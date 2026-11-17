/Поглед.инфо/ На 17 ноември в Шънджън китайският председател Си Дзинпин се срещна с виетнамския си колега То Лам, който е в Китай за участие в неформалната среща на лидерите на АТИС.

Си Дзинпин призова за задълбочаване на свързаността и икономическото сътрудничество, ускоряване на изграждането на интелигентни гранични пунктове и трансгранични икономически зони, както и разширяване на партньорството в областта на цифровата трансформация, зеленото развитие и изкуствения интелект.

Той подчерта необходимостта от укрепване на традиционното приятелство и разширяване на културния и хуманитарния обмен, включително чрез съвместното организиране на Годината на туристическото сътрудничество между Китай и Виетнам. Си Дзинпин призова също за подходящо уреждане на морските въпроси и засилване на координацията в рамките на ООН, сътрудничеството Китай–АСЕАН и механизма за сътрудничество „Ланцан-Меконг“.