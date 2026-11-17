/Поглед.инфо/ На 16 и 17 ноември в Пекин се проведе Общокитайската среща за работата на съдилищата, на която бяха представени важните идеи на китайския председател Си Дзинпин по свързани въпроси.

Китайският държавен глава посочи, че през последните десет години съдилищата в страната стриктно изпълняват своите функции – да наказват престъпленията, да разрешават спорове и да защитават законните права и интереси на народа, като по този начин осигуряват надеждна гаранция за реформите, развитието и стабилността в страната.

Си Дзинпин заяви още, че в новата ера трябва да се гарантира независимо и справедливо правораздаване, да се задълбочи реформата на съдебната система и да се стандартизира дейността на съдилищата. Той призова и за ускоряване на изграждането на ефективна и авторитетна социалистическа правосъдна система с цел утвърждаване на мирен и правов Китай и насърчаване на модернизацията в китайски стил.