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Балкани

„Подгответе се за война с Турция“: израелски агенти предупреждават Гърция?

/Поглед.инфо/ Бивши високопоставени служители на израелските разузнавателни служби отправят предупреждение към Атина относно възможна война с Турция. В същото време известният журналист Димитрис Константикопулос – бивш сътрудник на министър-председателя Андреас Папандреу по въпросите на отношенията Изток-Запад и контрола върху въоръженията – поставя под въпрос перспективите пред гръцко-израелския военен съюз, както и възможността страната да се окаже въвлечена в ситуации, които не е избирала. В центъра е нарастващото напрежение в Източното Средиземноморие и електроенергийната връзка, която трябва да свърже Гърция, Кипър и Израел.

Редактирано от: Янис Панайотакопулос 1926 прочитания
„Подгответе се за война с Турция“: израелски агенти предупреждават Гърция?
ИИ генерирана
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„Подгответе се за война с Турция“

Предупреждението е отправено от Марко Морено – подполковник от резерва и бивш командир на Отделение 504 на израелското военно разузнаване на израелската армия (ЦАХАЛ) – в интервю, дадено днес за Янис Харамидис от изданието „Прото Тема“ (Proto Thema). Морено заявява пред гръцкия седмичник: ‘Подгответе се за война с Турция’.

Отделение 504 е част от Дирекцията за военно разузнаване („Аман“) и е специализирано в събирането на разузнавателна информация чрез човешки източници, главно в Ливан, Сирия и палестинските територии.

В продължение на около 25 години Марко Морено ръководи агенти и разузнавателни мрежи, планира и специални операции в чужбина – предимно в Ливан и Сирия. Името му се свързва и с операцията „Добър съсед“ (Good Neighbour) – инициатива, която по време на гражданската война в Сирия съчетава поддържането на контакти с местни групировки в Южна Сирия и предоставяне хуманитарна помощ за хиляди цивилни граждани.

Според него Турция е реална заплаха за сигурността на Гърция и призовава Атина сериозно да обмисли възможността от военен сблъсък. Характеризирайки гърците като смел и храбър народ, той настоява подготовката да започне своевременно, като евфемистично отбелязва: „Идва зима“.

Амит Асса за Ердоган и НАТО

Амит Асса e полковник от резерва и бивш високопоставен служител на „Шин Бет“ с над 30-годишен опит в разузнавателни операции и борбата с тероризма. Преди няколко дни той даде интервю на Христос Мазанис от гръцката медия Zougla.gr., озаглавено: „Гърция трябва да се подготви за всеки възможен сценарий.“

В момента ръководи консултантска фирма в сферата на сигурността и е автор на книгата „Игри на проникване“ (Infiltration Games). Според Амит Асса в навечерието сме на нова военна операция срещу Иран, в която ще участват Съединените щати и Израел и тази операция ще доведе до падане на режима в Техеран и разпадане на неговите прокси организации.

По отношение на Реджеп Тайип Ердоган – когото описва като лидер, стремящ се към създаването на „нов халифат“ – Асса отправя следното предупреждение: „Ердоган чака удобен момент и може да предприеме ограничена военна операция, за да провери международната реакция, стига да прецени, че няма да се сблъска със сериозни санкции.“

Що се отнася до Гърция, той поставя под въпрос надеждността да се разчита на защита от страна на НАТО: „Отбранителният чадър, осигурен от НАТО, доказа, че не е напълно сигурно решение. Затова трябва да се подхожда предпазливо към този чадър в случай на конфликт между Гърция и Турция. Гърция трябва да бъде подготвена за всякакви непредвидени обстоятелства.“

Асса се застъпва за създаването на военен съюз между Гърция, Кипър и Израел и счита, че при възникване на криза, Израел ще застане до своите съюзници „по оперативен и осезаем начин, а не просто чрез декларации“. Накрая, той препоръчва на гръцките власти да работят по-задълбочено с мигрантските и мюсюлманските общности, които според него се отличават културно от гръцкото общество.

Алтернативното мнение на Константикопулос

За разлика от Амит Асса, Димитрис Константакопулос твърди в обширен анализ, че страната върви към опасна криза с Турция заради електроенергийния интерконектор. Според него – по информация от проправителствени кръгове, кризата ще приключи гладко след френската намеса, но подчертава, че не може да бъде сигурен.

Константакопулос задава въпроса дали сближаването с Израел би укрепило сигурността на Гърция, твърдейки, че проектът EastMed и тристранният „съюз“ подхранват турската агресия, тъй като Анкара гледа на Гърция като на инструмент на Израел.

(Газопроводът EastMed следва морския маршрут до Кипър, след това до бреговете на Крит, оттам преминава през Пелопонес и Западна Гърция до Италия през гръцкото крайбрежие на Теспротия. През януари 2022 г. САЩ обявиха, че оттеглят подкрепата си за проекта, под предлог, че не бил икономически целесъобразен или екологичен, бел.пр.).

Константакопулос припомня, че според тогавашния министър на отбраната Никос Панайотопулос Гърция три пъти е била на ръба на войната през 2020 г. Той твърди, че Израел не е подкрепил Гърция, когато е имала нужда – нито заради доктрината „Синя родина“ (Blue Homeland), нито по турско-либийския меморандум; и че такъв съюз би изискал в замяна гръцко участие във войните, планирани от Тел Авив.

(Новата турска военноморска доктрина, наречена „Синя родина“ (Mavi Vatan) се прие при управлението на Ердоган, като Турция отхвърля статуквото, установено с Лозанския мирен договор (1923 г.). „Синя родина“ е иредентистка експанзионистична концепция, създадена от началника щаба на турските военноморски сили Джихат Яйдджъ (Cihat Yaycı), разработена съвместно с адмирал Джем Гюрдениз (Cem Gurdeniz) през 2006 г. Доктрината претендира за териториалните води, континенталния шелф и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Турция в Черно море, както и за континентален шелф и ИИЗ в Източното Средиземноморие, бел.пр.).

Според Константакопулос огромното мнозинство от гръцките медии са под израелско влияние и пропускат да отразяват разногласията в Кипър около проекта за междусистемна електроенергийна връзка. В Кипър министърът на финансите смята проекта за икономически нежизнеспособен, докато министърът на енергетиката го подкрепя по политически причини. Той също така поставя под въпрос последователността на правителствената политика, като критикува доктрината за „превантивна война“, която се прокламира наред с отстъпките към Турция.

Като оценява, че в момента Израел е основният противник на Турция и че Атина и Никозия се превръщат в приоритетни цели за Анкара до степен, в която се възприемат като под контрола на Тел Авив, Константакопулос предупреждава за сериозен риск от неконтролирана взаимна ескалация по въпроси, които не засягат пряко гръцките национални нужди при обстоятелства, „в които рискуваме да се окажем обвързани с решения, взети от трети страни, решения, които невинаги обслужват гръцките национални интереси“.

Превод: д-р Радко Ханджиев

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