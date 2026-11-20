/Поглед.инфо/ На 19 ноември китайският външен министър Уан И представи пред медиите резултатите от 33-тата неформална среща на лидерите на икономиките от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и съпътстващите я събития и отговори на въпроси.

Уан И посочи, че през годината Китай успешно е организирал 321 срещи и събития в рамките на АТИС с участието на над 10 000 представители на различните икономики. Срещите на министерско равнище са довели до приемането на над 10 важни документа, а общият брой на основните резултати от дейността през годината в различните области е 75.

Кулминацията – по думите на министъра – е неформалната среща на лидерите, на която беше приета „Визията от Шънджън“ – най-важният резултат от китайското председателство на АТИС.

Уан И отбеляза също, че тристранната среща между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в рамките на форума е „първата среща в историята между лидерите на трите държави и събитие със знаково историческо значение“.

Той посочи, че разговора им е преминал в „откровена, приятелска и конструктивна атмосфера“, като са постигнати редица договорености. Уан И акцентира специално върху приетата от лидерите декларация, отправена към международната общност, чийто основен акцент е „общият ангажимент за опазване на световния мир и укрепване на стратегическата стабилност в отношенията между големите сили“. Уан И определи срещата като „среща на върха за мир“.