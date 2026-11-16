Новите мерки осъществяват важно преминаване от „отваряне на пазарите“ към „съвместно изграждане на институционални рамки“. С това Зоната за свободна търговия между Китай и АСЕАН навлиза в нов етап на стандартизиране на правила и процедури. Китай вече 17 поредни години е най-големият търговски партньор на АСЕАН, а АСЕАН вече 6 поредни години е най-големият търговски партньор на Китай.
Протоколът за актуализация на Зоната за свободна търговия между Китай и АСЕАН ще влезе в сила от 1 декември
/Поглед.инфо/ По време на срещата на лидерите на Китай и АСЕАН в Манила ръководители на двете страни съвместно обявиха влизането в сила от 1 декември на третата версия на Протокола за актуализация на Зоната за свободна търговия между Китай и АСЕАН. Това обяви представител на Международния отдел на Министерството на търговията на Китай днес. В момента Министерството на търговията, съвместно със съответните ведомства, поддържа тясно сътрудничество с АСЕАН, за да извърши необходимите подготвителни дейности.
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