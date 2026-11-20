/Поглед.инфо/ Френският външен министър Жан-Ноел Баро официално потвърди присъствието на френски военнослужещи на територията на Украйна, определяйки ги като технически специалисти и инструктори извън бойните действия. Това признание предизвика остър конституционен сблъсък в Сената и Народното събрание заради заобикалянето на член 35 от основния закон. Анализът разглежда правните колизии с Женевските и Хагските конвенции, логистичните причини за решението и рисковете от пряк сблъсък.

По публикации на „Взгляд“ и изявления на френски парламентаристи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната фикция за „небойния“ контингент

Официалното признание на френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро, че на територията на Украйна действат френски военнослужещи, не е просто поредният дипломатически ход. То представлява опит да се наложи нова правна категория в съвременните конфликти, а именно „униформен специалист без статут на боец“. Според тезата на Париж изпратените кадри се занимават единствено с обучение и поддръжка на доставената техника далеч от линията на съприкосновение.

Тук възниква фундаментално противоречие с действащото международно хуманитарно право. Третата Женевска конвенция от 1949 година (член 4) и Допълнителен протокол I от 1977 година (член 43) не познават разделението между военнослужещ, който натиска спусъка, и военен инженер, който подменя цевта на самоходна гаубица „Цезар“ в тилова база. Статутът на участник във военните действия се определя от принадлежността към въоръжените сили на държава и от функционалния принос към бойната способност на воюващата страна.

Ако един френски офицер възстановява работоспособността на артилерийска система или ракетен комплекс СКАЛП на украинска територия, той е пряко звено в оперативната верига. Без неговата намеса оръжието остава купчина метал. Насоките на Международния комитет на Червения кръст за пряко участие във военни действия са категорични: всяко действие, което пряко вреди на военните операции на едната страна или повишава бойния капацитет на другата, анулира защитата на цивилния или неутралния статут.

По силата на член 52 от същия Допълнителен протокол I, ремонтните заводи, полигоните и командните пунктове, където са разположени тези чуждестранни специалисти, са легитимни военни цели. Опитът на Елисейския дворец да очертае мислен защитен периметър около своите граждани чрез реторика напомня опит за промяна на правилата на играта по време на самото разиграване. Може ли обаче дипломатическа декларация в Париж да спре балистична ракета „Искандер-М“, насочена към цех за ремонт на бронетехника в Лвовска или Днепропетровска област?

Логистичният тупик на западната помощ

За да разберем защо Париж изобщо предприе тази рискована стъпка след месеци на категорични отрицания, трябва да погледнем към сухата статистика на износването на материалната част. От началото на мащабните доставки на западни въоръжения за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) основният проблем не се оказа само дефицитът на боеприпаси, а невъзможността за навременен ремонт.

Досегашната схема изискваше повредените гаубици „Цезар“, колесните танкове АМХ-10RC или зенитните системи „Кротал“ да бъдат транспортирани с железопътни композиции през полската граница до ремонтни бази в Полша или чак до заводите на концерна КНДС (KNDS) във Франция. Този процес отнемаше седмици, понякога месеци. В условията на високоинтензивна война подобно логистично рамо изважда от строя до 30-40 процента от наличната артилерия във всеки един момент.

Украинските технически екипи, обучени по съкратени програми от по няколко седмици, се оказаха неспособни да извършват сложен заводски ремонт на електрониката, хидравликата и системите за управление на огъня. Налагаше се или окончателно отписване на скъпоструваща техника, или изпращане на оригинални френски военни техници директно на място. Елисейският дворец очевидно е избрал втория вариант, опитвайки се да го маскира като хуманитарна или чисто консултантска дейност.

Дълго време съобщенията за загинали френски граждани в Украйна (като например при удара по пункт за временна дислокация в Харков в началото на 2024 година) бяха обяснявани от Париж с присъствието на доброволци или хуманитарни работници. Признанието на Жан-Ноел Баро обаче показва, че обемът на тази дейност е нараснал до степен, в която пълното информационно затъмнение вече е невъзможно.

Конституционният сблъсък в Петата република

Вътрешнополитическата реакция във Франция разкрива дълбока институционална пукнатина. Гневът в Сената и Народното събрание не е продиктуван от внезапен прилив на пацифизъм сред френския елит, а от систематичното погазване на парламентарния контрол от страна на президента Еманюел Макрон.

Съгласно член 35 от Конституцията на Петата република от 1958 година, правителството е длъжно да информира парламента за решението си да използва въоръжените сили в чужбина най-късно три дни след началото на намесата. Когато продължителността на операцията надхвърли четири месеца, правителството е задължено да поиска изричното разрешение на парламента за нейното удължаване.

Сенатор Елен Конвей-Муре, член на Комисията по външни работи, отбрана и въоръжени сили, директно обвини изпълнителната власт в укриване на информация относно числеността на контингента и сроковете на мисията. Председателят на същата комисия Седрик Перин определи поведението на кабинета като непрофесионално и белязано от прекомерна самоувереност. От левия спектър депутатът от „Непокорна Франция“ Мануел Бомпар припомни, че от 2022 година насам парламентът нито веднъж не е бил питан за реалния обхват на френското военно участие.

Защитната линия на външния министър Баро се гради върху тълкуванието, че член 35 се отнася само до „пряка военна намеса“. Това е класически пример за административен формализъм. Когато президентът еднолично определя кое действие е „намеса“ и кое е „техническа командировка“, конституционният баланс между изпълнителната и законодателната власт на практика престава да съществува. В условията на политическа нестабилност във Франция, където кабинетът няма стабилно мнозинство в Националното събрание, подобно заобикаляне на депутатите може да се превърне в удобен повод за вот на недоверие.