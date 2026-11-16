/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин изпрати на 16 ноември поздравително писмо по случай 120-ата годишнина от основаването на гуанджоуския университет „Дзинан“. Той отправи поздравления към всички преподаватели, студенти и служители, както и към многобройните възпитаници на университета.

В поздравителното си писмо Си Дзинпин изразява надежда, че от новата отправна точка университетът ще продължи да съхранява патриотичните си традиции и да развива отличителните особености на своето образование. Той призовава за засилване на подготовката на млади кадри от Хонконг, Макао и Тайван, както и сред китайската общност в чужбина. Сред поставените задачи са още популяризирането на китайската култура, насърчаването на приятелския обмен между Китай и останалия свят и непрекъснатото повишаване на качеството на образованието и преподаването. По този начин университетът ще допринесе за укрепването на единството сред китайците в страната и чужбина и за напредъка на китайската модернизация.