбелязва пред нидерландските журналисти, че „Дестинус“ доскоро е оставала в сянката на по-шумни играчи като украинската фирма „Файърпойнт“. В оръжейния бизнес най-добрата реклама е доказаният в реални бойни условия резултат, особено когато се цели привличането на нови държавни поръчки от европейските министерства на отбраната. Проблемът при този подход се крие в обратната страна на публичността, тъй като превръща производствените халета в Хенгело и административните офиси във Валкенбург в легитимни цели в очите на руското военно-политическо ръководство.

Биографичният възел на Михаил Кокорич и трансформацията на един стартъп

Зад името на нидерландския производител стои фигура с показателна постсъветска биография. Михаил Кокорич, роден в Русия и изградил първоначалния си капитал там чрез търговски вериги като „Техносила“, напуска страната през 2012 година след конфликти с властите и подкрепа за опозиционни среди. Първоначално той се установява в Съединените щати, където основава космическата компания „Моментус“, но регулаторните пречки от страна на американските институции за национална сигурност го принуждават да се оттегли от управлението ѝ поради руския му произход.

Преди пет години Кокорич стартира нов проект в Швейцария под името „Дестинус“, чиято първоначална заявка е разработването на свръхзвукови граждански самолети, задвижвани с водород. Пълномащабният военен конфликт в Източна Европа обаче бързо пренасочва интересите и финансирането на компанията от екологична авиация към нискобюджетни крилати ракети и бойни дронове. Пред британското издание „Файненшъл таймс“ Кокорич заявява, че Европа не разполага с адекватен индустриален отговор на руската военна мощ и времето за реакция изтича. Преместването на основните производствени мощности и седалището в Нидерландия осигурява на дружеството достъп до европейски отбранителни фондове и либерална регулаторна среда, далеч от традиционния швейцарски неутралитет, който ограничава износа на оръжие за зони на конфликт.

Тази метаморфоза повдига редица въпроси относно произхода на капиталите, инженерния състав и скоростта, с която един стартъп за водородни турбини успява да усвои производството на тежки ударни ракети. В специализираните среди се обсъжда версията, че „Дестинус“ служи като удобна европейска обвивка, през която се легализират и финансират разработки, тествани директно на украинския полигон, като по този начин се заобикалят логистичните и политическите ограничения пред преките доставки на далекобойни системи от старите западни концерни.

Технически параметри и тактика на преодоляване на отбраната

Според твърденията на производителя и коментарите на анализаторите, при атаката срещу Кримския мост са приложени седем ракети „Рута“ в комбинация с апарати „Да Винчи“. Ракетният специалист Фабиан Хофман посочва, че „Рута“ е проектирана за поразяване на укрепени и тежки цели, каквито са мостовите конструкции. За разлика от класическите крилати ракети от типа на англо-френските „Сторм Шадоу“ и „Скалп“, чиято единична цена надхвърля два милиона долара, концепцията на „Дестинус“ залага на масовост и ниска себестойност чрез използване на опростени турбореактивни двигатели и композитни материали.

В резултат на удара е разрушена секция от автомобилното платно, което осигурява пътната връзка между полуострова и континенталната част на Русия, докато железопътната част на съоръжението е останала непокътната. Военните наблюдатели обаче са единодушни, че подобна операция рядко разчита само на един вид въоръжение. За да се пробие многослойната противовъздушна отбрана около Керченския проток, включваща комплекси С-400 и „Панцир“, обикновено се прилагат комбинирани рояци от примамки, безпилотни летателни апарати и крилати ракети, летящи на пределно малка височина над морската повърхност.

Остава открит въпросът кой реално е осъществил планирането на полетното задание и сателитното насочване на тези седем ракети. Съвременните крилати ракети изискват прецизни цифрови карти на релефа и актуални данни от космическото разузнаване за разположението на противниковите радиолокационни станции. Украинските въоръжени сили не разполагат със собствена спътникова групировка с необходимата разделителна способност, което неизбежно води до извода за тясно техническо съдействие от страна на натовски разузнавателни структури или на самите инженери на компанията производител.