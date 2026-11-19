/Поглед.инфо/ На 19 ноември съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен,заедно със съпругите на лидерите или представители на икономиките, участващи в 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, взеха участие в събитие на културния площад „Шънджънуан“.

Пън Лиюен покани гостите да разгледат тематичната изложба „Наследство и иновации в нематериалното културно наследство на Линнан“. Всички разгледаха изящните занаятчийски изделия, свързани с нематериалното културно наследство, и заедно се насладиха на кратко културно-артистично представление, характерно за Линнан.

Пън Лиюен заяви, че културата на Линнан е важен клон на китайската култура, който демонстрира мъдростта на хармоничното съжителство между човека и природата, и че китайската страна е готова да засили културния обмен и взаимното опознаване с всички страни. Гостите високо оцениха дълголетната история и богатото наследство на традиционната китайска култура, изразиха дълбоко възхищение от постиженията на Китай в областта на модернизацията по китайски стил и изразиха очаквания за задълбочаване на обмена и сътрудничеството с Китай.