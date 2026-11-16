/Поглед.инфо/ Тристранната среща между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в Шънджън на 19 ноември 2026 година се очертава не като нова Ялта, а като принудителен опит за овладяване на ядрения хаос. Докато Пекин налага строг протокол, а Вашингтон вади Украйна от общия дневен ред, трите ядрени сили са притиснати от изтеклите договори за стратегическите оръжия, навлизането на изкуствения интелект в командните центрове и напрежението около Ормузкия проток.

По публикации на „Файненшъл таймс“, „Ройтерс“, „Уолстрийт Джърнъл“, „Монд“, „Гардиън“ и „Саут Чайна Морнинг Пост“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за нова Ялта и суровата сметка в Шънджън

Голямото преразделяне на света няма да се състои на 19 ноември в Шънджън. Който очаква на брега на Южнокитайско море да бъде начертана нова карта на сферите на влияние по модела от февруари 1945 година, бърка дипломатическия кризисен мениджмънт с исторически мир. Потвърдената от китайското външно министерство тристранна среща между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) е по-скоро опит за поставяне на предпазители върху вече прегряла система, отколкото сделка за подялба на континенти.

Разликата между сегашния момент и класическите срещи на върха от Студената война е в липсата на общ език за границите и правилата. Тримата лидери пристигат в южния китайски технологичен мегаполис с несъвместими цели, различни вътрешнополитически календари и дълбоко недоверие към намеренията на отсрещната страна. Според западни дипломатически източници, цитирани в международния печат, самата подготовка на събитието показва, че никой от участниците не вярва в бърз пробив. Вместо това се търси минимален праг на предвидимост, който да попречи на локалните войни и технологичната надпревара да прераснат в неконтролируем сблъсък.

Трябва да се отбележи и нещо друго, което често убягва на коментаторите, вторачени в символиката на срещата. Самият избор на Шънджън не е случаен. Преди четири десетилетия това беше рибарско селище срещу Хонконг, превърнато от Дън Сяопин в експериментална витрина на китайските реформи. Днес градът е седалище на технологични гиганти като „Хуавей“ и „Тенсент“ и символ на китайската амбиция да диктува индустриалните и цифровите стандарти на двадесет и първи век. Когато Си Дзинпин посреща там президентите на САЩ и Русия, декорът сам по себе си изпраща сигнал, че икономическата и технологичната тежест вече не е съсредоточена само в Северния Атлантик.

Край на двуполюсния ядрен ред и капанът на празнотата след февруари 2026 година

Водещата тема в Шънджън, съдейки по публикации на „Ройтерс“ и хонконгския вестник „Саут Чайна Морнинг Пост“, ще бъде контролът върху ядрените оръжия. Причината за тази спешност не е внезапен пристъп на миролюбие в Белия дом, Кремъл или Чжуннанхай, а конкретна дата в календара на международното право. На 5 февруари 2026 година изтече петгодишното удължаване на договора Нов СТАРТ (СНВ-3) между Вашингтон и Москва. За първи път от подписания през 1972 година договор САЛТ-1 светът остана без нито един действащ правно обвързващ механизъм за ограничаване и взаимна инспекция на стратегическите ядрени арсенали на двете най-големи ядрени държави.

Още през първия си мандат Доналд Тръмп отказваше да удължи автоматично споразумението с аргумента, че то оставя извън обхвата си Китай, чийто ядрен арсенал расте с най-бързи темпове. По оценки на Пентагона и Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ) Пекин разполага с над 600 оперативни ядрени бойни глави и изгражда нови силозни полета в пустинните райони на Северозападен Китай, като прогнозите сочат преминаване на границата от хиляда бойни глави до края на десетилетието. В същото време Москва замрази участието си в инспекциите по Нов СТАРТ още през 2023 година, позовавайки се на западната военна подкрепа за Украйна, и оттогава модернизира носителите си с комплекси като „Сармат“ и „Авангард“.

В тази правна пустиня администрацията във Вашингтон официално заявява, че Тръмп възнамерява да повдигне въпроса за съкращаване на ядрените арсенали. Американски представители обаче веднага свалят очакванията и признават, че в Шънджън не се очаква подписване на окончателен договор, а единствено старт на нов преговорен механизъм. Тук възниква сериозно противоречие, което поставя под съмнение бързия успех. Пекин традиционно отказва да влиза в преговори за количествени тавани, докато американският и руският арсенал надвишават многократно китайския (САЩ и Русия поддържат по около 1550 развърнати стратегически бойни глави, а общите им запаси надхвърлят пет хиляди за всяка от страните). Как точно Вашингтон смята да убеди Китай да ограничи строителството на нови ракети, без самият той да направи отстъпки по противоракетната отбрана или разполагането на ударни системи в Индо-Тихоокеанския регион? На този въпрос в наличните дипломатически сигнали отговор все още няма.

Изкуственият интелект в командните бункери: страхът от грешка без човешки подпис

Още по-тревожен от броя на бойните глави е въпросът кой и как ще натисне бутона при криза. Според данни на „Саут Чайна Морнинг Пост“ САЩ, Русия и Китай обсъждат възможността да договорят ограничения върху използването на изкуствен интелект в системите за управление на ядрените сили. Става дума за закрепване на принципа, че окончателното решение за изстрелване на ядрено оръжие трябва да принадлежи единствено на човек, а не да бъде прехвърляно на напълно автоматизирана изчислителна система.

Проблемът не е теоретичен. Времето за полет на хиперзвуковите ракети и балистичните носители с ниска траектория се съкращава до броени минути, което принуждава военните щабове да разчитат все повече на алгоритми за обработка на данни от спътниците за ранно предупреждение, радарите и разузнавателните сензори. Когато времето за реакция падне под десет минути, изкушението да се автоматизира оценката на заплахата и изборът на цели става огромно. Историческата памет от Студената война пази случаи като инцидента със съветския подполковник Станислав Петров през септември 1983 година, когато спътникова система отчита фалшиво изстрелване на американски междуконтинентални ракети и само човешката преценка предотвратява ответен удар. Днес, ако подобен софтуерен дефект или кибератака се случи в система с висока степен на автономия, няма да има офицер, който да спре верижната реакция.

Дори една политическа декларация в Шънджън за недопустимост на автономния ядрен контрол би била крачка напред, но пътят от общите думи до проверката на терен е почти непроходим. За да се убедят взаимно, че алгоритмите не са свързани директно с пусковите установки, Вашингтон, Москва и Пекин би трябвало да отворят достъп до най-секретните си системи за бойно управление и комуникация (като американската система НК3, руската „Периметър“ и китайските командни мрежи). Нито една от трите столици няма да разкрие архитектурата на своите защити пред основните си съперници. Затова всяко споразумение в тази област вероятно ще остане на ниво политическо намерение без реални инструменти за контрол.