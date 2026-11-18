В коментар на това говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че действията на американската страна се отклоняват от важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни, нарушават пазарните правила и международния икономически и търговски ред и подкопават стабилността на глобалните вериги за производство и доставки на полупроводници. Китайската страна изразява силно недоволство и категорично се противопоставя на случващото се.

Говорителят изрази още и надеждите на Китай, че американската страна ще работи заедно в една и съща посока и ще се върне на правилния път за решаване на различията чрез консултации и сътрудничество. Китай ще предприеме ответни мерки и твърдо ще защитава националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие, при условие че подобни своеволия продължат.