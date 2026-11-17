/Поглед.инфо/ Първата в света електроцентрала с мощност 300 мегавата, която използва изкуствено изградени подземни камери за съхранение на енергия чрез сгъстен въздух, беше свързана към електрическата мрежа в провинция Гансу, Северозападен Китай.

Проектът, наречен „Юенчу № 1“, е важна стъпка в преминаването на технологията от експерименталния етап към промишлено приложение.

Централата разполага с четири подземни камери, прокопани в скални масиви на дълбочина около 110 метра. Инсталираната мощност е 300 мегавата, а капацитетът за съхранение достига 1800 мегаватчаса. Съоръжението може да произвежда електроенергия непрекъснато в продължение на шест часа при пълно разреждане, като годишното производство се очаква да достигне 600 милиона киловатчаса. Ефективността на целия цикъл на съхранение и последващо производство на електроенергия е 72%.

Технологията позволява излишната електроенергия да се използва за сгъстяване на въздух, който се съхранява под земята. При необходимост той се освобождава и чрез специална система се използва за повторно производство на електроенергия.

За разлика от традиционните решения, които разчитат на естествени подземни кухини, включително солни находища, новият проект използва изкуствено прокопани камери в твърди скални масиви. Това разширява възможностите за избор на подходящи площадки, макар че изграждането им е сравнително скъпо.

През септември проектът премина успешно важен етап от изпитанията. При първоначалното нагнетяване на въздух в четвъртата подземна камера беше достигнато налягане от 12,63 мегапаскала – рекорд за съоръжения за съхранение на сгъстен въздух в големи изкуствено изградени подземни камери.

Новата централа влиза в експлоатация на фона на бързото развитие на сектора за съхранение на енергия в Китай. По данни на Националната енергийна администрация към края на 2025 г. общата инсталирана мощност на новите съоръжения за съхранение на енергия е достигнала 136 милиона киловата, което представлява увеличение с 84% на годишна база.

Литиево-йонните батерии заемат 96,1% от този капацитет, докато системите със сгъстен въздух, проточните батерии, маховиците и други технологии формират останалите 3,9%. Съоръженията, способни да отдават съхранената енергия в продължение на четири или повече часа, вече представляват 27,6% от общата инсталирана мощност – с около 12 процентни пункта повече спрямо края на 2024 г.

Китай планира допълнително да диверсифицира технологиите за съхранение на енергия през периода на 15-ата петилетка (2026-2030). Стратегията, изготвена съвместно от Държавната комисия за развитие и реформи и Държавната енергийна администрация, предвижда до 2030 г. инсталираната мощност на новите съоръжения за съхранение да достигне 300 милиона киловата, при средна продължителност на отдаване на енергията около три часа.