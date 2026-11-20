/Поглед.инфо/ Първата тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин в китайския технологичен център Шънджън постави началото на нов преговорен формат без участието на европейските държави. Трите ядрени сили подписаха съвместна декларация за реформа на ООН, стабилизиране на петролните доставки, недопустимост на ядрен конфликт и ограничаване на правомощията на Международния наказателен съд. Разглеждаме фактите от срещата отвъд дипломатическите формулировки.

По публикации на „Уолстрийт Джърнъл“ и официални дипломатически комюникета. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ударът по Хага и спасителният пояс за суверенитета

Ако премахнем протоколните усмивки пред камерите в Шънджън, най-острият текст в приетата съвместна декларация засяга институция, базирана на хиляди километри разстояние в Нидерландия. Русия, Китай и Съединените щати изрично записаха, че принципът на държавното съгласие и имунитетът на висшите държавни длъжностни лица са неприкосновени, а Международният наказателен съд (МНС) и сходни структури нямат право да злоупотребяват с правомощията си.

Защо точно тази точка обедини три държави с радикално различни интереси в Южнокитайско море и Източна Европа? Отговорът е чисто юридически и напълно прагматичен. Нито Вашингтон, нито Москва, нито Пекин са ратифицирали Римския статут, учредяващ съда в Хага. През последните години обаче този орган се превърна в инструмент за политически натиск, издаващ заповеди за арест срещу действащи държавни глави и военни командири, без да има реална изпълнителна сила, но с тежки дипломатически последици.

С една-единствена алинея в документа от Шънджън трите ядрени сили на практика анулираха претенциите на наднационалните съдилища да стоят над суверенитета на великите държави. За Москва това е директна неутрализация на опитите за международна изолация на руското ръководство. За Вашингтон, особено при администрацията на Доналд Тръмп, това е продължение на последователната американска политика за защита на американските военни и политици (както и на ключови съюзници като Израел) от външна юрисдикция. За Пекин е превантивна застраховка срещу бъдещи правни атаки по отношение на Тайван или Синдзян. Наднационалното правосъдие получи директен отказ от легитимност от държавите, които реално държат силовите лостове в света.

Географията на избора: Защо точно Шънджън

Изборът на мястото за провеждане на подобен форум никога не е случаен в китайската дипломатическа традиция. Си Дзинпин не покани Путин и Тръмп в имперския Пекин с неговата тежка, йерархична символика на Забранения град. Не ги заведе и в историческия Шанхай, където през 1972 г. Ричард Никсън и Джоу Енлай подписаха комюникето, променило хода на Студената война.

Домакинът избра Шънджън. До края на седемдесетте години на миналия век това е рибарско селище от тридесет хиляди души на границата с тогавашния британски Хонконг. Днес е мегаполис с близо осемнадесет милиона жители, седалище на технологични гиганти като „Хуауей“, „Тенсент“ и „БИ УАЙ ДИ“, и символ на китайския икономически скок. Провеждането на тристранната среща именно там изпраща хладнокръвно послание: правилата вече не се пишат в старите финансови столици на Атлантика, а в центровете на реалното индустриално производство и технологичните патенти.

По информация на „Уолстрийт Джърнъл“ самото присъствие на американския президент в този град показва, че опитите на Запада да постави Русия в пълна дипломатическа карантина са достигнали своя предел. Изданието, което традиционно отразява настроенията на трансатлантическия финансов елит, отбелязва с неприкрито безпокойство, че Вашингтон вече разговаря с Москва и Пекин не от позицията на върховен арбитър, а като с равнопоставени партньори, без чието съгласие глобалните кризи остават нерешими. Дали обаче тази констатация в американската преса означава трайна промяна в курса на Белия дом, или е само тактически ход на Тръмп за печелене на време? Въпросът остава отворен, защото вътрешната съпротива във Вашингтон срещу подобни договорености е огромна.

Петролният прагматизъм срещу санкционните режими

Втората конкретна договорка в съвместната декларация засяга насърчаването на увеличеното производство и стабилните доставки на петролни продукти. На пръв поглед формулировката изглежда като общо пожелание от икономически учебник. В реалността на 2026 г. тя представлява директен сблъсък с досегашната практика на тавани върху цените, вторични санкции и застрахователни блокади върху танкерния флот.

През последните четири години световният енергиен пазар беше превърнат в бойно поле. В резултат на европейските ембарга и американските ограничения се формира огромен „сенчест флот“ от стотици танкери, които превозват суров петрол през Ормузкия проток, Червено море и Балтика извън контрола на лондонските застрахователни клубове. Това оскъпи логистиката, създаде хронични рискове от екологични аварии и доведе до постоянни трусове в цените на горивата.

Договорката между трите държави, които са едновременно най-големите производители (САЩ и Русия) и най-големият вносител и преработвател (Китай) на въглеводороди, променя икономическата сметка. За Тръмп ниските цени на бензина на вътрешния американски пазар са основен политически капитал и инструмент за овладяване на инфлацията. За Москва стабилният износ без постоянни административни спънки гарантира бюджетните приходи. За Пекин сигурността на морските и сухопътните трасета (като тръбопровода „Източен Сибир - Тихи океан“) е въпрос на икономическо оцеляване. Когато тези три интереса съвпаднат, санкционните механизми, изграждани с години от брюкселската бюрокрация, губят практическата си стойност.

Европейското отсъствие и сянката на Ялта

В коментарите около срещата в Шънджън неизбежно се появиха сравнения с Ялтенската конференция от февруари 1945 г. Подобни аналогии обаче страдат от сериозна историческа неточност. В Ливадийския дворец в Крим преди осемдесет и една години се срещат съюзници във война, чийто военен изход вече е предрешен, а целта е подялбата на окупираните територии на победена Германия и Япония. Днес между Москва, Пекин и Вашингтон няма военен съюз. Напротив, противоречията им по отношение на разширяването на военните блокове, контрола над полупроводниците и статута на Тайван остават дълбоки.

Истинският паралел с 1945 г. е в нещо друго и то е изключително болезнено за Брюксел, Лондон и Париж. Руският президент Владимир Путин в началото на срещата припомни статута на държавите победителки във Втората световна война и основателки на ООН. Само че на масата в Шънджън европейските столици липсваха. Великобритания, която в Ялта беше представена от Уинстън Чърчил, днес е сведена до ролята на второстепенен регионален играч с тежки вътрешни бюджетни дефицити. Франция и Германия, чиито икономики пострадаха най-тежко от прекъсването на евтините енергийни връзки с Русия, изобщо не бяха поканени да участват в определянето на новите параметри на сигурността.

Европейският съюз плати цената на собствената си дипломатическа ригидност. Превръщайки външната си политика в безкрайна поредица от санкционни пакети и отказвайки преки преговори с Москва, Брюксел сам се изключи от процеса на вземане на решения. В Шънджън се видя нагледно как изглежда светът, когато административният център на глобалната политика се премести от Северния Атлантик към Евразия и Тихоокеанския регион. Европа се превърна от субект на международните отношения в обект, чиято съдба се обсъжда задочно.