Проф. Румен Гечев: Америка отстъпва, Китай настъпва, Русия печели! Кой ще плати сметката?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Предстои ли историческа сделка между Путин, Тръмп и Си Цзинпин, която ще промени съдбата на Европа? В разговора ми с проф. Румен Гечев разкриваме икономическата логика на новия световен ред, финансовия капан пред Вашингтон и опасността Брюксел да остане извън големите решения. Защо Русия може да се превърне в спасителен коз за Тръмп? Как Украйна и Иран се превръщат в обща геополитическа игра? И най-взривоопасната прогноза: защо според проф. Гечев Кристин Лагард напуска ЕЦБ и кой има интерес наследникът ѝ да бъде избран преди политическите промени във Франция и Германия?