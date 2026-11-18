Поддържайки идеите на отворения регионализъм АТИС продължава да насърчава либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите. Икономиките членки на организацията представляват 37% от световното население, но допринасят за 61% от глобалния икономически растеж. Така Азиатско-тихоокеанският регион се утвърждава като един от най-динамичните райони на световната икономика и основен двигател на растежа.
Екипът на документалния филм „Блестящо пътешествие из АТИС“ потегля от Китай, прекосява Тихия океан и посещава икономики членки на организацията. Филмът представя постиженията в икономическите и търговските отношения между Китай и останалите икономики от АТИС, като разкрива приноса на организацията за отвореността, приобщаващото развитие, иновациите и общия просперитет.