/Поглед.инфо/ Представата, че специфичната форма на очите при народите от Източна Азия, калмиците и коренното население на Америка е просто защита от пустинния прах или арктическия студ, отдавна се разпада под тежестта на съвременната генетика. Зад този външен белег не стои промяна в самата очна ябълка, а допълнителна кожна гънка с мастна подложка, която се оказва страничен ефект от далеч по-критичен механизъм за оцеляване. Древна мутация, възникнала в Централен Китай преди около тридесет хиляди години, променя едновременно структурата на косъма, потните жлези и млечните канали при жените, превръщайки се в решаващо биологично предимство по време на последния ледников максимум.

Когато в популярната култура и ежедневния език се говори за „тесни очи“ при жителите на Източна Азия, в медицинската и антропологичната литература всъщност се описва съвсем конкретна анатомична структура на горния клепач, известна като епикантална гънка или медиална палпебрална гънка. Самата очна ябълка на човек от Токио, Улан Батор, Елиста или Перу има абсолютно същия физически обем и диаметър като тази на жител на София или Рейкявик. Разликата идва от начина, по който кожата на горния клепач се спуска надолу и покрива вътрешния ъгъл на окото, скривайки слъзното хълмче и създавайки визуалната илюзия за по-тесен отвор. Тази особеност не е изолиран белег на една географска група, нито е белег на някаква монолитна расова категория, както се е опитвала да твърди антропологията от деветнадесети век, затънала в собствената си интелектуална мъгла.

Погледът върху реалното географско разпределение на тази кожна гънка веднага вкарва сериозни пробойни в теорията, че тя е изключителен патент на Източна Азия. Епикантусът се среща с изключително висока честота сред коренните народи на Америка от Аляска до Огнена земя, сред инуитите в Гренландия, при саамите в Скандинавия, но също така и при народите койсан, познати като бушмени, които обитават горещите и сухи територии на пустинята Калахари в Южна Африка. Нещо повече, в първите месеци след раждането почти всяко човешко бебе, включително в Европа, притежава временна епикантална гънка, която изчезва едва когато костите на носната преграда се развият напълно и изпънат кожата на лицето. Това подсказва, че говорим не за някаква екзотична новост в човешката биология, а за вариация в темповете на растеж на лицевия череп и разпределението на подкожната мастна тъкан, която различни популации по света са запазили и в зряла възраст по съвсем различни еволюционни пътища.

За да се разбере как този белег се е озовал едновременно в степите на Южна Русия, в джунглите на Амазония и по бреговете на Жълто море, трябва да се проследят суровите маршрути на човешките миграции и логистиката на оцеляването в праисторията. Коренното население на Северна и Южна Америка не просто „наподобява“ жителите на Сибир и Източна Азия, а представлява техен директен генетичен клон, отделил се по време на последния ледников период. Преди около двадесет и пет хиляди години огромни маси вода са били заключени в континенталните ледници, което е понижило нивото на Световния океан с повече от сто метра и е оголило широк сухопътен мост на мястото на днешния Берингов проток. През тази студена и безлесна тундра, известна като Берингия, групи ловци и събирачи са преминали от Североизточна Азия към Аляска, носейки със себе си целия генетичен багаж на своите сибирски предци. Когато ледовете се стопяват и океанът отново прекъсва сухопътната връзка преди около единадесет хиляди години, тези популации остават изолирани на двата американски континента, запазвайки анатомичните характеристики на своята изходна група хилядолетия наред.

Съвсем различна по време, но идентична по произход е историята на калмиците, които днес са единственият народ в географска Европа, говорещ език от монголската група и изповядващ тибетски будизъм. Тяхното присъствие по долното течение на река Волга и край бреговете на Каспийско море често предизвиква недоумение у неподготвения наблюдател, но архивите и генетичните изследвания дават напълно ясна картина без никаква загадъчност. Предците на днешните калмици са ойратите – западни монголски племена, които в началото на седемнадесети век напускат териториите на Джунгария в Централна Азия заради остри междуособни войни и недостиг на пасища. Преминавайки хиляди километри през степите на Южен Сибир и Казахстан с десетки хиляди глави добитък и каруци, те се установяват в безлюдните тогава прикаспийски степи през тридесетте години на седемнадесети век, където сключват договори с Московското царство за охрана на южните граници. Въпреки че живеят в европейската част на Русия вече четири века, мащабни геномни проучвания, проведени от руски и международни екипи, показват, че калмиците са запазили своя централноазиатски генофонд почти непокътнат, с минимално смесване с околните славянски и кавказки народи. Епикантусът при калмика в Елиста не е резултат от вятъра по Волга, а директно биологично наследство от Джунгария и Западна Монголия.

Тук обаче науката се сблъсква със сериозен аналитичен проблем, който дълго време разделяше физическите антрополози на два лагера. Класическото обяснение от учебниците твърдеше, че тесният очен процеп и допълнителната мастна гънка на клепача са се развили като защитен щит срещу ледените ветрове, снежната слепота и пясъчните бури в Централна Азия и Сибир. На пръв поглед тази инженерна логика изглежда безупречна, но при внимателна проверка на фактите тя започва да скърца. Ако пустинният прах и вятърът бяха основният двигател за появата на епикантуса, същата анатомична защита би трябвало да е масова и универсална сред бедуините на Арабския полуостров или туарегите в Сахара, където пясъчните бури са ежедневие от хилядолетия, но при тези популации тя практически липсва. По същия начин хипотезата за защита от екстремния студ не успява да обясни защо археологическите и генетичните данни сочат, че комплексът от лицеви черти, характерен за жителите на Източна Азия, не е възникнал в ледените пустини на Якутия, а в далеч по-умерения климат на Централен и Северен Китай, и освен това се среща масово сред народите на тропическа Югоизточна Азия и Амазония.

Истинският пробив в решаването на тази загадка дойде не от измерването на черепи в музейните хранилища, а от молекулярната биология и разчитането на човешкия геном в началото на двадесет и първи век. Изследователски екипи, сред които и групата на генетика Пардис Сабети от Харвардския университет и Института Броуд, откриха, че в генома на хората от Източна Азия и коренното население на Америка присъства един от най-мощните сигнали за положителен естествен подбор, регистрирани някога при съвременния човек. Виновникът се оказа конкретна точкова мутация в гена EDAR, означена в научната литература като V370A. Този ген кодира рецептор, който играе ключова роля в ембрионалното развитие на ектодермата – външния зародишен слой, от който в плода се формират кожата, космите, зъбите, потните жлези и млечните жлези.

Анализът на древна ДНК и компютърните симулации на генетичната история показват, че вариантът V370A е възникнал при един-единствен човек в Централен Китай преди приблизително тридесет до тридесет и пет хиляди години. Вместо да изчезне, тази мутация се разпространява с невероятна скорост и днес се среща при над осемдесет процента от населението на Китай, Япония и Корея, както и при огромна част от индианците в Америка. Този ген действа като комплексен превключвател, който променя едновременно няколко на пръв поглед несвързани системи в човешкото тяло. Хората, носещи този вариант, имат по-дебели и по-кръгли в напречно сечение косми на главата, характерни лопатовидни горни резци, по-голям брой потни жлези по кожата и различно разпределение на мастната тъкан около очите, което пряко допринася за формирането на епиканталната гънка.