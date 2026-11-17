Китайският държавен глава посочи, че през последните десет години съдилищата в страната стриктно изпълняват своите функции – да наказват престъпленията, да разрешават спорове и да защитават законните права и интереси на народа, като по този начин осигуряват надеждна гаранция за реформите, развитието и стабилността в страната.
Си Дзинпин заяви още, че в новата ера трябва да се гарантира независимо и справедливо правораздаване, да се задълбочи реформата на съдебната система и да се стандартизира дейността на съдилищата. Той призова и за ускоряване на изграждането на ефективна и авторитетна социалистическа правосъдна система с цел утвърждаване на мирен и правов Китай и насърчаване на модернизацията в китайски стил.