/Поглед.инфо/ Разкопките в могилата Чеботарево-IV в Северен Казахстан извадиха на светло непокътнато сарматско погребение от втори или първи век преди новата ера. Сред костите на мъж с ръст около сто шестдесет и шест сантиметра археолозите откриха тежка плетена златна верига и дълъг железен меч с дръжка във формата на полумесец, обкована в златно фолио. Стандартното академично обяснение приписва тези ювелирни изделия на гръцките ателиета по Черноморието. Суровата металургична логика, липсата на стационарна инфраструктура в степта и находките на сурови заготовки от златна тел обаче поставят под въпрос удобната теория за античния внос.

Когато в басейна на река Урал, под тридесетметров земен насип в могилния некропол Чеботарево-IV, лопатите на археолозите стигат до непокътната гробна камера от края на старата ера, светът на кабинетното историческо знание реагира по обичайния си рефлекс. Погребението на възрастния мъж с ръст около сто шестдесет и шест сантиметра, съпроводено от сто и тридесет сантиметров железен меч, два железни кинжала, останки от колчани с над двадесет бронзови върха за стрели, бронзово огледало в калъф и масивна златна верига, веднага беше вкарано в утвърдения каталог на статусни находки. Прието е да се смята, че всяко сложно ювелирно изделие в евразийските степи е продукт на гръцките колонии по Северното Черноморие, поръчано от богатите вождове и доставено по търговските маршрути. Тази версия звучи подредено в университетските учебници, но когато я прекараме през суровата логика на терена, металургията и ресурсите, в нея започват да зеят сериозни пробойни в теорията.

Преди да се впуснем в спор за произхода на златото, струва си да погледнем самото разкопаване с трезви очи. Векове наред степните могили са били обект на систематично разграбване от иманяри, чиято единствена цел е била претопяването на благородния метал в безлични кюлчета. Днес същата дейност се извършва под академичен флаг и с научна документация, като разликата е, че предметите оцеляват в музейните витрини, докато самото сакрално съоръжение на терена бива физически унищожено до кота нула. Още по-неудобен е въпросът за демографията на тези погребения. В продължение на хилядолетия из евразийските степи са живели и умирали милиони обикновени скити и сармати, но археологията почти не познава техните гробове. Под насипите лежат единствено представителите на военния и жреческия елит. Дали редовото население е било кремирано, или телата са оставяни на стихиите, остава в сферата на догадките, защото прахът не оставя инвентар, който да влезе в отчетните таблици на експедициите. Материалната наука описва с хирургическа точност размерите на черепа и теглото на инвентара, но остава безмълвна пред логиката на селективното погребване, превръщайки огромни пластове от степната история в истинско архивно гробище.

Логистиката на ювелирния занаят и митът за гръцкия монопол

Твърдението, че сарматите не са притежавали технологичния капацитет да изработят сложна плетена златна верига и затова са я купували от гърците, страда от тежък логистичен и културен дефицит. Ако приемем, че античните майстори в Пантикапей или Олбия са работили по поръчка на степните клиенти, възниква елементарният въпрос как точно гръцкият занаятчия е усвоил до съвършенство специфичния животински стил, анатомията на степните хищници и детайлите от бита и въоръжението на номадите, които никога не е виждал на живо. Обяснението, че всичко се е правело по устно описание на търговци посредници, не издържа критика при вида на прецизността, с която са предадени мускулатурата на животните и кройката на номадските дрехи върху златните пластини. Още по-съмнително става положението, когато погледнем инвентара на самите степни погребения. В музейните фондове, включително в експозициите в Астрахан, се съхраняват не само готови украшения, но и сурови заготовки от сарматска златна тел. Ако производството беше съсредоточено изцяло в гръцките полиси, полуфабрикатите и отпадъчният материал щяха да останат в крайбрежните работилници, а не да пътуват хиляди километри навътре в континента, за да бъдат положени в гробни камери край Урал и Волга.

Разбира се, противниците на тезата за местното номадско производство веднага изваждат тежкия аргумент на технологичната база. Изработката на сложна верига и обкови изисква леене на дребни детайли, запояване и производство на тънка златна тел. На пръв поглед това изглежда несъвместимо с подвижния начин на живот в степта, където липсват каменни сгради и постоянни пещи. Физиката на процеса обаче не изисква заводски халета. Самородното злато е изключително ковък метал с относително ниска температура на топене в сравнение с желязото, което степните ковачи така или иначе са обработвали масово за своите дълги мечове и върхове на стрели. За запояването на златните елементи, чиито следи ясно личат по обратната страна на древните гривни и огърлици, не е нужна съвременна газова горелка. В древността тази операция се е извършвала с помощта на обикновена маслена или спиртна лампа и тънка духателна тръбичка, известна в занаятчийската практика като февка, свързана с кожен мех, притискан с крак. Подобно оборудване се събира в една кожена дисага и може да бъде разгърнато във всяка юрта при наличието на дървени въглища и животинска мазнина.