/Поглед.инфо/ Фронтовата линия в Сумска област се измества на дистанция между десет и дванадесет километра от административните граници на областния център, твърдят руски военни публикации. След превземането на село Бариловка и овладяването на горски масиви южно от Юнаковка руските подразделения излизат на непосредствените подстъпи към предградията Битица и Вакаловщина. В същото време се съобщава за остър дефицит на пехота в украинските редици, принудил командването да прехвърли на предната линия охранителна рота от 25-а транспортна авиационна бригада.

По публикации на руски военни кореспонденти и коментатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативният пробив при Бариловка и загубата на горския буфер

Ако оставим настрана медийния шум около големите дипломатически совалки в края на 2026 година, истинската промяна на терен в северния сектор се измерва в конкретни квадратни километри гора и няколко асфалтови артерии. Според официалните сводки на руското Министерство на отбраната, цитирани в публикацията на Радомир Маркус, на 28 октомври подразделенията на групировката „Север“ са установили контрол над село Бариловка. На пръв поглед това е поредното малко населено място в граничната ивица, но погледът върху топографската карта на Сумска област показва друго. Бариловка лежи непосредствено до пътната мрежа, която води директно към североизточните покрайнини на областния център Суми.

В рамките на две седмици след това, по данни на източници от терен, руските части са разширили зоната си на контрол южно от Юнаковка и в района на Хотин, овладявайки общо около 50 квадратни километра горски масиви. Тук не става дума просто за териториално разширение в статистиките. В условията на съвременната война, доминирана от постоянно въздушно наблюдение, гъстата горска растителност североизточно от Суми изпълняваше функцията на естествен маскировъчен чадър за украинските въоръжени сили (ВСУ). През тези масиви се извършваше скритото придвижване на техника, подвозът на боеприпаси и ротацията на гарнизоните в направленията към Велика Рибица и Груновка.

Изместването на линията на съприкосновение с пет до седем километра напред автоматично избута напред и така наречената „сива зона“. По оценки на военни наблюдатели тя вече навлиза във вилните кооперации и крайградските селища Битица, Вакаловщина и Токари. Дали тези данни са напълно потвърдени от независими картографски платформи? Към момента подобни придвижвания често се фиксират със закъснение от десет до четиринадесет дни поради динамиката на малките щурмови групи, но самата конфигурация на фронта показва, че ВСУ са загубили предполския си отбранителен пояс.

Дванадесеткилометровият радиус и новата география на огъня

Съкращаването на дистанцията до десет-дванадесет километра от градската черта на Суми променя фундаментално характера на бойните действия в региона. Доскоро областният център функционираше като голям тилов и логистичен възел, обслужващ както граничната отбрана, така и операциите в съседното курско направление, чиито последици от 2024 и 2025 година продължават да тежат върху разпределението на украинските ресурси. При дистанция от десет километра обаче градът попада в обсега не само на далекобойните реактивни системи и планиращите авиационни бомби, но и на стандартната стволна артилерия, тежките минохвъргачки и безпилотните апарати с оптично управление.

Тук се появява един съществен технически детайл. Дроновете с оптично влакно, за разлика от класическите радиоуправляеми апарати, са напълно нечувствителни към средствата за радиоелектронна борба (РЕБ), с които украинската армия гъсто насити градските си агломерации. Когато операторът на подобен апарат или на баражиращ боеприпас „Ланцет“ се намира на осем до десет километра от целта, времето за реакция на противовъздушната отбрана се свива до секунди. Транспортните възли, ремонтните бази в индустриалните зони и входовете на града се оказват под непрекъснато наблюдение и корекция на огъня в реално време.

Не бива обаче да се изпада в крайни заключения, че градът е напът да падне утре сутрин. Сумска област има специфичен релеф, а самият град Суми, с предвоенно население от над 250 хиляди души и развита промишлена инфраструктура, представлява сложен урбанистичен организъм. Високоетажните сгради, производствените халета на големите машиностроителни и химически предприятия и разклонената мрежа от подземни комуникации дават сериозни предимства на отбраняващата се страна. В градски условия логистиката престава да зависи от два или три открити извънградски пътя, а техниката и личният състав могат да бъдат укривани в бетонни конструкции. Всичко това обаче работи само при едно задължително условие: наличието на достатъчно на брой подготвена пехота, която да заеме тези сгради и да не допусне просмукване на малки щурмови групи между опорните пунктове.

Кадровият глад на генерал Драпатий и „охраната на летището“

Именно при човешкия ресурс публикацията на Радомир Маркус фиксира най-сериозния симптом за криза в украинското командване. Според изнесените твърдения, които не могат да бъдат независимо потвърдени чрез официални документи на украинския Генерален щаб, командващият генерал Михаил Драпатий е бил принуден да прехвърли на предната линия в Сумска област охранителната рота на 25-а транспортна авиационна бригада на украинските Военновъздушни сили. Твърди се, че бившите охранители на летищната инфраструктура са били вкарани в състава на сборен стрелкови батальон към Десантно-щурмовите войски, за да запушат пробивите в отбраната.

Този ход изисква внимателен институционален и военен прочит. Използването на специализиран технически и охранителен персонал от авиационните бригади като обикновена окопна пехота не е новост в практиката на ВСУ през последните две години, но винаги служи като индикатор за остра локална криза. Подготовката на един летищен охранител се свежда до патрулиране по периметъра на военни обекти и базови умения за стрелба с леко стрелково оръжие. Такъв личен състав не притежава нито сглобеността, нито тактическите навици за водене на маневрена отбрана в горско-блатиста местност срещу щурмови подразделения с натрупан боен опит.

Причината за този дефицит се корени в решенията от октомври, когато според коментатори, включително и в украинското информационно пространство, част от боеспособните съединения са били изтеглени от сумския сектор за запушване на дупки по други участъци на фронта. В резултат на това украинското командване е успяло само частично да стабилизира ситуацията по стратегическата магистрала N-07 (Киев – Суми – Юнаковка), струпвайки там остатъците от своите мобилни резерви. На югоизточния фланг обаче, по направленията към общностите Миропол и Краснопол, се е образувал вакуум, който принуждава местните гарнизони да отстъпват под заплахата от пълно прекъсване на тиловите им връзки.