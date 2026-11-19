/Поглед.инфо/ Зад сухите цифри от 123,5 милиарда долара нересурсен износ на Русия за деветмесечието на 2026 година прозира тежка структурна битка. Докато общото машиностроене губи скорост под натиска на санкциите и логистичните блокади, ядрените реактори от Волгодонск, вагоните за Минск и преработените храни преначертават икономическата карта на Евразия. Прочетете как Москва се опитва да избяга от суровинната примка, къде цифрите в отчетите се разминават и защо истинският залог не е във валутата, а в технологичното обвързване на цели държави.

По публикации на ТАСС и данни на Федералната митническа служба на Руската федерация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Статистическият парадокс зад цифрата 123,5 милиарда долара

Заместник-министърът на промишлеността и търговията Роман Чекушов обяви ръст от 7 процента на нересурсния и неенергиен износ за първите девет месеца на 2026 година, фиксирайки сумата на 123,5 милиарда долара. На хартия това изглежда като триумф на индустриалната политика, но вглеждането в митническите таблици на Федералната митническа служба разкрива доста по-противоречива картина. В тази обща кошница влизат както сложните парогенератори, така и обикновената пшеница, суровото слънчогледово масло и замразената риба. Когато разделим високотехнологичното производство от първичната агропромишлена преработка, се вижда, че общата продуктова група на машините, оборудването и превозните средства всъщност бележи лек спад в стойностно изражение за същия деветмесечен период.

Защо тогава в Москва говорят за пробив? Причината не е в масовия залив на световните пазари с руски стругове или леки автомобили, какъвто няма и не се очертава. Става дума за селективно оцеляване и прегрупиране в няколко тежки индустриални ниши, където западните конкуренти или нямат производствен капацитет, или самите държави купувачи отказват да се подчинят на санкционния режим на Вашингтон и Брюксел. Икономическата логика на тази трансформация се корени още в кризата от 2014 година, когато след анексирането на Крим и първите секторни ограничения в руското правителство заговориха за заместване на вноса. Тогава програмите често затъваха в бюрократични отчети и усвояване на субсидии без реален промишлен резултат, тъй като евтиният внос на германски и японски машини правеше собствените разработки нерентабилни.

Едва пълното прекъсване на финансовите и технологичните вериги след февруари 2022 година принуди руския капитал да търси оцеляване навън в посока Азия, Близкия изток и постсъветското пространство. Проблемът на вътрешния пазар в Русия е неговият ограничен капацитет. Без износ нито един сложен машиностроителен или софтуерен проект не може да изплати разходите си за научноизследователска и развойна дейност. Следователно излизането на външни пазари не е въпрос на престиж или набавяне на долари и юани, които страната и бездруго трупа от петрол и газ. То е единственият начин заводите във Волгодонск, Брянск и Митищи да поддържат серийно производство, без което инженерните школи деградират за по-малко от десетилетие.

Ядреният котва-механизъм по река Дон и бреговете на Средиземно море

Най-солидният коз в ръцете на руската държавна корпорация „Росатом“ не е самата продажба на метал и електроника, а десетилетната инфраструктурна зависимост, която тя създава. През май 2026 година от кея на завода „Атоммаш“ във Волгодонск, разположен край бреговете на река Дон и Цимлянското водохранилище, беше натоварен и изпратен корпусът на реактора за втория енергоблок на египетската АЕЦ „Ел Дабаа“. Към него бяха добавени четири парогенератора и компенсатор на налягането за първия блок, което прави общо около 2000 тона специализирано тежко оборудване. По думите на генералния директор Алексей Лихачов обемът на чуждестранните поръчки в Турция с АЕЦ „Акую“, в Бангладеш с АЕЦ „Рупур“ и в Индия с АЕЦ „Куданкулам“ е позволил на корпорацията да премине към серийно производство на реакторно оборудване.

Тук обаче възниква един съществен технически и финансов въпрос, който официалните съобщения обикновено заобикалят. Изграждането на тези централи се финансира предимно чрез руски държавни експортни кредити. През 2015 година Москва отпусна на Кайро заем от 25 милиарда долара за покриване на 85 процента от стойността на „Ел Дабаа“ при лихва от 3 процента годишно. Подобна е схемата и в Бангладеш, където руският кредит покрива 90 процента от проекта за 12,65 милиарда долара. На практика руският бюджет плаща на руските заводи да произведат реакторите, които след това се монтират в чужбина, а връщането на парите е разсрочено за десетилетия напред.

Къде е реалната печалба в тази схема? Тя се крие в обслужването. Един ядрен реактор ВВЕР-1200 работи най-малко шестдесет години с опция за удължаване до осемдесет. През целия този период страната домакин е длъжна да купува свежо ядрено гориво, да обучава своите инженери по руски стандарти и да разчита на руски ремонтни екипи при всеки планов престой. Това превръща енергийната инфраструктура в траен геополитически инструмент, много по-надежден от газопроводите, които лесно могат да бъдат взривени или спрени с политическо решение в Брюксел. Но остава рискът от финансовата устойчивост на самите длъжници, тъй като и Египет, и Бангладеш преживяват тежки валутни и политически сътресения, които могат да поставят под въпрос редовното обслужване на дълговете към Москва.

Железопътната експанзия и скритите капани на локализацията

В сектора на транспортното машиностроене руският износ се движи по старите релси на Съветския съюз, но с нови цифрови надстройки. Концернът „Трансмашхолдинг“ (ТМХ) използва факта, че железопътната мрежа в постсъветското пространство използва широкия стандарт от 1520 милиметра, което автоматично отрязва европейските и китайските производители от бързо навлизане без скъпо преоборудване на талигите. През февруари 2026 година дъщерното дружество „Метровагонмаш“ подписа договор за доставка на нови 15 вагона от модела „Минск-2024“ за беларуската столица, допълвайки вече доставените 48 броя. Сглобяването на тази партида стартира в завода в Митищи през октомври 2026 година.

По-важното в тази сделка не са самите каросерии, а внедряването на руски цифрови системи за безопасност и автоматизирано управление на движението в минското метро. Когато продадеш софтуера и сигнализацията, ти притежаваш експлоатационния цикъл на цялата линия. В същата посока работи и доставката на първия маневрен локомотив ТЕМ-23 от Брянския машиностроителен завод за Слуцката захарна рафинерия в Беларус през септември 2026 година. Това е пробив в сегмента на индустриалните превози, където доскоро господстваха стари съветски машини ЧМЭ3, произвеждани навремето в Чехословакия.

Не навсякъде обаче Москва успява да запази директния износ на готова продукция. В Казахстан, където ТМХ отчита над 1 милиард долара оборот за седем години, както и при селскостопанската техника на „Ростселмаш“, вече се налага моделът на промишленото коопериране. През първите пет месеца на 2026 година два завода в казахстанския град Кокшетау са сглобили 92 зърнокомбайна и 190 трактора по лиценз и с компоненти на „Ростселмаш“. На пръв поглед това изглежда като пазарна победа, но в дългосрочен план крие сериозно противоречие. Властите в Астана агресивно налагат изисквания за увеличаване на местното съдържание, което означава, че с всяка изминала година делът на руските детайли в тези комбайни ще намалява за сметка на казахстански или китайски възли. А и самият „Ростселмаш“ преживява тежък спад на продажбите на вътрешния руски пазар заради високите лихви по кредитите на Централната банка, което прави казахстанските поръчки спасителен пояс, а не знак за свръхпечалби.