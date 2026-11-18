/Поглед.инфо/ Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби обяви на пресконференция в Брюксел, че Вашингтон подкрепя способността на Украйна да нанася удари със среден обсег дълбоко в руска територия. Изявлението, направено в рамките на среща на НАТО, бележи съществено разместване в публичната реторика на Пентагона. Докато американският представител отказа да коментира предоставянето на военната сателитна мрежа „Старшийлд“ и се позова на министъра на отбраната Пит Хегсет, западни медии вече свързват тези операции със специализираното украинско поделение „Кайрос“.

18.11.2026 15:50