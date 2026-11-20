По публикации на „Уолстрийт Джърнъл“ и официални дипломатически комюникета. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Ударът по Хага и спасителният пояс за суверенитета
Ако премахнем протоколните усмивки пред камерите в Шънджън, най-острият текст в приетата съвместна декларация засяга институция, базирана на хиляди километри разстояние в Нидерландия. Русия, Китай и Съединените щати изрично записаха, че принципът на държавното съгласие и имунитетът на висшите държавни длъжностни лица са неприкосновени, а Международният наказателен съд (МНС) и сходни структури нямат право да злоупотребяват с правомощията си.
Защо точно тази точка обедини три държави с радикално различни интереси в Южнокитайско море и Източна Европа? Отговорът е чисто юридически и напълно прагматичен. Нито Вашингтон, нито Москва, нито Пекин са ратифицирали Римския статут, учредяващ съда в Хага. През последните години обаче този орган се превърна в инструмент за политически натиск, издаващ заповеди за арест срещу действащи държавни глави и военни командири, без да има реална изпълнителна сила, но с тежки дипломатически последици.
С една-единствена алинея в документа от Шънджън трите ядрени сили на практика анулираха претенциите на наднационалните съдилища да стоят над суверенитета на великите държави. За Москва това е директна неутрализация на опитите за международна изолация на руското ръководство. За Вашингтон, особено при администрацията на Доналд Тръмп, това е продължение на последователната американска политика за защита на американските военни и политици (както и на ключови съюзници като Израел) от външна юрисдикция. За Пекин е превантивна застраховка срещу бъдещи правни атаки по отношение на Тайван или Синдзян. Наднационалното правосъдие получи директен отказ от легитимност от държавите, които реално държат силовите лостове в света.
Географията на избора: Защо точно Шънджън
Изборът на мястото за провеждане на подобен форум никога не е случаен в китайската дипломатическа традиция. Си Дзинпин не покани Путин и Тръмп в имперския Пекин с неговата тежка, йерархична символика на Забранения град. Не ги заведе и в историческия Шанхай, където през 1972 г. Ричард Никсън и Джоу Енлай подписаха комюникето, променило хода на Студената война.
Домакинът избра Шънджън. До края на седемдесетте години на миналия век това е рибарско селище от тридесет хиляди души на границата с тогавашния британски Хонконг. Днес е мегаполис с близо осемнадесет милиона жители, седалище на технологични гиганти като „Хуауей“, „Тенсент“ и „БИ УАЙ ДИ“, и символ на китайския икономически скок. Провеждането на тристранната среща именно там изпраща хладнокръвно послание: правилата вече не се пишат в старите финансови столици на Атлантика, а в центровете на реалното индустриално производство и технологичните патенти.
По информация на „Уолстрийт Джърнъл“ самото присъствие на американския президент в този град показва, че опитите на Запада да постави Русия в пълна дипломатическа карантина са достигнали своя предел. Изданието, което традиционно отразява настроенията на трансатлантическия финансов елит, отбелязва с неприкрито безпокойство, че Вашингтон вече разговаря с Москва и Пекин не от позицията на върховен арбитър, а като с равнопоставени партньори, без чието съгласие глобалните кризи остават нерешими. Дали обаче тази констатация в американската преса означава трайна промяна в курса на Белия дом, или е само тактически ход на Тръмп за печелене на време? Въпросът остава отворен, защото вътрешната съпротива във Вашингтон срещу подобни договорености е огромна.
Петролният прагматизъм срещу санкционните режими
Втората конкретна договорка в съвместната декларация засяга насърчаването на увеличеното производство и стабилните доставки на петролни продукти. На пръв поглед формулировката изглежда като общо пожелание от икономически учебник. В реалността на 2026 г. тя представлява директен сблъсък с досегашната практика на тавани върху цените, вторични санкции и застрахователни блокади върху танкерния флот.
През последните четири години световният енергиен пазар беше превърнат в бойно поле. В резултат на европейските ембарга и американските ограничения се формира огромен „сенчест флот“ от стотици танкери, които превозват суров петрол през Ормузкия проток, Червено море и Балтика извън контрола на лондонските застрахователни клубове. Това оскъпи логистиката, създаде хронични рискове от екологични аварии и доведе до постоянни трусове в цените на горивата.
Договорката между трите държави, които са едновременно най-големите производители (САЩ и Русия) и най-големият вносител и преработвател (Китай) на въглеводороди, променя икономическата сметка. За Тръмп ниските цени на бензина на вътрешния американски пазар са основен политически капитал и инструмент за овладяване на инфлацията. За Москва стабилният износ без постоянни административни спънки гарантира бюджетните приходи. За Пекин сигурността на морските и сухопътните трасета (като тръбопровода „Източен Сибир - Тихи океан“) е въпрос на икономическо оцеляване. Когато тези три интереса съвпаднат, санкционните механизми, изграждани с години от брюкселската бюрокрация, губят практическата си стойност.
Европейското отсъствие и сянката на Ялта
В коментарите около срещата в Шънджън неизбежно се появиха сравнения с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. Подобни аналогии обаче страдат от сериозна историческа неточност. В Ливадийския дворец в Крим преди осемдесет и една години се срещат съюзници във война, чийто военен изход вече е предрешен, а целта е подялбата на окупираните територии на победена Германия и Япония. Днес между Москва, Пекин и Вашингтон няма военен съюз. Напротив, противоречията им по отношение на разширяването на военните блокове, контрола над полупроводниците и статута на Тайван остават дълбоки.
Истинският паралел с 1945 г. е в нещо друго и то е изключително болезнено за Брюксел, Лондон и Париж. Руският президент Владимир Путин в началото на срещата припомни статута на държавите победителки във Втората световна война и основателки на ООН. Само че на масата в Шънджън европейските столици липсваха. Великобритания, която в Ялта беше представена от Уинстън Чърчил, днес е сведена до ролята на второстепенен регионален играч с тежки вътрешни бюджетни дефицити. Франция и Германия, чиито икономики пострадаха най-тежко от прекъсването на евтините енергийни връзки с Русия, изобщо не бяха поканени да участват в определянето на новите параметри на сигурността.
Европейският съюз плати цената на собствената си дипломатическа ригидност. Превръщайки външната си политика в безкрайна поредица от санкционни пакети и отказвайки преки преговори с Москва, Брюксел сам се изключи от процеса на вземане на решения. В Шънджън се видя нагледно как изглежда светът, когато административният център на глобалната политика се премести от Северния Атлантик към Евразия и Тихоокеанския регион. Европа се превърна от субект на международните отношения в обект, чиято съдба се обсъжда задочно.