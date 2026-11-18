/Поглед.инфо/ С наближаването на 33-тата неформална среща на лидерите на АТИС, в икономиките-членки на организацията стартира представяне на висококачествени програми, подготвени от Китайската медийна група.

Повече от 20 избрани продукции на КМГ – сред които „Пазителят на наследството“, „Писма отдалеч“, „Бъдещето на Китай“, „Чудеса“, „Любов без бариери“ и „Разцъфващ Китай“ – ще бъдат излъчени от над 30 медии в 15 икономики-членки на АТИС, включително Австралия, Канада, Чили, Индонезия, Южна Корея, Перу, Русия, Тайланд и Съединените щати.

Чрез използването на аудиовизуално съдържание като мост и разказването на истории като свързващ елемент, тази инициатива представя разнообразни китайски сюжети от различни гледни точки, внасяйки човешко измерение в срещите на АТИС. Целта е аудиторията в Азиатско-тихоокеанския регион да придобие по-пряка и задълбочена представа за развитието на Китай в новата ера, като същевременно ярко се предава визията за взаимно опознаване между цивилизациите, взаимноизгодно сътрудничество и споделено развитие.