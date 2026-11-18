/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това е третият път, когато Китай е домакин на форума. Вчера в 19:27 ч. по CCTV-9 на Китайската медийна група (КМГ) беше излъчен документалният филм „Блестящо пътешествие из АТИС“.

Поддържайки идеите на отворения регионализъм АТИС продължава да насърчава либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите. Икономиките членки на организацията представляват 37% от световното население, но допринасят за 61% от глобалния икономически растеж. Така Азиатско-тихоокеанският регион се утвърждава като един от най-динамичните райони на световната икономика и основен двигател на растежа.

Екипът на документалния филм „Блестящо пътешествие из АТИС“ потегля от Китай, прекосява Тихия океан и посещава икономики членки на организацията. Филмът представя постиженията в икономическите и търговските отношения между Китай и останалите икономики от АТИС, като разкрива приноса на организацията за отвореността, приобщаващото развитие, иновациите и общия просперитет.