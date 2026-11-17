Иван Костич: Сърбия взриви европейските сметки – новата власт отказва санкции срещу Русия!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Студентите победиха Вучич, но ще позволят ли на Брюксел да управлява Сърбия? В ексклузивен разговор с Иван Костич, лидер на движение „Двери“ и генерален секретар на Международното движение на русофилите, търся отговор на въпросите, които тревожат Балканите. Защо новата власт отказва санкции срещу Русия? Ще пожертва ли Белград Косово за членство в ЕС? Кой се опитва да разцепи студентското движение? И защо споменът за бомбардировките на НАТО продължава да определя отношението на сърбите към Запада? Разговор за политическото бъдеще на Сърбия и Европа.