/Поглед.инфо/ С наближаването на 33-тата неформална среща на лидерите на АТИС, специалните видео поредици „Пазителят на наследството“ и „Писма отдалеч“, продуцирани от Китайската медийна група, започнаха да се излъчват в основни медии в страните членки на АТИС на 15 ноември.

Калилур Рахман, председател на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, взе участие в събитието онлайн. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн също взе участие в представянето на поредиците.

Шън Хайсюн заяви, че КМГ си поставя за цел да използва аудиовизуалните медии като мост, а културата като основа за изграждане на мечти. Той изрази надежда, че тези две творби ще помогнат на аудиторията да разбере по-дълбоко идеите на председателя Си Дзинпин за управлението, да оцени динамичното развитие на Китай в новата ера и да възприеме приобщаващия и всеобхватен характер на китайската култура.